Bayern pri petici, Basel osmici, rekord pa je kar 14

5. maj 2017 ob 12:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bayern je pred dnevi postal prvi nemški klub, ki je petkrat zapored postal državni nogometni prvak. A ta niz je še daleč od rekorda, ki si ga lasti državni prvak Gibraltarja.

Tokrat na portalu Športni SOS preverjamo klube, ki se ponašajo z najdaljšimi nizi osvajanja naslova državnega prvaka. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

951. Bayern je še petič zapored osvojil naslov nemškega prvaka. Ali je s tem ekipa, ki ima v Evropi najdaljši aktualni niz osvajanja državnega prvaka?

Peter Bergant

Nogometaši Bayerna so si pred dnevi zagotovili še peti zaporedni naslov, kar je rekord nemške lige, a to še zdaleč ni najdaljši aktualni niz v Evropi, saj se kar devet ekip ponaša še z daljšim nizom.

Najdaljšo prevlado ima Lincoln Red Imps, ki je državni prvak Gibraltarja vse od sezone 2002/2003. V tem času je osvojil tako 14 naslovov, tudi letos pa je v dobrem položaju da doda še 15. zaporedni naslov, saj je tri kroge pred koncem sezone v vodstvu. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Klub Liga Naslovi Lincoln Red Imps Gibraltar 14 * BATE Borisov Belorusija 11 * Dinamo Zagreb Hrvaška 11 * Basel Švica 8 Olympiacos Grčija 7 Skenderbeu Korce Albanija 6 * Celtic Škotska 6 The New Saints Wales 6 Juventus Italija 5 * Ludogorec Bolgarija 5 * Bayern Nemčija 5



Opomba: Klubi brez zvezdice so v sezoni 2016/2017 že osvojili naslov državnega prvaka in je že upoštevan v številki. Klubi z zvezdico so še v igri, da letos ubranijo naslov državnega prvaka (in njihov morebitni naslov ni upoštevan).

952. Kateri klub pa ima najdaljši niz nasploh (torej ne le aktivnega, ampak kadarkoli)?

Peter Bergant

Odgovor je enak - to je Lincoln Red Imps, ki lovi že 15. zaporedni naslov državnega prvaka - najdaljši niz v zgodovini evropskega nogometa. V spodnji tabeli so vsi klubi, ki so bili vsaj enkrat v svoji zgodovini prvaki deset let zapored.

Klub Liga Naslovi Lincoln Red Imps Gibraltar 14 Skonto Latvija 13 Rosenborg Norveška 13 BATE Borisov Belorusija 11 Dinamo Zagreb Hrvaška 11 Pjunik Armenija 10 Dinamo Tbilisi Gruzija 10 MTK Budimpešta Madžarska 10 Šerif Tiraspol Moldavija 10

