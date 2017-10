Bayern še ni dvignil krivulje, na reprezentančni odmor odhaja z -5

Krog zaključujeta Köln in Leipzig

1. oktober 2017 ob 17:29

Berlin - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna so v nemškem prvenstvu izgubili novi dve točki, na gostovanju pri Herthi so na začetku drugega polčasa vodili z 2:0, končalo pa se je z delitvijo točk (2:2).

Bavarcem je sicer kazalo dobro, saj so povedli že v deseti minuti, po podaji Jeroma Boatenga je bil natančen Mats Hummels. Reprezentančni branilec je z glavo mojstrsko udaril z 12 metrov. Začasni trener Willy Sagnol je na začetku drugega polčasa že upal na poln izkupiček točk, saj je Corentin Tolisso podal Robertu Lewandowskemu, poljski stroj za doseganje golov je žogo imenitno sprejel, obrnil domačega branilca in zabil za 2:0.

Ko je večina mislila, da je tekma odločena, so se domači hitro pobrali in v petih minutah izenačili, Genki Haraguchi je v 51. minuti nemoteno slalomiral po gostujočem kazenskem prostoru in našel osamljenega Ondreja Dudo, ki je le iztegnil nogo in žogo preusmeril v mrežo. Pet minut kasneje Marvin Plattenhardt z leve strani izvajal prosti strel, Salamon Kalou je v kazenskem prostoru žogo snel zmedeni obrambi Bavarcev in postavil izid tekme.

Bayern na reprezentančni odmor odhaja z zaostankom petih točk za vodilno Borussio. V tem času bo vodstvo poiskalo novega trenerja.

V zadnji tekmi kroga se bosta srečala Köln in Leipzig.

Nemško prvenstvo, 7. krog:

HERTHA - BAYERN 2:2 (0:1)

Duda 51., Kalou 52.; Hummels 10., Lewandowski 49.

Danes ob 18.00:

KÖLN - RB LEIPZIG

(Maroh; Kampl)

Že odigrano:

SCHALKE - BAYER LEVERKUSEN 1:1 (1:0)

Goretzka 34.; Bailey 61.



AUGSBURG - BORUSSIA (D) 1:2 (1:2)

Caiuby 11.; Jarmolenko 4., Kagava 23.

Aubameyang (B.) je v 79. zgrešil 11-m.



EINTRACHT - STUTTGART 2:1 (1:0)

Rebić 42., Haller 90.; Terodde 61.

RK: Falette 64./Eintracht



WOLFSBURG - MAINZ 1:1 (0:0)

Guilavogui 55.; Muto 74.

RK: Ntep 90./Wolfsburg



BORUSSIA (M) - HANNOVER 2:1 (0:0)

Ginter 67., Hazard 90./11-m; Harnik 71.

HAMBURGER SV - WERDER 0:0



FREIBURG - HOFFENHEIM 3:2 (2:1)

Niederlechner 15., Soyuncu 18., Stenzel 87.; Hack 14., Schuster 91./ag.

Lestvica: BORUSSIA (D) 7 6 1 0 21:2 19 BAYERN 7 4 2 1 16:7 14 HOFFENHEIM 7 4 2 1 13:8 14 HANNOVER 7 3 3 1 7:4 12 AUGSBURG 7 3 2 2 9:6 11 BORUSSIA (M) 7 3 2 2 10:12 11 LEIPZIG 6 3 1 2 10:7 10 EINTRACHT 7 3 1 3 6:6 10 SCHALKE 7 3 1 3 8:9 10 HERTHA 7 2 3 2 8:8 9 BAYER LEVERKUSEN 7 2 2 3 13:11 8 WOLFSBURG 7 1 4 2 6:9 7 MAINZ 7 2 1 4 7:11 7 STUTTGART 7 2 1 4 4:9 7 FREIBURG 7 1 4 2 5:11 7 HAMBURGER SV 7 2 1 4 4:11 7 WERDER 7 0 4 3 3:7 4 KÖLN 6 0 1 5 1:13 1

