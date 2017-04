Bayern razbil Wolfsburg za 27. naslov nemškega prvaka

Kampla čaka boj za obstanek

28. april 2017 ob 23:08,

zadnji poseg: 29. april 2017 ob 20:26

Wolfsburg, Leverkusen - MMC RTV SLO

Po velikem razočaranju v Ligi prvakov in nemškem pokalu so nogometaši Bayerna stresli jezo v Wolfsburgu (0:6). Potrdili so 27. naslov nemškega prvaka oziroma že petega zaporednega, kar je rekord.

RB Leipzig, ki je imel še edini možnosti, da prehiti Bavarce, je popoldne le remiziral z Ingolstadtom (0:0). Že pred tekmo na Volkswagen Areni je bilo jasno, da si lahko Bayern z zmago zagotovi naslov že tri kroge pred koncem.

Predsednik Bayerna Uli Hoeness je po takoj organiziral ogled tekme za navijače v Audijevem Domu, kjer igrajo košarkarji Bayerna. Vsi navijači so dobili tudi klobase, ki jih pekel predsednik, sicer lastnik tovarne. Izbranci Carla Ancelottija, ki pred tem niso zmagali na petih zaporednih tekmah, so tokrat prikazali pravi obraz.



Alaba načel mrežo Wolfsburga

David Alaba je s prostega strela s 25 metrov načel mrežo gostiteljev, mojstrsko je zavrtinčil žogo prek živega zidu z levo nogo. Preostala zadetka v prvem polčasu je dosegel Robert Lewandowski. V 36. minuti je Thiago prišel do žoge na sredini igrišča, podal na levo strani do Kingsleyja Comana, ki je odlično zaposlil Thomasa Müllerja v kazenskem prostoru. Nemški reprezentant je opazil osamljenega Lewandowskega, ki je z roba kazenskega prostora poslal žogo v desni zgornji kot.

Lewandowski na vrhu lestvice strelcev

Tik pred odmorom je Coman je spet ušel po levi strani in podal pred vrata, kjer je raztresena obramba Wolfsburga pozabila na Lewandowskega. Poljak si je lahko celo naravnal žogo na levico in jo poslal v mrežo. To je bil že njegov 28. gol v letošnji sezoni. S tem je na vrhu lestvice strelcev Bundeslige prehitel Pierra Emericka Aubameyanga, ki danes ni zadel.

V drugem polčasu so mrežo stresli še Arjen Robben, Thomas Müller in Joshua Kimmich. Robben je v 67. minuti po protinapadu z dvajsetih metrov natančno meril z levico, Müller je v 80. minuti odbito žogo (po strelu Lewandowskega) brez težav potisnil v mrežo, Kimmich pa je po podaji Robbna pritekel pred Wolfsburgov gol in zadel za končnih 0:6.

Ancelotti: Naslednjo sezono bomo še močnejši

"Odigrali smo odlično sezono v Bundesligi. Zelo sem srečen v Münchnu. Seveda sem bil razočaran zaradi zadnjih dveh tednov, ko nam v Ligi prvakov in pokalu ni šlo po načrih. Zdaj je čas, da proslavimo zaslužen naslov. Imamo dovolj časa, da načrtujemo naslednjo sezono, ko bomo še močnejši," je pojasnil Ancelotti, ki je prav tako oblekel šampionsko majico s petimi prsti z apet zaporednih naslovov.

Lahm bogato kariero končuje z osmim naslovom

Prav poseben je naslov za Philippa Lahma. Kapetan bo 20. maja po zadnji tekmi sezoni proti Freiburgu dvignil "solatni krožnik" in končal bogato kariero. Kar osemkrat se je veselil naslova nemškega prvaka (2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017). S tem se je na vrhu večne lestvice izenačil z nekdanimi soigralci, tudi Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn in Mehmet Scholl so prestižno lovoriko osvojili osemkrat.

"Ni samoumevno, da smo že tri tekme pred koncem postali prvaki. Zelo smo bili motivirani, da potrdimo naslov že danes in tekmec je imel težko delo od začetka. Zadnji dan v karieri bo čez tri tedne. Takrat bodo prišli vsi prijatelji in seveda družina. Le uživati želim na zadnjih treh tekmah. V Bundesligi je bilo veliko vrhuncev. Nikoli ne bom pozabil prve tekme, ko sem igral še za Stuttgart in seveda prvega naslova z Bayernom," je pojasnil 33-letni Lahm, ki je leta 2013 z Bayernom osvojil tudi Ligo prvakov, leto zatem pa je bil z nemško reprezentanco svetovni prvak.

Polom Bayerja na domači zelenici

Nogometaši Bayerja iz Leverkusna se bodo morali še potruditi za obstanek v Bundesligi. Na uvodni tekmi 31. kroga je Bayer prikazal slabo predstavo, Schalke je zanesljivo odnesel vse tri točke (1:4). Farmacevti bodo do konca prvenstva odigrali le še tri tekme in ni se jim še uspelo dokončno izogniti 16. mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije s tretjeuvrščeno ekipo druge lige.

