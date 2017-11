Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Bayern ima po 11 krogih šest točk prednosti pred Borussio. Foto: Reuters Arjen Robben je načel mrežo gostiteljev ... Foto: Reuters ... Robert Lewandowski pa je povišal na 0:2. Foto: Reuters Jupp Heynckes je bil lahko zadovoljen, Peter Bosz ne. Foto: Reuters Marc Bartra je ob koncu tekme prispeval častni gol za Borussio. Foto: Reuters Dodaj v

Bayern z odlično predstavo dobil derbi v Dortmundu in se utrdil na vrhu

RB Leipzig po zmagi nad Hannovrom na drugem mestu

4. november 2017 ob 21:19

Dortmund - MMC RTV SLO

Derbi Bundeslige v Dortmundu je potrdil, da je tudi v letošnji sezoni Bayern razred zase. Borussia, ki je v zadnjem mesecu v veliki krizi, je izgubila z 1:3.

"Der Klassiker" je bil na sporedu mesec dni prepozno za gostitelje. Pred oktobrskim reprezentančnim premorom so imeli črno-rumeni pet točk naskoka pred Bavarci. Vodstvo Bayerna je nato pripeljalo najuspešnejšega trenerja v 117-letni zgodovini kluba Juppa Heynckesa, ki je popolnoma preporodil ekipo. Bayern znova deluje kot dobro namazan stroj in je trdno na vrhu lestvice po tretjini prvenstva.

81.360 gledalcev na stadionu Westfalen je pripravilo sijajno vzdušje, glasni navijači na južni tribuni (rumeni steni) so upali, da bo prav derbi prinesel preobrat, potem ko je Borussia v sredo prikazala slabo predstavo in je po remiju z Apoleom (1:1) tik pred izpadom iz Lige prvakov.

Robben unovčil prvo priložnost

Uvodne četrt ure je potekal taktični boj na sredini igrišča. Bayern je povedel iz prve priložnosti na tekmi. V 17. minuti je Thiago z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer si je James Rodriguez zaustavil žogo s prsmi in jo nastavil za Arjena Robbna. Nizozemec, ki je pred štirimi leti odločil finale Lige prvakov na Wembleyju med tema dvema ekipama, je z levo nogo zavrtinčil žogo tik ob vratnici v mrežo.

Jarmolenko in Kagava blizu izenačenja

Borussia se je hitro otresla šoka po prejetem zadetku. Po pol ure igre je Andrej Jarmolenko po lepi podaji Šindžija Kagave prišel sam pred Svena Ulreicha, ki pa se je zelo izkazal, žogo je odbil z nogo. Tekma je postala odprta, priložnosti so se vrstile. Robert Lewandowski je zapretil z desne strani, a je Romanu Bürkiju žogo uspelo odbiti v kot. Pri gostiteljih je izstopal hitri Christian Pulišić, ki je odlično preigraval in v 32. minuti našel Kagavo. Japonec je zadel zunanji del vratnice.

Lewandowski natančen s peto

Osem minut pred odmorom se je poškodoval branilec Borussie Sokratis. Gostitelji so z igralcem manj prejeli drugi gol. Joshua Kimmich, ki je šele zjutraj priletel v Dortmund, saj je imel med tednom želodčne težave, je z desne strani podal pred vrata. Lewandowski je streljal s peto s šestih metrov, žoga je zadela Juliana Weigla, spremenila smer in končala v mreži.

Alaba presenetil zmedenega Bürkija

V 48. minuti je imel Lewandowski izjemno priložnost za 0:3. Robben ga je sijajno zaposlil s predložkom pred vrata, strel Poljaka z glavo pa je Bürki z nogo odbil. Obrambna vrsta gostiteljev je bila razglašena, Lewandowski je v 64. minuti z diagonalnim strelom za las zgrešil vrata. Tri minute zatem je David Alaba z leve strani podal pred vrata, Lewandowski je bil malce prekratek, a je zmedel Bürkija in žoga je končala v mali mrežici.

Bartra omilil poraz

Zmagovalec je bil odločen, gledalci so se še najbolj zabavali, ko je sodnika Tobiasa Stielerja zagrabil krč in je potreboval pomoč zdravniške službe. Dve minuti pred koncem je Marc Bartra z močnim strelom z desnico po podaji Gonzala Castra dosegel častni zadetek za črno-rumene.

