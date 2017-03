Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Javi Martinez je sredi prvega polčasa načel mrežo kozličkov. Foto: EPA Juja Osako je imel najlepšo priložnost za Köln, a se je izkazal Manuel Neuer. Foto: EPA Pierre-Emerick Aubameyang je najboljši strelec Bundeslige z 21 zadetki. Foto: EPA Konstantinos Stafylidis je dosegel evrogol v 19. minuti za vodstvo Augsburga. Foto: Reuters Marvin Compper je z glavo poskrbel za vodstvo rdečih bikov na začetku drugega polčasa. Foto: Reuters Navijači Augsburga so v koreografiji pred začetkom tekme prečrtali klubski znak Leipziga in tudi izrazili nezadovoljstvo nad nemško nogometno zvezo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bayern odlično formo potrdil tudi v Kölnu - Leipzig zaostaja že sedem točk

Polom Bayerja v Dortmundu

3. marec 2017 ob 22:41,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 17:53

Augsburg - MMC RTV SLO

Köln, ki na stadionu Rhein Energie ni izgubil na zadnjih 12 tekmah, je bil proti Bayernu v 23. krogu Bundeslige popolnoma nemočen (0:3). Dominic Maroh je praznoval 30. rojastni dan, vstopil je v 56. minuti.

Kozlički, ki so še vedno v igri za evropska tekmovanja, so bili zelo motivirani pred 50.000 navijači, ki so pripravili sijajno vzdušje. V zadnjih tednih so Bavarci ujeli pravi ritem in so tri dni pred povratno tekmo Lige prvakov v Londonu proti Arsenalu v sijajni formi.

Izjemna parada Neuerja

Carlo Ancelotti je namenil nekaj počitka Arjenu Robbnu in Francku Riberyju, srečanje sta začela Douglas Costa in Kingsley Coman. Köln je začel zelo dobro in v 19. minuti je Christian Clemens z desne strani podal pred vrata, kjer je Juja Osako streljal z glavo, Manuel Neuer pa se je izkazal z izjemno parado, žogo je odbil izpod stičišča vratnice in prečke.

Javi Martinez kronal premoč Bavarcev

V 25. minuti je po skrajšanem kotu Douglas Costa podal pred vrata, žoga je švignila mimo vseh igralcev, nato pa jo je z leve strani Arturo Vidal natančno podal pred gol, kjer je Javi Martinez z desno nogo zatresel mrežo.

Takoj na začetku drugega polčasa je Thomas Müller na levi strani zaposlil Juana Bernata, ki je streljal z levico, Pawel Olkowski je skušal posredovati z drsečim štartom, a je žogo preusmeril v lastno mrežo. Vratar Thomas Kessler je že krenil v napačno smer.

Maroh si ni polepšal rojstnega dne

Maroh, ki je prejšnji teden zabil avtogol v Leipzigu, je dobil priložnost v 56. minuti. Deset minu pred koncem je nevarno streljal z glavo po podaji Miloša Jojića s prostega strela, a je pred golovo črto blokiral kapetan Bayerna Philipp Lahm. V zadnji minuti je gladko zmago Bavarcev potrdil Ribery, ki je zadel s sedmih metrov po lepi podaji Juana Bernata.

Rdeči biki le do točke v Augsburgu

Nogometaši RB Leipziga so na uvodni tekmi 23. kroga le remizirali v Augsburgu (2:2) in zaostajajo za Bayernom že za sedem točk.



Gostitelji, ki so s prihodom trenerja Manuela Bauma nanizali serijo dobrih izidov, so povedli v 19. minuti. Naby Keita je izgubil žogo na sredini igrišča, Konstantinos Stafylidis pa se je odločil za strel s 30 metrov, z levico je poslal žogo v mrežo. Vratar Peter Gulacsi je bil ob močnem strelu nemočen.

Rdeči biki so se hitro pobrali, v 25. minuti je Keita sijajno podal v prazen prostor, najboljši strelec Leipziga Timo Werner, ki je na listi številnih evropskih velikanov, pa je stekel proti vratom in z desnico izenačil na 1:1.

Drugi polčas so bolje začeli gostje. Emil Forsberg je izvedel kot, pred vrati pa je bil najvišji branilec Marvin Compper. Po uri igre je odličen protinapad Augsburga končal Martin Hinteregger, ki je žogo z levico ob bližnji vratnici poslal v mrežo.

