Bayern tudi z igralcem več v Leverkusnu ni znal zabiti

Eksplozivna sredstva za torkov napad iz skadišč nemške vojske?

15. april 2017 ob 22:35

Leverkusen/Dortmund - MMC RTV SLO/Reuters

Nogometaši Bayerna v 29. krogu nemškega prvenstva v Leverkusnu niso uspeli streti odpora Bayerja, čeprav je ta od 59. minute igral z igralcem manj. Končalo se je brez zadetkov.

Münchenčani, ki so v sredo izgubili prvo četrtfinalno tekmo Lige prvakov proti Realu (1:2), so tudi tokrat pogrešali najboljšega strelca Roberta Lewandowskega, ki ima poškodovano ramo. Že pred izključitvijo Tina Jedvaja zaradi drugega rumenega kartona so imeli priložnosti Arturo Vidal, Kingsley Coman, Thiago Alcantara in v nekoliko premešani postavi edini napadalec Thomas Müller, toda mreža se ni zatresla. Zadnjo in najlepšo priložnost na tekmi pa je v 85. minuti zapravil rezervist Philipp Lahm, ki je po prodoru in predložku Müllerja s petih metrov streljal mimo vrat.

Za goste, ki so na zadnjih osmih srečanjih v Bundesligi zmagali le enkrat, je Kevin Kampl igral vso tekmo.



Drugouvrščeni Leipzig za Bayernom zaostaja osem točk. Tokrat je s 4:0 odpravil Freiburg in si že zagotovil vsaj kvalifikacije za Ligo prvakov.

Borussia Dortmund, ki je v torek doživela napad na avtobus pred tekmo Lige prvakov proti Monacu, je s 3:1 premagala Eintracht. Med strelce so se vpisali Marco Reus, Sokratis Papastathopoulos in Pierre-Emerick Aubemayang. Prvi je mrežo zatresel že v 2. minuti s peto in se na najlepši mogoč način vrnil po enomesečni odsotnosti zaradi poškodbe.

Časnik Welt am Sonntag piše, da bi eksplozivna sredstva, ki so jih uporabili v torkovem napadu na avtobus Borussie, lahko izvirala iz skladišč nemške vojske, uporabila pa bi jih lahko le oseba, ki je izurjena za ravnanje z njimi. To je omenjenemu časniku zaupal neimenovani vir, ki sodeluje v preiskavi. Bild am Sonntag pa navaja nekega preiskovalca, ki je povedal, da bi lahko tri eksplozije terjale več huje ranjenih, lahko pa tudi mrtvih, če bi bile sprožene le sekundo prej. Kdo je pripravil napad, še ni znano.



29. krog:

BORUSSIA (D) - EINTRACHT 3:1 (2:1)

Reus 2., Papastathopoulos 34., Aubameyang 86.; Fabian 29.

MAINZ - HERTHA 1:0 (1:0)

Brooks 45./ag

WOLFSBURG - INGOLSTADT 3:0 (1:0)

Suttner 45./ag, Malli 68., Gomez 80.

AUGSBURG - KÖLN 2:1 (2:0)

Hinteregger 5., Verhaegh 23./11-m; Max 65./ag

RK: Ku 89., Finnbogason 92./oba Augsburg

Maroh (Köln) je bil na klopi.

HOFFENHEIM - BORUSSIA (M) 5:3 (2:2)

Szalai 9., 24., Demirbay 58., 89., Uth 75.; Vestergaard 31., Stindl 35., Dahoud 78.

RB LEIPZIG - FREIBURG 4:0 (2:0)

Poulsen 36., Werner 42., N. Keita 51., Demme 90.

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN 0:0

RK: Jedvaj 59./Bayer

Kampl (Bayer) je igral vso tekmo.

Nedelja ob 15.30:

WERDER - HAMBURGER SV



Ob 17.30:

DARMSTADT - SCHALKE

Lestvica:

BAYERN 29 21 6 2 71:15 69 RB LEIPZIG 29 19 4 6 55:30 61 HOFFENHEIM 29 14 12 3 56:31 54 BORUSSIA (D) 29 15 8 6 62:33 53 HERTHA 29 13 4 12 37:35 43 FREIBURG 29 12 5 12 36:51 41 KÖLN 29 10 10 9 42:36 40 BORUSSIA (M) 29 11 6 12 37:41 39 EINTRACHT 29 10 8 11 29:33 38 SCHALKE 28 10 7 11 37:32 37 BAYER (L) 29 10 6 13 42:44 36 WERDER 28 10 6 12 44:48 36 WOLFSBURG 29 9 6 14 30:42 33 HAMBURGER SV 28 9 6 13 28:51 33 MAINZ 29 9 5 15 37:47 32 AUGSBURG 29 8 8 13 28:46 32 INGOLSTADT 29 8 4 17 31:50 28 DARMSTADT 28 4 3 21 19:56 15

M. R.