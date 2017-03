Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Robert Lewandowski je dosegel že 21 zadetkov v Bundesligi v letošnji sezoni. Foto: Reuters Jerome Boateng je sredi drugega polčasa vstopil v igro, potem ko je okreval po operaciji ramena. Foto: Reuters Mario Gomez (desno) je po prihodu Andriesa Jonkerja prerojen. Foto: EPA Ömer Toprak je zelo slabo izvedel enajstmetrovko. Felix Wiedwald se je vrgel v pravo smer in žogo zlahka ujel. Foto: Reuters 42-letni Tayfun Korkut, ki je med letoma 1995 in 2003 odigral 42 tekem za turško reprezentanco, je v Nemčiji že vodil Hannover in Kaiserslautern. Foto: EPA Sorodne novice Schmidt izgubil službo, nov Kamplov trener je Tayfun Korkut Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bayern po novem spordsljaju Leipziga povišal prednost na 10 točk

Krize Bayerja še ni konec - slab strel Topraka z enajstih metrov v 96. minuti

10. marec 2017 ob 22:54,

zadnji poseg: 11. marec 2017 ob 18:36

München, Leverkusen - MMC RTV SLO

Deset krogov pred koncem Bundeslige je nogometašem Leipziga pošla sapa. Wolfsburg, ki se bori za obstanek, je odnesel vse tri točke z Red Bull Arene (0:1). Bayern je odpravil Eintracht s 3:0.

Bavarci imajo po 24. krogu že deset točk prednosti in le še vprašanje časa je, kdaj bodo potrdili rekordni peti zaporedni naslov nemških prvakov.

Carlo Ancelotti je po veličastni zmagi nad Arsenalom na stadionu Emirates (1:5) malce premešal začetno postavo. Franck Ribery je sedel na klopi. Xabi Alonso, ki je tudi uradno potrdil konec kariere po koncu letošnje sezone, pa je počival.

Hummels preprečil vodstvo Eintrachta

Niko Kovač je napovedal odločno igro in njegovi varovanci so res zaigrali napadalno. Na začetku tekme so imeli več priložnosti, najlepšo na tekmi pa so zapravili v 19. minuti. Ante Rebić je sijajno podal v prazen prostor in Branimir Hrgota je stekel sam proti vratom. Preigral je Manuela Neuerja in skušal usmeriti žogo proti praznim vratom, vendar je z izjemnim drsečim štartom fenomenalno posredoval Mats Hummels.

Lewandowski postavil stvari na svoje mesto

Bayern je zvišal ritem igre v zadnjih desetih minutah prvega polčasa. V 38. minuti je Müller ušel po desni strani in podal pred vrata, kjer je Robert Lewandowski le še podstavil desno nogo. Tri minute zatem je Arturo Vidal z izjemno diagonalno podajo zaposlil Davida Alabo, ki je prodrl po levi strani in podal pred vrata, Douglas Costa pa je s šestih metrov povišal na 2:0.

Eintracht je imel lepo priložnost tudi na začetku drugega polčasa, Rebić je stresel prečko v 51. minuti. Štiri minute zatem je Robben z desne strani podal v kazenski prostor, Müller je bil prekratek, a je nato Lewandowski z 12 metrov postavil končni izid.

Srečanje je bilo odločeno. Največji aplavz je dobil Jerome Boateng, ki se je vrnil po poškodbi v 65. minuti.

Gomez znova trese mreže

Mario Gomez je pod vodstvom Andriesa Jonkerja blestel že pri Bayernu leta 2011. Po prihodu Nizozemca na klop Wolfsburga je napadalec prerojen. V Leipzigu je zadel že v 9. minuti z levico po podaji Daniela Didavija. Rdeči biki so bili razglašeni, prikazali so eno izmed najslabših tekem v tej sezoni. V drugem polčasu sta Didavi in Gomez v 54. minuti v eni akciji zadela še okvir vrat.

Plattenhardt zadel za veliko zmago Herthe

Hertha je pred 74.667 gledalci na olimpijskem stadionu v Berlinu premagala dortmundsko Borussio z 2:1 Odločilni zadetek je dosegel Marvin Plattenhardt v 71. minuti s prostega strela. Črno-rumeni niso uspeli ponoviti sijajne sredine predstave, ko so odpravili Benfico s 4:0 in se prebili v četrtfinale Lige prvakov.

Krize Bayerja še ni konec

Nogometaši Bayerja iz Leverkusna ne najdejo poti iz krize. Na uvodni tekmi 24. kroga so le remizirali z Werderjem (1:1). Kapetan Ömer Toprak je v 96. minuti zelo slabo izvedel najstrožjo kazen.

Farmacevti so v ponedeljek dobili novega trenerja. Tayfun Korkut je zamenjal Rogerja Schmidta, ki je moral oditi po seriji slabih izidov, kaplja čez rob pa je bil poraz prejšnjo soboto na stadionu Westfalen v Dortmundu (2:6). Kevin Kampl je znova odigral vseh 90 minut.