Obe ekipi sta igrali odprto tudi v zadnjih minutah. Najlepšo priložnost je imel razigrani Stafylidis, ki je tri minute pred koncem z leve strani zadel zunanji del vratnice.

Za 88 navijačev Borussie do dve leti prepovedi

Nemška nogometna zveza je skupini 88 navijačev dortmundske Borussie izrekla prepoved obiskovanja tekem na celotnem ozemlju Nemčije, časovno pa kazni segajo od štirih mesecev do dveh let. Vzrok za takšno kazen je ravnanje navijačev, ki so na gostovanje v Darmstadt odpotovali s športno bojno opremo, čeladami in pirotehniko.

Skupino so ustavili na poti v Darmstadt, kjer je 11. februarja njihov klub igral tekmo Bundeslige. Po preiskavi vozil na tekmo niso prišli, morali so se vrniti domov, policija pa je zasegla predmete, ki bi lahko bili namenjeni tudi obračunavanju z drugimi navijači: med drugim bakle, čelade in ojačane športne rokavice za borilne športe.

Nemška zveza je takšno odločitev sprejela tudi zaradi nedavnih dogodkov, povezanih z navijači tega kluba; pred tekmo z Leipzigom so pred svojim stadionom napadli privržence gostujoče ekipe, med katerimi so bili tudi ženske in otroci. Zaradi tega incidenta je klub že dobil kazen, proti Leipzigu je bila zaprta južna tribuna na stadionu Westfalen.

23. krog:

AUGSBURG - RB LEIPZIG 2:2 (1:1)

Stafylidis 19., Hinteregger 60.; Werner 25., Compper 52.

Augsburg: Hitz, Danso, Kačar, Hinteregger, Framberger (52./Teigl), Stafylidis, Moravek (76./Hal. Altintop), Kohr, Ku, Bobadilla, Dži (58./Leitner).

RB Leipzig: Gulacsi, Schmitz, Orban, Compper, Halstenberg, Ilsanker, Keita, Demme (83./Burke), Sabitzer, Forsberg, Werner.

Sodnik: Patrick Ittrich



KÖLN - BAYERN 0:3 (0:1)

Javi Martinez 25., Juan Bernat 48., Ribery 90.

Köln: Kessler, Olkowski, Sörensen (56./Maroh), Subotić, Rausch, Höger (73./Jojić), Heintz, Clemens (63./Rudnevs), Zoller, Osako, Modeste.

Bayern: Neuer, Lahm, Javi Martinez, Alaba, Juan Bernat, Thiago, Vidal, Müller, Coman (82./Rafinha), Douglas Costa (52./Ribery), Lewandowski.

Sodnik: dr. Jochen Drees



BORUSSIA (D) - BAYER (L) 6:2 (2:0)

Dembele 6., Aubameyang 26., 69., Pulisic 77., Schürrle 85./11-m, Guerreiro 92.; Volland 48., Wendell 74.

Kampl je igral vso tekmo za Bayer.

MAINZ - WOLFSBURG 1:1 (1:1)

Cordoba 24.; Gomez 20.

WERDER - DARMSTADT 2:0 (0:0)

Kruse 75./11-m, 92.



HOFFENHEIM - INGOLSTADT 5:2 (1:1)

Rudy 17., Szalai 62., 79., Kramarić 77., Hübner 88.; Cohen 38., Süle 60./ag



Ob 18.30:

BORUSSIA (M) - SCHALKE



Nedelja ob 15.30:

EINTRACHT - FREIBURG



Ob 17.30:

HAMBURGER SV - HERTHA

Lestvica: BAYERN 23 17 5 1 57:13 56 RB LEIPZIG 23 15 4 4 43:24 49 BORUSSIA (D) 23 12 7 4 52:25 43 HOFFENHEIM 23 10 11 2 44:24 41 HERTHA 22 11 4 7 30:24 37 EINTRACHT 22 10 5 7 25:22 35 KÖLN 23 8 9 6 31:25 33 BAYER (L) 23 9 3 11 36:38 30 FREIBURG 22 9 3 10 28:39 30 BORUSSIA (M) 22 8 5 9 25:29 29 MAINZ 23 8 5 10 32:38 29 AUGSBURG 23 7 7 9 23:30 28 SCHALKE 22 7 6 9 26:23 27 WERDER 23 7 4 12 30:43 25 WOLFSBURG 23 6 5 12 21:34 23 HAMBURGER SV 22 5 5 12 21:45 20 INGOLSTADT 23 5 3 15 21:39 18 DARMSTADT 23 3 3 17 15:45 12

A. G.