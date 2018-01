Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Kingsley Coman je bil neustavljiv, večkrat je premešal obrambo gostov. Foto: Reuters Serge Gnabry ni zadel z bele točke, zato pa je bil natančen s 25 metrov. Foto: Reuters Sandro Wagner je vstopil v 84. minuti in zadel proti nekdanjim soigralcem. Foto: Reuters Dodaj v

Bayern od 0:2 do "petarde" v mreži Hoffenheima

Leipzig in Borussia Dortmund doma le do točke

27. januar 2018 ob 19:11

München - MMC RTV SLO

Hoffenheim je v 20. krogu Bundeslige na Allianz Areni po četrt ure vodil že z 2:0, nato pa je Bayern močno dvignil ritem in v drugem polčasu dosegal zanesljivo zmago (5:2).

Trener Hoffenheima Julian Nagelsmann je eden glavnih kandidatov za trenerja Bavarcev v prihodnji sezoni. 30-letni strokovnjak se je tokrat srečal z 72-letnim Juppom Heynckesom, ki je napovedal, da bo na klopi sedel le do konca letošnje sezone. Pod vodstvom Carla Ancelottija Bayernu niti enkrat ni uspelo premagati Hoffenheima, jeseni je izgubil z 0:2.

Udaren uvod Hoffenheima

Gostje so začeli sanjsko. Že v 3. minuti je Serge Gnabry padel v kazenskem prostoru, potem ko ga je Joshua Kimmich podrl z roko. Gnabry, ki je sicer član Bayerna, a je pri Hoffenheimu na posoji, je slabo streljal z bele točke. Sven Ulreich je žogo odbil, najhitrejši je bil Mark Uth, ki jo je iz bližine potisnil v mrežo. V 12. minuti je Jerome Boateng zelo slabo izbil žogo, Gnabry pa je s 25 metrov povišal na 0:2.

Po zaostanku so gostitelji močno pritisnili. V 20. minuti je Robert Lewandowski podstavil levico po strelu Kimmicha z roba kazenskega prostora za 1:2. Pet minut zatem je Arjen Robben podal iz kota, Boateng pa je bil popolnoma neoviran pred vrati in z glavo je izenačil. Do odmora je gostom še uspelo ohraniti izid 2:2.

Bavarci v zadnje pol ure do zanesljive zmage

V 63. minuti je razpoloženi Kingsley Coman z devetih metrov z diagonalnim strelom zatresel malo mrežico. Tri minute zatem je Robben z desne strani podal pred vrata, kjer je Arturo Vidal z glavo poslal žogo čez golovo črto. Gostje so žogo izbili prepozno. Sodnik Manuel Gräfe je pokazal na uro, tehnologija na golovi črti ga je obvestila, da je bila žoga s celotnim obsegom čez črto. Končni izid je postavil rezervist Sandro Wagner v zadnji minuti. Zadel je proti nekdanjim soigralcem, saj je še jeseni igral za Hoffenheim.

"Mislim, da so gledalci res uživali. Zelo slabo smo začeli tekmo. Z nadaljevanjem sem seveda zadovoljen, čeprav bi raje videl, da ne bi prejeli dveh zadetkov," je poudaril Heynckes, ki se je veselil že 18. zmage na 19 tekmah.

Freiburg do točke v Dortmundu

Borussia iz Dortmunda ne najde poti iz krize. Freiburg je po 16 letih znova osvojil točko na stadionu Westfalen (2:2). Za goste je dvakrat zadel Nils Petersen, v 93. minuti je izenačil Jeremy Toljan. Pierre-Emerick Aubameyang, ki želi zapustiti Dortmund, je tokrat igral vseh 90 minut, a je daleč od vrhunske forme.

20. krog:

EINTRACHT - BORUSSIA (M) 2:0 (1:0)

Boateng 43., Jović 92.



BAYERN - HOFFENHEIM 5:2 (2:2)

Lewandowski 21., Boateng 25., Coman 63., Vidal 66., Wagner 90.; Uth 3., Gnabry 12.

Bayern: Ulreich, Kimmich (84./Wagner), Boateng, Süle, Alaba, Rudy, Tolisso (64./Müller), Vidal, Robben (77./Rafinha), Coman, Lewandowski.

Hoffenheim: Baumann, Bičakčić (46./Akpoguma), Vogt, Hübner (67./Kramarić), Kaderabek, Zuber, Geiger, Grillitsch, Rupp (59./Amiri), Uth, Gnabry.

Sodnik: Manuel Gräfe



BORUSSIA (D) - FREIBURG 2:2 (1:1)

Kagava 9., Toljan 93.; Petersen 21., 68.



RB LEIPZIG - HAMBURGER SV 1:1 (1:1)

Bruma 9.; Kostić 29.

Kampl (RB Leipzig) je igral vso tekmo.



KÖLN - AUGSBURG 1:1 (1:0)

Jojić 40.; Caiuby 77.

Maroh (Köln) je sedel na klopi.

STUTTGART - SCHALKE 0:2 (0:2)

Naldo 14., Harit 19./11-m

WERDER - HERTHA 0:0



Nedelja ob 15.30:

BAYER LEVERKUSEN - MAINZ



Ob 18.00:

HANNOVER - WOLFSBURG

Lestvica: BAYERN 20 16 2 2 49:16 50 SCHALKE 20 9 7 4 32:25 34 EINTRACHT 20 9 6 5 26:20 33 LEIPZIG 20 9 5 6 32:29 32 BORUSSIA (D) 20 8 7 5 42:27 31 BAYER LEVERKUSEN 19 8 7 4 39:27 31 BORUSSIA (M) 20 9 4 7 30:32 31 AUGSBURG 20 7 7 6 29:26 28 HOFFENHEIM 20 7 6 7 31:32 27 HANNOVER 19 7 6 6 28:29 27 HERTHA 20 6 8 6 27:27 26 FREIBURG 20 5 9 6 22:35 24 WOLFSBURG 19 3 11 5 22:24 20 MAINZ 19 5 5 9 24:33 20 STUTTGART 20 6 2 12 16:26 20 WERDER 20 3 8 9 16:25 17 HAMBURGER SV 20 4 4 12 16:29 16 KÖLN 20 3 4 13 15:34 13