Heynckes z intenzivnimi treningi preporodil Bavarce

"Ko sem prišel nazaj v klub, sem takoj spremenil način treninga. Veliko intenzivneje treniramo in to se tudi pozna na tekmah. Zelo sem bil zadovoljen z igro v prvem polčasu. Tudi Borussia je imela nekaj priložnosti, vendar se je vratar Ulreich zares izkazal. Vsi igralci so bili zelo motivirani in že pred tekmo sem imel dober občutek. Pred mesecem dni si seveda nisem mislil, da bomo imeli kar šest točk prednosti pred Borussio. Prepričan sem, da lahko igramo še precej bolje, saj imamo kar nekaj nosilcev igre poškodovanih," je pojasnil 72-letni Heynckes, ki še vedno ne more računati na Manuela Neuerja, Francka Riberyja in Thomasa Müllerja.

"Bayern je bil predvsem v prvem polčasu za razred boljši. Vedno smo bili prepozni, izgubili smo večino dvobojev. Zadovoljen sem z drugim polčasom, ko smo stali blizu tekmecem in bili enakovredni," je dodal trener Borussie Peter Bosz, ki se veseli reprezentančnega premora. Čaka ga veliko dela, da povrne samozavest igralcem.

Leipzig na drugem mestu

Bayern ima štiri točke naskoka pred RB Leipzigom, ki je po zaostanku z 0:1 premagal Hannover z 2:1. Odločil je sijajni napadalec Timo Werner pet minut pred koncem. V sodnikovem dodatku je vstopil Kevin Kampl. Borussia ima 20 točk, na tretjem mestu jo je ujel večni tekmec iz Porurja Schalke.

11. krog:

BORUSSIA (D) - BAYERN 1:3 (0:2)

Bartra 88.; Robben 16., Lewandowski 37., Alaba 67.



Borussia (D): Bürki, Bartra, Sokratis (42./Toljan), Toprak, Schmelzer, Weigl, Castro, Kagava (68./Götze), Jarmolenko (80./Sancho), Pulišić, Aubameyang.

Bayern: Ulreich, Kimmich, Hummels, Süle, Alaba (73./Rafinha), Thiago, Javi Martinez (81./Rudy), Robben, James Rodriguez (84./Vidal), Coman, Lewandowski.

Sodnik: Tobias Stieler



EINTRACHT - WERDER 2:1 (1:1)

Rebić 17., Haller 89.; Moisander 25.

RB LEIPZIG - HANNOVER 2:1 (0:0)

Poulsen 70., Werner 85.; Jonathas 56.

Kampl (Leipzig) je v igro vstopil v 91. minuti.

FREIBURG - SCHALKE 0:1 (0:0)

Caligiuri 62.

BORUSSIA (M) - MAINZ 1:1 (0:1)

Vestergaard 67.; Diallo 19.

AUGSBURG - BAYER LEVERKUSEN 1:1 (0:0)

Danso 49.; Volland 47.

HAMBURGER SV - STUTTGART 3:1 (1:0)

Hunt 20., Kostić 65., Arp 69.; Ginczek 55./11-m

RK: Burnić 12./Stuttgart



Nedelja ob 15.30:

KÖLN - HOFFENHEIM (Maroh)

Ob 18.00:

WOLFSBURG - HERTHA

Lestvica:

BAYERN 11 8 2 1 27:8 26 LEIPZIG 11 7 1 3 18:13 22 BORUSSIA (D) 11 6 2 3 28:14 20 SCHALKE 11 6 2 3 14:10 20 HANNOVER 11 5 3 3 15:11 18 EINTRACHT 11 5 3 3 13:11 18 BORUSSIA (M) 11 5 3 3 17:19 18 BAYER LEVERKUSEN 11 4 4 3 23:16 16 AUGSBURG 11 4 4 3 16:11 16 HOFFENHEIM 10 4 4 2 17:14 16 HERTHA 10 3 4 3 11:12 13 STUTTGART 11 4 1 6 10:14 13 MAINZ 11 3 3 5 12:17 12 WOLFSBURG 10 1 7 2 10:13 10 HAMBURGER SV 11 3 1 7 10:18 10 FREIBURG 11 1 5 5 6:21 8 WERDER 11 0 5 6 4:14 5 KÖLN 10 0 2 8 4:19 2

A. G.