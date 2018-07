Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Aljaž Bedene se bo v osmini finala pomeril z Argentincem Guidom Pello. Foto: Reuters Dalila Jakupović je v tretjem nizu po vodstvu s 3:0 popustila. Foto: Reuters Sorodne novice Zidanškova in Hercogova uspešno začeli v Bukarešti Dodaj v

Bedene po hudem boju čez prvo oviro Umaga

V ponedeljek v osmino finala Hercogova in Zidanškova

17. julij 2018 ob 19:04,

zadnji poseg: 17. julij 2018 ob 23:15

Bukarešta - MMC RTV SLO, STA

Aljaž Bedene se je na teniškem turnirju ATP v Umagu prebil v osmino finala, potem ko je v uvodnem nastopu po več kot dveh urah in pol premagal sedmega nosilca, Portugalca Joaa Souso s 7:6 (5), 4:6 in 6:4.

V naslednjem krogu se bo pomeril z Argentincem Guidom Pello.

V uvodnem nizu je bolje kazalo Sousi (44. na lestvici ATP), ki je povedel z 2:0 in 3:1, a je nato Bedene (81.) dobil naslednje tri igre, niz pa je odločila podaljšana igra. V drugem nizu je potek obrnil Portugalec, ko je Bedene vodil z 2:0 in 3:1, do konca pa dobil le še eno igro. Tretji niz je odločil odvzem servisa Bedeneta za vodstvo z 2:1 (vrnil se je po zaostanku s 40:0). Nato je povedel s 3:1 in te prednosti do konca ni več izpustil iz rok.

Jakupovićeva tesno izgubila proti 22. igralki sveta

Dalila Jakupović je bila na turnirju v Bukarešti z nagradnim skladom 250.000 dolarjev na pragu presenečenja proti prvi nosilki, Latvijki Anastasiji Sevastovi. 27-letna Slovenka je po dveh urah in petih minutah izgubila s 6:4, 2:6 in 6:7 (1).

Jakupovićeva, 94. na lestvici WTA, je proti favorizirani Sevastovi, 22. igralki sveta, dobila prvi niz, v tretjem pa nato vodila s 3:0, a tekmici dovolila preobrat.

Že v ponedeljek sta se v osmino finala uvrstili Polona Hercog in Tamara Zidanšek.

Umag, 1. krog, tabela

(561.345 evrov, pesek)

EDMUND (VB/1) prost

LAJOVIĆ (SRB) - BASILAŠVILI (GRU)

7:5, 6:2

PELLA (ARG) - DANIEL (JAP)

1:6, 6:3, 6:3

BEDENE (SLO) - SOUSA (POR/7)

7:6 (5), 4:6, 6:4

RUBLJOV (RUS/4) prost

AUGER ALIASSIME (KAN) - MARTIN (SLK)

6:4, 6:3

KLIŽAN (SLK) - JARRY (ČIL)

6:2, 6:0

HAASE (NIZ/6) - DUTRA SILVA (BRA)

4:6, 7:5, 6:3

MARTERER (NEM/9) - SERDARUŠIĆ (HRV)

3:6, 7:5, 6:3

ĐERE (SRB) - CUEVAS (URU)

6:4, 1:6, 6:3

VESELY (ČEŠ) - TRAVAGLIA (ITA)

6:3, 3:6, 6:2

CECCHINATO (ITA/3) prost



FUCSOVICS (MAD) - PAIRE (FRA/8)

6:1, 6:3

TRUNGELLITI (ARG) - ŠKOGOR (HRV)



DONSKOJ (RUS) - LORENZI (ITA)

6:3, 6:4

DŽUMHUR (BiH/2) prost



Bukarešta, 1. krog, tabela

(250.000 ameriških dolarjev, pesek)

SEVASTOVA (LAT/1) - JAKUPOVIĆ (SLO)

4:6, 6:2, 7:6

RUS (NIZ) - DUQUE MARINO (KOL)

6:2, 6:4

ZANEVSKA (BEL) - BONAVENTURE (BEL)

7:6, 6:1

CIRSTEA (ROM/5) - BÜYÜKAKCAY (TUR)

6:3, 6:3

JABEUR (TUN) - BEGU (ROM/3)

6:2, 6:1

ZVONAREVA (RUS) - ALEKSANDROVA (RUS)

6:1, 6:2

BARA (ROM) - TOMOVA (BLG)

6:4, 7:5

HERCOG (SLO/8) - RUSE (ROM)

2:6, 6:2, 6:3

BOGDAN (ROM/6) - SCHMIEDLOVA (SLK)



SIEGEMUND (NEM) - PAOLINI (ITA)

6:3, 6:3

LIU (ZDA) - ROSCA (ROM)

4:6, 6:3, 6:4

MARTIĆ (HRV/4) - SRAMKOVA (SLK)

6:2, 6:4

PARMENTIER (FRA/7) - DULGHERU (ROM)

2:6, 6:1, 6:4

VANG (KIT) - BULGARU (ROM)

6:1, 6:3

ZIDANŠEK (SLO) - PETERSON (ŠVE)

7:5, 6:0

BUZARNESCU (ROM/2) - KOVINIĆ (ČG)

6:2, 6:4

M. R.