Schalke po 18 minutah vodil že s 3:0

Gostitelji so v uvodnih petih minutah močno pritisnili, Julianu Brandtu in Kevinu Vollandu pa ni uspelo matirati vratarja Schalkeja Ralfa Fährmanna. Gostje so to znali takoj kaznovati. V 6. minuti je Nabil Bentaleb z dolgo podajo našel Leona Goretzko, ki je v protinapadu podal žogo pred vrata, kjer je napadalec Guido Burgstaller zatresel mrežo. Štiri minute zatem je Alessandro Schöpf podal iz kota, kapetan Benedikt Höwedes pa je z glavo povišal na 0:2. Igralci Bayerja so bili šokirani in se niso znali odzvati. Schöpf je v 18. minuti v drugem poskusu matiral Bernda Lena in srečanje je bilo odločeno.

Izjemen volej Burgstallerja

V 50. minuti je Kevin Kampl podrl Goretzko 30 metrov od vrat. Schöpf je s prostega strela podal na daljšo vratnico, izjemni Burgstaller pa je žogo z volejem zabil pod prečko za 0:4. Častni gol za Bayer je v 69. minuti dosegel Stefan Kiessling z glavo po podaji Karima Bellarabija z leve strani.

"Zelo sem razočaran. Potek tekme je bil res brutalen za našo ekipo. Doživeli smo zelo grenek poraz. To je bil večer za pozabo. Zdaj ni čas za izgovore," je pojasnil trener Bayerja Tayfun Korkut.

Kampl, ki je znova odigral vseh 90 minut, bo s soigralci gostoval še v Ingolstadtu in Berlinu, v Leverkusen pa 13. maja prihaja Köln.

31. krog:

BAYER LEVERKUSEN - SCHALKE 1:4 (0:3)

Kiessling 69.; Burgstaller 6., 50., Höwedes 10., Schöpf 18.

Bayer Leverkusen: Leno, Hilbert (46./Wendell), Jedvaj, Toprak (19./Tah), Henrichs, Kampl, Aranguiz, Bellarabi, Brandt (85./Mehmedi), Volland, Kiessling.

Schalke: Fährmann, Coke, Höwedes, Badstuber, Kolašinac (74./Aogo), Stambouli, Bentaleb (84./Riether), Schöpf, Goretzka, Caligiuri, Burgstaller.

Sodnik: Marco Fritz

WOLFSBURG - BAYERN 0:6 (0:3)

Alaba 19., Lewandowski 36., 45., Robben 67., Müller 80., Kimmich 85.

RK: Luiz Gustavo 78./Wolfsburg

Wolfsburg: Casteels, Blaszczykowski (46./Vierinha), Knoche, Rodriguez (67./Seguin), Gerhardt, Luiz Gustavo, Bazoer, Arnold, Didavi (79./Ntep), Horn, Gomez.

Bayern: Ulreich, Lahm (71./Rafinha), Javi Martinez, Hummels (68./Juan Bernat), Alaba, Kimmich, Thiago (75./Renato Sanches), Robben, Müller, Coman, Lewandowski.

Sodnik: Felix Zwayer

BORUSSIA (D) - KÖLN 0:0

Maroh je bil na klopi Kölna.



MAINZ - BORUSSIA (M) 1:2 (0:1)

Muto 89.; Stindl 31., Schulz 46.

WERDER - HERTHA 2:0 (2:0)

Bartels 9., Kruse 15.

DARMSTADT - FREIBURG 3:0 (2:0)

Platte 22., Gondorf 45., Schipplock 65.

RB LEIPZIG - INGOLSTADT 0:0

RK: Morales 86./Ingolstadt

Nedelja ob 15.30:

AUGSBURG - HAMBURGER SV



Ob 17.30:

HOFFENHEIM - EINTRACHT

Lestvica: BAYERN 31 22 7 2 79:17 73 RB LEIPZIG 31 19 6 6 56:31 63 BORUSSIA (D) 31 16 9 6 65:35 57 HOFFENHEIM 30 14 13 3 57:32 55 HERTHA 31 14 4 13 38:37 46 WERDER 31 13 6 12 52:51 45 FREIBURG 31 13 5 13 38:55 44 KÖLN 31 10 12 9 43:37 42 BORUSSIA (M) 31 12 6 13 41:45 42 SCHALKE 31 11 8 12 43:36 41 EINTRACHT 30 11 8 11 32:34 41 BAYER (L) 31 10 6 15 44:50 36 MAINZ 31 9 6 16 40:51 33 WOLFSBURG 31 9 6 16 30:49 33 HAMBURGER SV 30 9 6 15 30:55 33 AUGSBURG 30 8 8 14 29:49 32 INGOLSTADT 31 8 5 18 33:54 29 DARMSTADT 31 7 3 21 26:58 24

