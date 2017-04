Bayern z velikimi težavami v obrambi, pri Realu bo manjkal Bale

Atletico brani minimalno prednost v Leicestru

17. april 2017 ob 20:45

Madrid - MMC RTV SLO

Madridski Real na torkovi povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov proti Bayernu brez Garetha Bala. Pri Bavarcih bo igral Robert Lewandoski, a ima Carlo Ancelotti ogromne težave v obrambi.

Kraljevi klub je dobil prvo tekmo v sredo na Allianz Areni z 2:1, blestel je Cristiano Ronaldo, ki je zrežiral preopbrat v drugem polčasu. Bayern je povedel z 1:0, a je nato Arturo Vidal zapravil najstrožjo kazen v sodnikovem dodatku prvega dela, Javi Martinez pa je bil izključen po uri igre in gostitelji so bili nemočni.

27-letni Bale je na prvi tekmi obnovil poškodbo gležnja. Odlični Valižan je tudi vprašljiv za nedeljski el clasico, ko na stadion Santiago Bernabeu priahaja Barcelona. Bale je zaradi poškodovanega desnega gležnja, v Londonu je zaradi težav z natrganimi vezmi moral pod kirurški nož, že manjkal tri mesece.

"Gareth je po poškodbi zelo garal, da bi se lahko znova pridružil moštvu. Ko se je vrnil, pa si je seveda zelo želel takoj zaigrati na zelenicah, zdaj pa mu ta majhna težavica preprečuje, da bi bil stoodstotno pripravljen. Upam, da ne gre za hujše težave in da se nam bo lahko že kmalu pridružil. Za tekmo z Bayernom še ne bo pripravljen, kajti ne želimo tvegati kakšne hujše poškodbe," je pojasnil trener Zinedine Zidane.

Francoz opozarja, da potnik v polfinale še vedno ni določen: "Bayern ima sijajno ekipo na vseh položajih. Ne bomo počivali na dosežkih iz prve tekme, pripravili se bomo tako, kot smo se za tekmo prejšnjo sredo. Bayern ima nekaj šibkih točk in moramo jih unovčiti. Čaka nas nova velika tekma, kjer bodo odločale malenkosti. Zanima nas zmaga tudi na povratni tekmi. Dobro vem, da bo Bayern jutri prikazal zelo dobro predstavo."

Ramos: Raje imam slabo igro in zmago z 1:0

Manjkala bosta poškodovana Raphael Varane in Pepe. Na prvi tekmi se je zelo izkazal Sergio Ramos, ob njem bo znova zaigral Nacho.

"Pred tako pomembnimi tekmami sem vedno zelo miren. To skušam prenesti na svoje soigralce. V nogometu štejejo le lovorike. Prav nič nam ne pomaga, če bi odigrali zelo dobro tekmo, prejeli tri zadetke in izpadli. Precej raje imam slabo igro in zmago z 1:0," je poudaril Ramos, ki je dosegel številne odločilne zadetke za kraljevi klub v zadnjih sezonah.

Lewandowski bo začel tekmo

Na prvi tekmi se je zelo poznalo, da zaradi poškodbe ramena ni igral Lewandowski. Bayern nima zamenjave za sijajnega poljskega napadalca. "Zelo sem zadovoljen, da lahko normalno treniram. Stanje se je precej izboljšalo in pripravljen sem za tekmo," je pojasnil Lewandowski, ki je brez težav opravil zaključni trening na stadionu Santiago Bernabeu.

Hummels in Boateng poškodovana

Ancelotti ima ogromne težave s sestavo obrambne vrste, Mats Hummels ima poškodovan gleženj, Jerome Boateng pa ima težave s prepono. Oba nemška reprezentanta zelo verjetno ne bosta začela tekme, Javi Martinez pa je kaznovan po rdečem kartonom prejšnji teden. David Alaba se bo preselil na mesto osrednjega branilca, kjer mu bo družbo delal Xabi Alonso ali pa Joshua Kimmich. Juan Bernat bo začel na levi strani obrambne vrste. To je velik udarec za Bavarce, saj ima Real najboljše igralce prav v napadu.

Bo to zadnja tekma Lahma v Ligi prvakov?

"Zdaj je Real v vlogi favorita za preboj v polfinale. Vsi se zavedamo, da bi nam moral uspeti pravi podvig. Ne izgubljam misli o tem, da bi lahko v torek končal z nastopi v Ligi prvakov," je povedal kapetan Philipp Lahm, ki bo po koncu letošnje sezone končal sezono.

Obeta se taktični boj v Leicestru

Na drugi torkovi tekmi bo skušal Leicester nadomestiti zaostanek s prve tekme proti Atleticu v Madridu (0:1). Lanski angleški prvaki so v zadnejm mesecu nanizali boljše predstave in niso več blizu mest, ki vodijo v drugo ligo.

"Naša ekipa se je stabilizirala v zadnjem obdobju. Ne moremo le čakati 90 minut, ker moramo zadeti. Srečanje začenjamo v vlogi avtsajderja, a to nam ustreza. Na takih tekmah je treba igrati z glavo, ne bomo se zaletavali od prve minute," je poudaril trener Craig Shakespeare, ki je preporodil Leicester po odhodu Claudija Ranierija.

Atletico ima ogromno izkušenj z izločilnimi boji. V zadnjih treh letih je dvakrat izgubil v finalu in motiva colchonerosom ne manjka.

"Na zadnjih šestih ali sedmih tekmah je Leicester prikazal predstave v slogu lanske sezone. Pričakujem zelo napeto tekmo, odločale bodo malenkosti, zadetkov pa verjetno ne bo veliko. Pričakujem napad Leicestra na začetku tekme, saj jih bodo verjetno ponesli navijači. Pripravljeni smo na to," je razmišljal trener Atletica Diego Simeone.

Četrtfinale, povratne tekme, torek ob 20.45:

REAL MADRID - BAYERN 2:1



Verjetni postavi:



Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modrić, Isco, Benzema, Ronaldo.



Bayern: Neuer, Lahm, Xabi Alonso, Alaba, Juan Bernat, Vidal, Robben, Thiago, Ribery, Müller, Lewandowski.



Sodnik: Viktor Kassai (Madžarska)



LEICESTER - ATLETICO MADRID 0:1



Verjetni postavi:



Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Benalouane, Fuchs, Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton, Okazaki, Vardy.



Atletico: Oblak, Juanfran, Savić, Godin, Filipe Luis, Carrasco, Saul Niguez, Gabi, Koke, Griezmann, Gameiro.



Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

Sreda ob 20.45:

MONACO - BORUSSIA (D) 3:2



Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)



BARCELONA - JUVENTUS 0:3



Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb polfinala bo v petek ob 12.00.

