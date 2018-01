Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 16 glasov Ocenite to novico! Športna dvorana Baza v Štepanjskem naselju je velika pridobitev, saj je to sodoben vadbeni center. Foto: BoBo VIDEO Cesar in Jokić odprla špo... VIDEO Cesarja veseli vizija sel... Dodaj v

Baza v Štepanjskem naselju za nove športne talente

To bo uradna dvorana za trening med EP-jem v dvoranskem nogometu

8. januar 2018 ob 18:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nogometna reprezentanta Bojan Jokić in Boštjan Cesar sta ob sodelovanju z Mestno občino Ljubljana v Štepanjskem naselju v Ljubljani postavila športno dvorano Baza.

Kot sta na današnjem odprtju dejala dva od treh pobudnikov in solastnikov družbe Trigemini, ki je projekt uresničila v javno-zasebnem partnerstvu skupaj z Mestno občino Ljubljana, reprezentanta Jokić in Cesar, je namen takšnega športnega centra omogočanje športnih dejavnosti čim več uporabnikom in ustvariti nekaj pozitivnega za skupnost.

"Hvala vsem, ki ste kakor koli prispevali k nastanku tega projekta. Baza je na nek način zahvala skupnosti, želimo ustvariti enake možnosti za naslednje generacije. Zahvala gre tudi MOL in županu Zoranu Jankoviću. Naša vizija je, da ta center postane središče, kjer bodo mladi naredili prve korake, na voljo pa bo tudi profesionalnim športnikom. Želimo, da Baza postane kraj, kjer lahko vsak najde nekaj zase," je na odprtju dvorane dejal Cesar.

Jokić ga je dopolnil: "Poleg nogometa, odbojke in košarke bo Baza ponujala še več. Ponujala bo možnost vadbe za najmlajše brez pritiskov in zahtev, možnost nogometne šole, za mlade športnike pa sodoben vadbeni center. Organizirali bomo lige in tekmovanja, prepričan sem, da bo v bogati ponudbi vsak našel nekaj zase."

Ob vseh dejavnostih, ki jih bo novi športni objekt ponujal v prihodnosti, pa bo v kratkem povezan tudi s prihajajočim evropskim prvenstvom v dvoranskem nogometu.

Uradna dvorana za trening med EP-jem v dvoranskem nogometu

Baza bo uradna dvorana za trening med EP-jem. Kot je pojasnil direktor Eura 2018 Aleks Štolfa, je to objekt, ki bo najbolj obremenjen med EP-jem. "Objekt bo glavna dvorana za trening. Imamo še dve manjši, tale pa je glavna in bo vseskozi zasedena s treningi reprezentanc. Ko smo začeli delati ta projekt, še nismo vedeli za to dvorano. Potem smo slišali, da reprezentanta gradita to dvorano, in smo se povezali," je opisal stično točko med Bazo in Eurom.

Težava je bila le ta, da so imeli malo časa oziroma da so bili roki zelo tesni. "Morali smo imeti zaupanje v to, da bo dvorana končana. Uefi smo morali dokazovati, kako napreduje, in niso bili samo na enem obisku ... ko jo danes gledam, ugotavljam, da je morda celo edina dvorana za futsal v Sloveniji. Mislim, da ni strahu za prihodnost, morda bo sploh težko dobiti termin," je še dejal direktor in dodal, da imajo na igrišču v Bazi osnovne črte zarisane za dvoranski nogomet, kar je v podobnih objektih redkost.

A. G., Foto: BoBo