Bayern pripravljen na Real - Dortmundčani nemočni v Münchnu

Lewandowski prehitel Aubameyanga na lestvici strelcev

8. april 2017 ob 21:25

München - MMC RTV SLO

Na derbiju 28. kroga Bundeslige je Bayern gladko odpravil dortmundsko Borussio (4:1) in je v sijajni formi pred težkimi preizkušnjami v prihodnjih tednih.

"Der Klassiker" na Allianz Areni tokrat ni bil ključen v boju za naslov nemškega prvaka, vseeno pa je 75.000 gledalcev videlo vrhunsko predstavo. Obe ekipi čaka zelo naporen spored. Borussia se bo že v torek srečala z Monacom na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov, v sredo pa v München prihaja madridski Real.

Carlo Ancelotti ni hotel govoriti o kraljevem klubu pred velikim nemškim derbijem. Na zelenico je poslal vse najboljše, manjkala sta le poškodovana Manuel Neuer in Thomas Müller, ki pa bosta zagotovo pripravljena čez štiri dni.

Udaren štart Bayerna

V uvodne četrt ure so Bavarci z izjemnim ritmom povozili goste, ki so bili ves čas korak ali celo dva prepočasni. V 4. minuti je Thiago na desni strani zaposlil Philippa Lahma, ki je poslal oster predložek v sredino, Franck Ribery pa je z 12 metrov poslal žogo v mrežo. Vratar Roman Bürki je bil pokrit in ni mogel dovolj hitro posredovati. Francoz, ki je v petek praznoval 34. rojstni dan, je znova dokazal, da brez njega v Münchnu težko računajo na velike lovorike.

V 10. minuti je Marc Bartra podrl Riberyja 20 metrov od vrat. Robert Lewandowski je s prostega strela z desno nogo zavrtinčil žogo prek živega zidu v mrežo. Veliko napako je naredil Ousmane Dembele, ki ni skočil visoko, ampak se je sklonil. Gostje so bili popolnoma raztreseni, napake so se kar vrstile in Arjen Robben si je dvakrat naravnal žogo na levico, a je za las meril mimo vrat.

Guerreiro kaznoval napako Vidala

Borussia je znižala po veliki napaki Artura Vidala, ki mu ni uspelo dovolj daleč izbiti žoge. Raphael Guerreiro je z roba kazenskega prostora zabil žogo pod prečko, njegov strel z levico je imel hitrost kar 106 km/h in Sven Ulreich je bil nemočen.

Robben kronal imenitno predstavo

Tudi začetek drugega polčasa je pripadel gostiteljem. V 49. minuti je Ribery na desni strani zaposlil Robbna, ki je potegnil proti sredini, preigral Marcela Schmelzerja, si naravnal žogo na levico in z roba kazenskega prostora povišal na 3:1. Nizozemec je bil najboljši igralec tekme, obrambi Borussie ga nikakor ni uspelo zaustaviti. V zadnjih dveh sezonah je bil aprila poškodovan, kar se je zelo poznalo.

Borussia je imela najlepšo priložnost v 67. minuti, ko je Thiago izgubil žogo na sredini igrišča. Pierre-Emerick Aubameyang je krenil sam proti vratom in že spravil žogo mimo Ulreicha, Jerome Boateng pa je žogo izbil tik pred golovo črto.

Lewandowski v bolečinah zapustil igrišče

V naslednji akciji je Lewandowski prišel sam pred Bürkija, vratar Borussie ga je podrl in prejel le rumeni karton. Z bele točke je Lewandowski postavil končni izid. S 26. zadetkom v letošnji sezoni je prevzel vodstvo na lestvici strelcev, a veselil se ni, saj je imel velike bolečine v desnem ramenu in Ancelotti ga je zamenjal. Poljak je po koncu tekme poudaril, da bo v sredo pripravljen za velik izziv.

Robben: Proti Realu bo treba igrati še bolje

"Upam, da mi bo še nekaj sezon uspelo zadržati tako visoko raven. Zmaga s 4:1 je velika, vendar proti Realu bo treba igrati še bolje. Res se veselim izziva v Ligi prvakov, kjer lani in predlani v polfinalu nisem igral," je poudaril Robben.

Nemško prvenstvo, 28. krog

BAYERN - BORUSSIA (D) 4:1 (2:1)

Ribery 4., Lewandowski 10., 68./11-m, Robben 50.; Guerreiro 20.

Bayern: Ulreich, Lahm, Javi Martinez (79./Hummels), J. Boateng, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Robben, Thiago, Ribery (74./Douglas Costa), Lewandowski (72./Kimmich).

Borussia (D): Bürki, Ginter, Sokratis, Bartra, Castro (46./Rode), Guerreiro (69./Merino), Passlack, Schmelzer, Dembele (59./Mor), Pulisic, Aubameyang.

Sodnik: Marco Fritz

KÖLN - BORUSSIA (M) 2:3 (1:1)

Clemens 18., Modeste 58.; Vestergaard

13., Traore 55., Stindl 80. Maroh je za Köln igral od 72. minute.

FREIBURG - MAINZ 1:0 (0:0)

Petersen 70.



HAMBURGER SV - HOFFENHEIM 2:1 (1:1)

Hunt 25., 75.; Kramarić 35./11-m

SCHALKE - WOLFSBURG 4:1 (2:0)

Burgstaller 6., 77., Goretzka 23.,

Caligiuri 49.; Gomez 80./11-m

RB LEIPZIG - BAYER 1:0 (0:0)

Poulsen 93.

RK: Orban 88./Leipzig

Kampl je igral za Bayer.



EINTRACHT - WERDER 2:2 (0:2)

Gačinović 48., Fabian 73./11-m;

Junuzović 37., Bartels 43.



Nedelja ob 15.30:

HERTHA - AUGSBURG



Ob 17.30:

INGOLSTADT - DARMSTADT

Lestvica BAYERN 28 21 5 2 71:15 68 RB LEIPZIG 28 18 4 6 51:30 58 HOFFENHEIM 28 13 12 3 51:28 51 BORUSSIA (D) 28 14 8 6 59:32 50 FREIBURG 28 12 5 11 36:47 41 KÖLN 28 10 10 8 41:34 40 HERTHA 27 12 4 11 35:34 40 BORUSSIA (M) 28 11 6 11 34:36 39 EINTRACHT 28 10 8 10 28:30 38 SCHALKE 28 10 7 11 37:32 37 WERDER 28 10 6 12 44:48 36 BAYER (L) 28 10 5 13 42:44 35 HAMBURGER SV 28 9 6 13 28:51 33 WOLFSBURG 28 8 6 14 27:42 30 MAINZ 28 8 5 15 36:47 29 AUGSBURG 27 7 8 12 26:43 29 INGOLSTADT 27 7 4 16 28:45 25 DARMSTADT 27 4 3 20 17:53 15

