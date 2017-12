Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Aljaž Bedene še čaka na prvo zmago na seriji ATP. Foto: Reuters Dodaj v

Bedene bo spet igral za Slovenijo

Zahvalil se je Veliki Britaniji

15. december 2017 ob 11:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Teniški igralec Aljaž Bedene želi od 1. januarja spet igrati za Slovenijo.

"Svojo odločitev sem že posredoval ITF-u. Z novim letom bi rad spet igral za Slovenijo, mojo domovino. Eden od mojih glavnih ciljev je igrati na olimpijskih igrah leta 2020 v Tokiu," je zapisal v sporočilu za javnost.

Tja brez igranja v Davisovem pokalu ne more. V tem tekmovanju pa za Veliko Britanijo ni mogel igrati, ker je že prej zastopal barve Slovenije. Bedene se je zahvalil še vsem v britanski zvezi, ki so mu pomagali. Na Otoku je sicer preživel devet let.

S. J.