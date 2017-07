Beckerjev nekdanji poslovni partner neuspešen na sodišču

Nekdanji teniški as minuli mesec bankrotiral

11. julij 2017 ob 09:22

Zug - MMC RTV SLO/STA

Prvostopenjsko sodišče v Zugu je zavrnilo zahtevek švicarskega poslovneža Hans-Dieterja Clevena, ki je od nekdanjega nemškega teniškega asa Borisa Beckerja terjal vrnitev dolga v višini 36,5 milijona evrov.

Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, je bila sodba, ki še ni pravnomočna, objavljena v ponedeljek. Nekdanji poslovni partner nemškega teniškega zvezdnika se lahko pritoži na razsodbo sodišča, je ob tem še poročala agencija.

Sodišče je v celoti zavrnilo zahtevek upnika ter se strinjalo z navedbami Beckerjevega pravnega zastopnika, da gre za popolnoma neutemeljeno terjatev. Sodišče je nesojenemu upniku ob tem naložilo poplačilo sodnih stroškov ter za nameček še 90 tisoč švicarskih frankov odškodnine (81.709 evrov), ki jo je dolžan poravnati Beckerju.

Becker minuli mesec poslan v stečaj

Claven sicer trdi, da je Becker zamudil več rokov za poplačilo obveznosti, ki naj bi jih imel do njega, pri tem pa ni navedel, za kakšne terjatve oziroma dolgove naj bi pravzaprav šlo. Beckerja je sodišče v Londonu minuli mesec poslalo v stečaj. Ugodilo je zahtevi po bankrotu zasebne banke Arbuthnot Latham & Co, ker jim Becker ni poravnal posojila vse od leta 2015. Na podlagi odločitve o stečaju se je tudi Beckerjev upnik odločil na sodišču izterjati dolg, ki naj bi ga imel do njega Nemec.

Poudarja, da je plačilno sposoben

Nekdanji prvi teniški lopar svetovnega tenisa, ki je v osemdesetih in devetdesetih letih osvojil šest turnirjev za grand slam - tri v Wimbledonu, dva v Melbournu in enega v New Yorku -, je sicer za nemške medije zanikal, da je bankrotiral, in zatrdil, da je plačilno sposoben poravnati vse svoje obveznosti. 49-letnik, ki je nazadnje kot trener pomagal srbskemu teniškemu asu Novaku Đokoviću, je ta čas v Wimbledonu, kjer dela kot strokovni komentator. Becker ima glede na javno dostopne podatke stalno prebivališče prijavljeno v kantonu Schwyz v Švici.

Po koncu kariere številni škandali

Za Beckerjem je zanimivo in razgibano življenje. S 17 leti in 227 dnevi je še vedno najmlajši zmagovalec Wimbledona, komaj polnoleten je imel v rokah že dve lovoriki z najprestižnejšega teniškega turnirja. Nemec, ki ga je tenisa učil Slovenec Boris Breskvar, je teniško kariero končal leta 1999 s porazom v osmini finala Wimbledona. Njegovo življenje po športni karieri so prepletli tudi škandali, leta 2002 je bil obsojen na pogojno zaporno kazen zaradi utaje davkov, javno je priznal odvisnost od uspavalnih tablet in alkohola, bil je tudi igralec pokra.

M. L.