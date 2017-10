Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jupp Heynckes po zmagi na Wembleyju, ko je Bayern petič postal evropski prvak. Foto: Reuters Franck Ribery je blestel pod vodstvom Heynckesa, a do januarja Francoz ne bo na zelenicah zaradi poškodbe kolena. . Foto: EPA Dodaj v

Bayern uradno potrdil - vrača se stari lisjak Heynckes

V ponedeljek bo vodil prvi trening

6. oktober 2017 ob 17:00

München - MMC RTV SLO

Legendarni Jupp Heynckes bo že četrtič sedel na klop Bayerna. 72-letni strokovnjak, ki je leta 2013 kot edini v 117-letni zgodovini kluba osvojil trojno krono, bo vodil ekipo do konca sezone.

Pred štirimi leti in pol je Heynckes odšel v pokoj, potem ko je popeljal Bayern do zmage v prvenstvu, pokalu in Ligi pravkov. V finalu so Bavarci 25. maja 2013 na Wembleyju premagali dortmundsko Borussio z 2:1, odločil je Arjen Robben v 89. minuti.

"To ni nobena vrnitev, ampak usluga prijateljem. Pri Bayernu jih imam ogromno in za moje največje trenutke se lahko zahvalim prav ljudem iz tega kluba. Imam izjemno pozitiven občutek in mislim, da lahko kar takoj zavihamo rokave," je poudaril Heynckes, ki bo v ponedeljek vodil prvi trening na Säbener Strasse.

Pomočnika bosta znova Hermann in Gerland

"Don Jupp" (nadimek je dobil v Bilbau, kjer je pustil neizbrisen pečat) je želel imeti ob sebi oba pomočnika trenerja, ki sta mu pomagala tudi pred štirimi leti in pol. Peter Hermann je bil zdaj pomočnik pri Fortuni iz Düsseldorfa, ki vodi v drugi nemški ligi. Predsednik Bayerna Uli Hoeness se je dogovoril za predčasno prekinitev pogodbe, ki je veljala do 30. junija 2018, Bayern pa bo odigral prijateljsko tekmo s Fortuno, ves izkupiček pa bo ostal gostiteljem. Vrača se tudi Hermann Gerland, ki je v letošnji sezoni skrbel za razvoj mladih upov v novem trening centru.

Že četrtič na klopi Bavarcev

Nasledil je Carla Ancelottija, ki ga je vodstvo Bayerna odslovilo prejšnji četrtek po zelo slabih predstavah na začetku sezone. Heynckes je Bayern vodil že med letoma 1987 in 1991 (osvojil je dva naslova nemškega prvaka), drugič se je na klop nemških prvakov usedel na kratko kot začasni trener, nasledil je nepriljubljenega Jürgena Klinsmanna konec aprila 2009, nazadnje pa je med letoma 2011 in 2013 imel izjemno uspešno odbobje.

Po velikem razočaranju sledila sanjska sezona

Maja 2012 je Bayern igral v finalu Lige prvakov na Allianz Areni, kjer je izgubil proti Chelaseaju po streljanju enajstmetrovk. Razočaranje je bilo nepopisno, solze so tekle v potokih, a v naslednji sezoni se je vse skupaj spremenilo v največji uspeh. V sezoni 2012/13 je Bayern osvojil rekordnih 91 točk v Bundesligi (doživel je le en poraz, 28. oktobra 2012 doma proti Bayerju iz Leverkusna z 1:2). V Ligi prvakov je pometel z Juventusom (2:0 in 2:0) in z Barcelono (4:0 in 3:0). Vse od odhoda Heynckesa Bayern ni več igral v finalu Lige prvakov, Pep Guardiola je trikrat zapored izpadel v polfinalu, Ancelotti pa v lanski sezoni v četrtfinalu proti madridskemu Realu.

Čez mesec dni veliki derbi v Dortmundu

Heynckes bo debitiral naslednjo seboto, ko na Allianz Areno prihaja Freiburg, sledi pa izjemno pomembna tekma Lige prvakov proti Celticu. V nemškem pokalu čaka Bavarce neugodno gostovanje v Leipzigu. V Bundesligi ima dortmundska Borussia pet točk naskoka, črno-rumeni meljejo vse pred seboj v prvenstvu, a z vrnitviji Juppa se zdi, da bo boj še zelo zanimiv. Veliki derbi bo v soboto, 4. novembra, ob 18.30, na stadionu Westfalen v Dortmundu.

