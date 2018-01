Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! David Beckham je med letoma 2007 in 2012 odigral 98 tekem za LA Galaxy in dosegel 18 golov. Foto: Reuters Dodaj v

Beckham pripeljal Miami v Ligo MLS

Od leta 2007 je igral za LA Galaxy

29. januar 2018 ob 23:04

Miami - MMC RTV SLO

David Beckham je v Miamiju predstavil projekt nogometnega kluba, ki se bo vključil v Ligo MLS. Nekdanji kapetan angleške reprezentance je poudaril, da načrtujejo igranje od leta 2020 naprej.

"Zelo sem vesel, da bo to izjemno mesto imeli tudi svojo nogometno ekipo. Celoten projekt je bilo dolgotrajno popotovanje. O tem sem sanjal že nekaj let. Ko sem dobil priložnost, sem se takoj odločil za to mesto, ki je zares nekaj posebnega. Obljubim vam, da bom sestavil najboljšo ekipo v ligi," je pojasnil 42-letni Beckham, ki je za Los Angeles Galaxy igral šest sezon. Zbral je skupino investitorjev, ki v Miamiju vidijo še neizkoriščen potencial.

Miami bo postal 25. klub v severnoameriški nogometni ligi, igral bo na stadionu, ki sprejeme 25.000 gledalcev, zgrajen bo do leta 2020 ali 2021. Komisar Lige MLS Don Garber je že odobril razširitev.

Na predsatvitvi so Beckhamu čestitali mnogi znani športniki. 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam Serena Williams, osemkratni olimpijski prvak Usain Bolt, podajalec New Englanda Tom Brady in še mnogi drugi zvezdniki (Will Smith, Jay Z, Jennifer Lopez ...).

