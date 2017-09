Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Thomas Müller in Robert Lewandowski sta skupaj prispevala tri izmed štirih zadetkov Bayerna. Foto: Reuters Leon Goretzka (desno), ki je pred petimi leti blestel na EP-ju U-17 v Sloveniji, je odločil tekmo v Bremnu. Foto: EPA Hannover je po štirih krogih presenetljivo na vrhu lestvice. Foto: EPA Kevin Kampl (desno) je na tretji odigrani tekmi za Leipzig prvič začel v prvi postavi in bil na zelenici do 76. minute. V 17. minuti je začel akcijo za vodstvo gostiteljev z 1:0 proti Borussii Mönchengladbach, na koncu je bilo 2:2. Foto: EPA Sorodne novice Rummenigge ostro odgovoril na kritike Lewandowskega Odlični napadalec Uth pokopal Bavarce Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bayern ob začetku Oktoberfesta prikazal najboljšo predstavo sezone

Hannover še naprej preseneča

16. september 2017 ob 21:12

München - MMC RTV SLO

Po številnih kritikah v zadnjih tednih so nogometaši Bayerna v 4. krogu Bundeslige prikazali najboljšo predstavo in odpravili Mainz s 4:0.

Po porazu v Hoffenheimu z 0:2 prejšnji teden so se usule kritike na taktiko Carla Ancelottija. Tudi zmaga nad Anderlechtom s 3:0 na uvodu v Ligo prvakov ni veliko pomagala, saj so Belgijci 80 minut igrali le z deseterico in imeli dve priložnosti za izenačenje na 1:1.

Müller hitro pokvaril načrte gostov

V Münchnu se je začel 184. Oktoberfest in v teh dveh tednih je vsaka tekma še poseben praznik. Poseben motiv pri Bavarcih je bil viden od prve minute. Ancelotti je tokrat v začetno postavo uvrstil Thomasa Müllerja, ki je bil najboljši igralec srečanja.

V 11. minuti je Joshua Kimmich v kazenskem prostoru našel Müllerja, ki je takoj streljal, žoga je zadela Arjena Robbna v koleno in prelisičila vratarja Reneja Adlerja, ki res nima najlepših spomov na Allianz Areno. V zadnjih štirih sezonah je prejel kar 27 golov, ko je čuval vrata Hamburga.

Robben zna zadeti tudi z desnico

Po četrt ure so imeli gostje najlepšo priložnost, po protinapadu je napadalec Robin Quaison stekel sam z desne strani proti vratom, njegov diagonalni strel pa je Manuel Neuer odbil s parado. Šest minut zatem so protinapad izvedli Bavarci, Robben je podal do Kingsleyja Comana, ki je popolnoma neoviran s petih metrov stresel prečko.

V 23. minuti je Kimmich na desni strani zaposlil Robbna, ki je poslal žogo prek Adlerja v mrežo. To je bil prvi zadetek Nizozemca z desnico po dveh letih in pol. Soigralci se večkrat pošalijo, da ima desno nogo le za vstop "na avtobus".

Lewandowski že na vrhu lestvice strelcev

Gostitelji so se razleteli po zelenici in Mainz je bil popolnoma nemočen. V 50. minuti je Müller z desne strani sijajno podal pred vrata, kjer je Robert Lewandowski s petih metrov le še podstavil levo nogo. Poljak, ki je odigral stoto tekmo za Bayern, je v 77. minuti zadel še z glavo po podaji Kimmicha. Na štirih tekmah je zadel že petkrat in je na vrhu lestvice strelcev. Dve minuti zatem je rezervist Sebastian Rudy s sijajnim volejem z roba kazenskega prostora zadel vratnico.

Schalke odlično pripravljen na torkov derbi

V torek zvečer bo na sporedu derbi v Gelsenkirchnu, Schalke bo gostil Bayern. Tudi izbranci mladega stratega Domenica Tedesca so zelo uspešno začeli novo sezono. V Bremnu so osvojili vse tri točke (1:2). Sedem minut pred koncem je odločilni zadetek v gneči pred vrati Werderja dosegel Leon Goretzka.

Hannover veliko presenečenje začetka sezone

Na vrhu lestvice je senzacionalno Hannover, ki je v petek zvečer v derbiju ekip s severa Nemčije pred 49.000 gledalci ugnal Hamburger SV z 2:0. V 50. minuti je z bližine zadel odlični napadalec Martin Harnik. Končni izid je postavil napadalec iz Toga Ihlas Bebou, ki je tik pred koncem prestopnega roka prišel iz Düsseldorfa.

"Ne morem verjeti. da smo na vrhu lestvice. To je pravi čudež, čeprav vsi v klubu zelo dobro vemo, da na koncu sezone ne bomo pri vrhu. Nihče ni pričakoval deset točk, a prikazali smo izjemen nogomet in tudi navijači so zagnali pravo evforijo. Vzdušje na razprodanem stadionu je bilo imenitno," je bil navdušen trener Andre Breitenreiter, ki je lani Hannover popeljal do drugega mesta v drugi ligi in s tem do vrnitve med elito.

4. krog:

HANNOVER - HAMBURGER SV 2:0 (0:0)

Harnik 50., Bebou 82.

BAYERN - MAINZ 4:0 (2:0)

Müller 11., Robben 23., Lewandowski 50., 77.

Bayern: Neuer, Kimmich, Boateng (62./Süle), Hummels, Rafinha, Thiago, Vidal (72./Rudy), Robben (62./Ribery), Müller, Coman, Lewandowski.

Mainz: Adler, Balogun, Bell, Diallo (76./Muto), Donati, Brosinski (65./Gbamin), F. Frei, Serdar, Öztunali, De Blasis (46./Latza), Quaison.

Sodnik: Sascha Stegemann



EINTRACHT - AUGSBURG 1:2 (0:1)

Jović 79.; Max 20., Caiuby 77.

WERDER - SCHALKE 1:2 (1:1)

Sane 20.; Veljković 22./ag, Goretzka 83.

STUTTGART - WOLFSBURG 1:0 (1:0)

Akolo 42.

RB LEIPZIG - BORUSSIA (M) 2:2 (2:1)

Werner 17., Augustin 31.; Hazard 25./11-m, Stindl 61.

RK: Keita 83./Leipzig

Kampl (Leipzig) je igral do 76. minute.



Nedelja ob 13.30:

HOFFENHEIM - HERTHA



Ob 15.30:

BAYER LEVERKUSEN - FREIBURG



Ob 18.00:

BORUSSIA (D) - KÖLN (Maroh)

Lestvica:

HANNOVER 4 3 1 0 5:1 10 BAYERN 4 3 0 1 9:3 9 SCHALKE 4 3 0 1 7:3 9 BORUSSIA (D) 3 2 1 0 5:0 7 AUGSBURG 4 2 1 1 7:4 7 HOFFENHEIM 3 2 1 0 5:2 7 LEIPZIG 3 2 0 1 6:3 6 HAMBURGER SV 4 2 0 2 4:5 6 STUTTGART 4 2 0 2 3:5 6 BORUSSIA (M) 3 1 1 1 3:3 4 HERTHA 3 1 1 1 3:3 4 EINTRACHT 4 1 1 2 2:3 4 WOLFSBURG 4 1 1 2 2:5 4 MAINZ 4 1 0 3 3:7 3 FREIBURG 3 0 2 1 1:4 2 BAYER LEVERKUSEN 3 0 1 2 4:8 1 WERDER 4 0 1 3 2:6 1 KÖLN 3 0 0 3 1:7 0

A. G.