Volland poskrbel za hitro vodstvo Bayerja

Gostitelji so povedli v 7. minuti, ko je Julian Brandt z 20 metrov stresel prečko, žoga se je odbila na golovo črto in nazaj v polje, pritekel je Kevin Volland in jo z glavo poslal v mrežo. Gostitelji so imeli premoč v nadaljevanju, a prednosti niso uspeli povišati.

"Pizza" zadel tri minute po vstopu v igro

V 49. minuti je nevaren strel Karima Bellarabija obranil Felix Wiedwald. Werder ni bil nevaren in v 76. minuti je trener Alexander Nouri v igro poslal veterana Claudia Pizarra, ki je odigral že 200. tekmo v dresu Bremenečanov v Bundesligi. Tri minute zatem je po podaji s prostega strela z desne strani v zmedi pred vrati Bayerja do strela prišel Robert Bauer. Žoga bi zletela precej mimo vrat, vendar je Pizarro podstavil trebuh in spremenil smer žoge, ki je končala v mali mrežici. 38-letni perujski napadalec je še vedno pravi velemojster pred vrati tekmeca.

Wiedwald junak pri Bremenčanih

V zadnji minuti je Bayer ostal le z deseterico, saj je Wendell zaradi grobega štarta prejel drugi rumeni karton. V zadnji minuti sodnikovega dodatka je Maximilian Eggestein v kazenskem prostoru podrl Benjamina Henrichsa in sodnik Tobias Stieler je pokazal na belo točko. V 96. minuti je Toprak z desnico izjemno slabo izvedel najstrožjo kazen, Wiedwald je žogo zlahka ujel in Bremenčani so se veselili velike točke v boju za obstanek.

24. krog:

BAYER LEVERKUSEN - WERDER 1:1 (1:0)

Volland 7.; Pizarro 79.

RK: Wendell 90./Bayer

Toprak (Bayer) je v 96. minuti zapravil 11-m.

Bayer Leverkusen: Leno, Henrichs, Toprak, Dragović, Wendell, Baumgartlinger, Kampl, Bellarabi (64./Havertz), Volland, Brandt (74./Mehmedi), Hernandez (82./Kiessling).

Werder Bremen: Wiedwald, Veljković, Sane, Moisander, Gebre Selassie (76./Pizarro), Eggestein, Bauer, Grillitsch (67./Delaney), Junuzović (92./Kainz), Bartels, Kruse.

Sodnik: Tobias Stieler

BAYERN - EINTRACHT 3:0 (2:0)

Lewandowski 38., 55., Douglas Costa 41.

Bayern: Neuer, Lahm, Javi Martinez (65./Boateng), Hummels, Alaba, Thiago, Vidal (77./Renato Sanches), Robben, Müller, Douglas Costa, Lewandowski (75./Coman).

Eintracht: Hradecky, Hector, Hasebe (63./Russ), Abraham, Chandler, Mascarell, Tawatha, Gačinović, Blum (70./Barkok), Rebić, Hrgota (78./Fabian).

Sodnik: Markus Schmidt





HERTHA - BORUSSIA (D) 2:1 (1:0)

Kalou 11., Plattenhardt 71.; Aubameyang 55.

Hertha: Jarstein, Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt, Skjelbred, Stark, Haraguči (93./Allagui), Darida, Kalou (81./Mittelstedt), Ibišević (66./Weiser).

Borussia (D): Bürki, Bartra, Ginter, Schmelzer, Durm (76./Pulisic), Weigl, Castro (76./Dembele), Guerreiro, Kagava, Aubameyang, Schürrle (83./Merino).

Sodnik: Robert Hartmann





RB LEIPZIG - WOLFSBURG 0:1 (0:1)

Gomez 9.



DARMSTADT - MAINZ 2:1 (2:1)

Sulu 5., Sam 12./11-m; Quaison 45.

RK: Vrančić 59.; Bell 89.



FREIBURG - HOFFENHEIM 1:1 (0:0)

Philipp 56.; Kramarić 60.

Ob 18.30:

INGOLSTADT - KÖLN



Nedelja ob 15.30:

SCHALKE - AUGSBURG



Ob 17.30:

HAMBURGER SV - BORUSSIA (M)

Lestvica: BAYERN 24 18 5 1 60:13 59 RB LEIPZIG 24 15 4 5 43:25 49 BORUSSIA (D) 24 12 7 5 53:27 43 HOFFENHEIM 24 10 12 2 45:25 42 HERTHA 24 12 4 8 32:26 40 EINTRACHT 24 10 5 9 26:27 35 FREIBURG 24 10 4 10 31:41 34 KÖLN 23 8 9 6 31:25 33 BORUSSIA (M) 23 9 5 9 29:31 32 BAYER (L) 24 9 4 11 37:39 31 MAINZ 24 8 5 11 33:40 29 AUGSBURG 23 7 7 9 23:30 28 SCHALKE 23 7 6 10 28:27 27 WOLFSBURG 24 7 5 12 22:34 26 WERDER 24 7 5 12 31:44 26 HAMBURGER SV 23 6 5 12 22:45 23 INGOLSTADT 23 5 3 15 21:39 18 DARMSTADT 24 4 3 17 17:46 15

A. G.