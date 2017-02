Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Arjen Robben je vstopil v 74. minuti in potrdil zmago Bayerna. Foto: Reuters Kyriakos Papadopoulos je z glavo načel mrežo Leipziga. Foto: Reuters Nogometaši Darmstadta so pripravili veliko presenečenje. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bayern z bledo igro še povišal prednost pred Leipzigom

Zadnjeuvrščeni Darmstadt šokiral Borussio

11. februar 2017 ob 19:14

Ingolstadt, Leipzig - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna ne najdejo prave forme v spomladanskem delu. V 20. krogu Bundeslige so se mučili v Ingolstadtu, a v zadnjih minutah prišli do zmage (0:2). RB Leipzig in dortmundska Borussia sta presenetljivo izgubila.

Predsednik Uli Hoeness je bil nezadovoljen z igro v zadnjem mesecu. Prejšnji teden je Schalke odnesel točko iz Allianz Arene (1:1), tudi pokalna zmaga nad Wolfsburgom (1:0) pa niti slučajno ni prepričala zahtevnih navijačev. Štiri dni pred prvo tekmo osmine finala Lige prvakov z Arsenalom serijski nemški prvaki znova niso prikazali dobre igre.

V prvem polčasu so se gostitelji pred 15.200 gledalci na Audijevem Sportparku. Edino priložnost za Bayern je imel Robert Lewandowski v 20. minuti, ko je po natančni podaji Xabija Alonsa lobal vratarja Martina Hansena, a je žogo meter pred golovo črto izbil kapetan Ingolstadta Marvin Matip.

Na začetku drugega polčasa je Thomas Müller poslal žogo med nogama Hansena, a je Florent Hadergjonaj žogo izbil z golove črte. Müller tzako ostaja pri enem zadetku v letošnji sezoni, potem ko je lani zadel kar 20-krat. Gostitelji so postajali vse bolj pogumni, nevarni so bili predvsem po prekinitvah in napadalec Matthew Leckie je v 54. minuti streljal mimo vrat.

Carlo Ancelotti je bil že pošteno zaskrbljen, v igro je poslal Douglasa Costo in Arjena Robbna, ki sta precej dvignila ritem. V zadnjih desetih minutah je Bayern silovito pritisnil. Lewandowski je v 83. minuti s 25 metrov stresel stičišče vratnice in prečke. V zadnji minuti rednega dela je Müller z desne strani podal pred vrata, kjer so vsi branilci Ingolstadta pazili na Lewandowskega, Arturo Vidal pa se jim je izmuznil in s petih metrov z desnico le zatresel mrežo. Gostitelji so bili še v šoku, ko je Robben v sodenikovem dodatku prodrl v kazenski prostor in z levico postavil končni izid.

Zanesljiva zmaga Hamburga v Leipzigu

Bavarci so bili še bolj navdušeni, ko so izvedeli za izid iz Leipziga, kjer je Hamburger SV presenetljivo gladko odpravil rdeče bike (0:3). Kyriakos Papadopoulos, ki jeseni ni dobil priložnosti v Leipzigu, jo je nekdanjim soigralcem zagodel v 18. minuti. Branilec je zadel z glavo po podaji Nicolaija Müllerja iz kota. Šest minut zatem je Müller ponovil vajo iz kota, Brazilec Wallace pa je z glavo zabil žogo v mrežo za 0:2. Končni izid je postavil Aaron Hunt v sodnikovem dodatku.

Čolak šokiral Dortmundčane

Za pravo senzacijo so poskrbeli nogometaši Darmstadta, ki so na zadnjem mestu Bundeslige. Odločilni zadetek je dosegel Antonio Čolak v 67. minuti z desnico, žogo je poslal med nogama vratarja Romana Bürkija v mrežo. Črno-rumenim se je zelo poznala utrujenost po 120 minutni pokalni bitki proti Herthi v sredo zvečer. Odmora ne bo veliko, saj je že v torek zvečer na sporedu prav tekma osmine finala Lige prvakov v Lizboni proti Benfici.

20. krog:

MAINZ - AUGSBURG 2:0 (1:0)

Öztunali 31., Jairo 62./11-m



BAYER LEVERKUSEN - EINTRACHT 3:0 (1:0)

Hernandez 5., 63., Volland 78.

Kampl (Bayer) je igral vso tekmo.



INGOLSTADT - BAYERN 0:2 (0:2)

Vidal 90., Robben 91.

Ingolstadt: Hansen, M. Matip, Tisserand, Bregerie, Hadergjonaj, Suttner, Cohen, Morales, P. Gross (79./Lex), Leckie (89./Jung), Lezcano (74./Hinterseer).

Bayern: Neuer, Lahm (80./Rafinha), Javi Martinez, Hummels, Alaba, Kimmich (74./Robben), Xabi Alonso (65./Douglas Costa), Vidal, Müller, Thiago, Lewandowski.

Sodnik: Felix Zwayer

RB LEIPZIG - HAMBURGER SV 0:3 (0:2)

Papadopoulos 18., Walace 24., Hunt 93.

RB Leipzig: Gulacsi, Bernardo (71./Schmitz), Orban, Upamecano (31./Poulsen; 43./Selke), Halstenberg, Ilsanker, Demme, Keita, Forsberg, Sabitzer, Werner.

Hamburger SV: Adler, Sakai, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek, Walace, Jung, N. Müller, Holtby (91./Ekdal), Kostić (83./Diekmeier), Wood (92./Hunt).

Sodnik: Sascha Stegemann

WERDER - BORUSSIA (M) 0:1 (0:1)

T. Hazard 12.



DARMSTADT - BORUSSIA (D) 2:1 (1:1)

Boyd 21., Čolak 67.; Guerreiro 44.

Bezjaka (Darmstadt) ni bilo v ekipi.



SCHALKE - HERTHA 2:0 (1:0)

Burgstaller 41., Goretzka 62.



Nedelja ob 15.30:

WOLFSBURG - HOFFENHEIM



Ob 17.30:

FREIBURG - KÖLN

Lestvica: BAYERN 20 15 4 1 45:12 49 RB LEIPZIG 20 13 3 4 36:20 42 EINTRACHT 20 10 5 5 25:18 35 BORUSSIA (D) 20 9 7 4 40:23 34 HOFFENHEIM 19 8 10 1 35:19 34 HERTHA 20 10 3 7 27:23 33 KÖLN 19 8 8 3 28:16 32 BAYER (L) 20 8 3 9 31:29 27 BORUSSIA (M) 20 7 5 8 22:27 26 FREIBURG 19 8 2 9 24:33 26 SCHALKE 20 7 4 9 24:21 25 MAINZ 20 7 4 9 29:35 25 AUGSBURG 20 6 6 8 18:24 24 WOLFSBURG 19 5 4 10 17:27 19 HAMBURGER SV 20 5 4 11 19:35 19 WERDER 20 4 4 12 24:42 16 INGOLSTADT 20 4 3 13 17:32 15 DARMSTADT 20 3 3 14 14:39 12

