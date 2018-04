Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! V letih 2011 in 2012 je bila nemški prvak Borussia iz Dortmunda, nato pa je Bayern zanesljivo osvojil šest naslovov. Foto: Reuters Na tradicionalno polivanje s pivom bo treba počakati še mesec dni, vmes pa bodo na sporedu zelo pomembne tekme v Ligi prvakov. Foto: Reuters Jupp Heynckes je leta 2013 postal edini trener, ki je v 118-letni zgodovini kluba osvojil trojno krono. Oktobra je nasledil Carla Ancelottija in hitro poskrbel za red in disciplino. Foto: Reuters Sorodne novice Bayern že do odmora zmlel razglašeno Borussio Velika zmaga bikov – Leipzig prvič na kolena spravil Bayern Dodaj v

Bayern podira rekorde - v Augsburgu potrjen že šesti zaporedni naslov

Heynckes: Oktobra nismo bili v dobrem stanju

7. april 2018 ob 17:49

Ko je Jupp Heynckes sredi oktobra prevzel Bayern, je imela dortmundska Borussia pet točk naskoka. Hitro je postavil stvari na svoje mesto in z zmago v Augsburgu (1:4) je rekordni šesti zaporedni naslov potrjen.

To je že 28. naslov nemškega prvaka za Bavarce, ki v zadnjih letih nimajo prave konkurence. 72-letni Heynckes bo po koncu sezone drugič odšel v pokoj, glavni kandidat za njegovega naslednika pa je Niko Kovač.

Süleju se ni uspelo umakniti

Med obema tekmama s Sevillo v četrtfinalu Lige prvakov so številni nosilci igre počivali. Najboljši strelec Bundeslige Robert Lewandowski sploh ni vstopil v igro.

Motivirani gostitelji so začeli silovito, v prve pol ure so imeli premoč. Kronali so jo v 18. minuti, ko je Jerome Boateng naredil veliko napako pred svojim kazenskim prostorom, napadalec Sergio Cordova mu je odvzel žogo in krenil sam proti vratom, njegov strel je Sven Ulreich odbil. Žoga se je odbila naravnost v glavo Niklasa Süleja, ki se mu ni uspelo umakniti, in končala je v mreži.

Tolisso in James zrežirala preobrat

V 32. minuti je Joshua Kimmich z desne strani podal pred vrata, kjer je Corentin Tolisso z glavo s petih metrov izenačil. Po zadetku se je odprlo in Augsburg je bil v nadaljevanju popolnoma nemočen. Sedem minut pred odmorom je Kimmich znova podal v kazenski prostor, kjer je Juan Bernat s peto preusmeril žogo do Jamesa Rodrigueza, ki je iz bližine zadel z levo nogo.

Wagner postavil piko na i

V drugem polčasu so bili gostitelji nemočni, s tribun so že odmevale šampionske pesmi. V 63. minuti je veliko zmedo branilcev Augsburga v kazenskem prostoru unovčil Arjen Robben, ki je zadel z levo nogo po podaji Jamesa. Na koncu srečanja sta vstopila Thomas Müller in Franck Ribery, ki je praznoval 35. rojstni dan. Tri minute pred koncem je končni izid z glavo postavil Sandro Wagner.

"Ko sem prevzel klub, nismo bili v dobrem stanju. Takrat še nisem pomislil na naslov prvaka. V zadnjih tednih je bilo jasno, da bomo postali prvaki. Nisem si misli, da se bom vrnil na trenersko klop. V življenju nekaterih stvari ni mogoče načrtovati. Prijatelji, ki vodijo Bayern, so me poklicali in nisem smel reči ne," je pojasnil Heynckes.

Velikega slavja še ne bo. Moštvo čakajo še zahtevne naloge. Najprej v Ligi prvakov, kjer Bayern v sredo doma igra povratno četrtfinalno tekmo s Sevillo, potem pa še polfinalna tekma nemškega pokala v Leverkusnu.

29. krog:

HANNOVER - WERDER 2:1 (2:0)

Harnik 17., Klaus 42.; Belfodil 74.

KÖLN - MAINZ 1:1 (1:0)

Hector 7.; De Blasis 50.

RK: Donati 92./Mainz

Maroh (Köln) ni bil v postavi zaradi bolezni.

FREIBURG - WOLFSBURG 0:2 (0:1)

Didavi 2., 83.

Petersenu (Freiburg) je zapravil 11-m v 94. minuti.



BORUSSIA (M) - HERTHA 2:1 (0:1)

Hazard 75., 78. /11-m; Kalou 40.

AUGSBURG - BAYERN 1:4 (1:2)

Süle 18./ ag; Tolisso 32., James Rodriguez 38. Robben 62., Wagner 87.

Augsburg: Hitz, Gouweleeuw, R. Khedira, Hinteregger, Baier (89./Janker), Schmid, Ku, Gregoritsch (80./Moravek), Max, Caiuby, Cordova (62./Richter).

Bayern: Ulreich, Kimmich, J. Boateng, Süle, Rafinha, Rudy, Tolisso, James Rodriguez (64./Javi Martinez), Robben (83./Müller), Juan Bernat (82./Ribery), Wagner.

Sodnik: Markus Schmidt

Danes ob 18.30:

HAMBURGER SV - SCHALKE

Nedelja ob 15.30:

BORUSSIA (D) - STUTTGART

Ob 18.00:

EINTRACHT - HOFFENHEIM

Ponedeljek ob 20.30:

RB LEIPZIG - BAYER LEVERKUSEN

Lestvica: BAYERN 29 23 3 3 76:21 72 SCHALKE 28 15 7 6 43:30 52 BORUSSIA (D) 28 13 9 6 54:39 48 LEIPZIG 28 13 7 8 43:37 46 BAYER LEVERKUSEN 28 12 9 7 47:35 45 EINTRACHT 28 13 6 9 39:32 45 HOFFENHEIM 28 11 9 8 52:41 42 BORUSSIA (M) 29 11 7 11 38:43 40 STUTTGART 28 11 5 12 26:31 38 HERTHA 29 8 12 9 33:34 36 AUGSBURG 29 9 9 11 38:40 36 WERDER 29 9 9 11 33:35 36 HANNOVER 29 9 8 12 37:43 35 FREIBURG 29 6 12 11 26:48 30 WOLFSBURG 29 5 14 10 30:37 29 MAINZ 29 6 9 14 30:47 27 KÖLN 29 5 6 18 28:56 21 HAMBURGER SV 28 4 7 17 20:44 19





A. G.