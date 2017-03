Bayern suvereno v polfinale, Laziu pripadel mestni derbi

Manchester City zadnji četrtfinalist Pokala FA

1. marec 2017 ob 23:55

München/Rim/Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna so v četrtfinalu nemškega pokala proti Schalkeju že v uvodne pol ure dosegli tri zadetke in zanesljivo napredovali med najboljše štiri v tem tekmovanju (3:0).

V 3. minuti je mrežo načel Robert Lewandowski, ki je po globinski podaji Francka Riberyja z lobom matiral vratarja Ralfa Fährmanna. Na 2:0 je v 16. minuti z glavo povišal Thiago Alcantara, Lewandowski pa je v 29. minuti z roba kazenskega prostora mrežo zatresel še enkrat, znova ga je lepo našel Ribery, tokrat s podajo nazaj. Francoz se je vrnil po štiritedenskem počitku zaradi poškodbe.

V 77. minuti je moral pri gostih predčasno z zelenice Holger Badstuber, ki v Schalkeju igra kot posojen nogometaš Bayerna. Prejel je dva rumena kartona.

Lazio po štirih letih premagal Romo

V polfinalu italijanskega pokala je na mestnem derbiju Lazio z 2:0 ugnal Romo, katere navijačev zaradi bojkota znova ni bilo na polpraznem Olimpicu. To je bila prva zmaga sinjemodrih nad sosedi na zadnjih osmih srečanjih oziroma po finalu pokala leta 2013.

V 29. minuti je po prodoru in podaji Felipeja Andersona z desne strani za 1:0 s strelom pod prečko poskrbel Sergej Milinković Savić. Končni izid je v 78. minuti po podobni akciji iz bližine postavil Ciro Immobile, podal mu je Keita Balde Diao. Povratna tekma bo 5. aprila.

City po začetnem šoku do visoke zmage

Manchester City je postal zadnji četrtfinalist Pokala FA, potem ko je na ponovljeni tekmi osmine finala s 5:1 premagal drugoligaša Huddersfield Town. Gostje so v 7. minuti povedli prek Harryja Bunna, a so varovanci Pepa Guardiole od 30. do 38. minute nato dosegli tri gole in v drugem polčasu še potrdili visoko zmago. Mladi slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković je za Huddersfield igral vso tekmo. Na prvem srečanju je bilo 0:0.



Nemški pokal, četrtfinale

EINTRACHT - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

Blum 6.

Hamburger SV - BORUSSIA (M) 1:2 (0:0)

Wood 92.; Stindl 53./11-m, Raffael 61./11-m

BAYERN - Schalke 3:0 (3:0)

Lewandowski 3., 29., Thiago 16.

RK: Badstuber 77./Schalke

Preloženo zaradi snega:

SPORTFREUNDE LOTTE - BORUSSIA (D)



Italijanski pokal, polfinale, prvi tekmi

JUVENTUS - NAPOLI 3:1 (0:1)

Dybala 47., 69./oba 11-m, Higuain 64.; Callejon 36.



LAZIO - ROMA 2:0 (1:0)

Milinković Savić 29., Immobile 78.

Povratni tekmi bosta 5. aprila.



Angleški Pokal FA, osmina finala, ponovljena tekma

MANCHESTER CITY - Huddersfield Town 5:1 (3:1)

Sane 30., Agüero 35./11-m, 73., Zabaleta 38., Iheanacho 91.; Bunn 7.

Gorenc Stanković (Huddersfield) je igral vso tekmo.

Četrtfinale, sobota, 11. marca, ob 13.15:

MIDDLESBROUGH - MANCHESTER CITY



Ob 18.30:

ARSENAL - LINCOLN CITY (5)



Nedelja, 12. marca, ob 15.00:

TOTTENHAM - MILLWALL (3)



Ponedeljek, 13. marca, ob 20.45:

CHELSEA - MANCHESTER UNITED

