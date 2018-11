Bayernove težave se kopičijo: Ribery oklofutal novinarja

Bavarci incident potrdili

12. november 2018 ob 12:00

München - MMC RTV SLO

V Bayernu je vse prej kot idilično. Porazu v Dortmundu, ki je zaostanek za večnim tekmecem povišal na sedem točk, ter nezaupanju trenerju Niku Kovaču se je pridružil še fizični obračun z novinarjem.

Incident je zagrešil Franck Ribery, ki se je spravil nad francoskega rojaka, novinarja Patricka Guillouja.

Po poročanju nemškega časopisa Bild je Riberyja na poti od garderob do avtobusa na območju, kjer so bili zbrani novinarji, za izjavo prosil Guillou. Ribery se je na prošnjo odzval tako, da mu je namenil nekaj krepkih besed, nato pa ga še oklofutal in odrinil.

35-letnega zvezdnika Bayerna naj bi iz tira vrglo komentiranje Guillouja, ki je Riberyja označil za glavnega krivca za dva prejeta gola Bavarcev. Incident sta prekinila Riberyjev soigralec Rafinha in strokovni komentator Jean-Pierre Papin.

Vodstvo Bayerna je incident potrdilo. "Franck Ribery nas je obvestil, da je imel spor z rojakom Patrickom Guilloujem, ki ga pozna že vrsto let. V soboto zvečer smo se z njim dogovorili, da bomo čim prej govorili o incidentu in zadevo pustili za seboj. Gospod Guillou nam je dal signal, da je to tudi v njegovem interesu," je povedal športni direktor Bayerna Hasan Salihamidžić.

R. K.