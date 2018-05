Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Aljaž Bedene je delo opravil v uri in 29 minutah. Foto: Sportida/Vid Ponikvar Dodaj v

Bedene uspešno odprl turnir v Rimu

Polona Hercog na igrišče v torek

14. maj 2018 ob 12:40

Rim - MMC RTV SLO

V Rimu poteka peti letošnji turnir serije 1.000, zadnja preizkušnja pred Odprtim prvenstvom Francije v Parizu. Najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene je preskočil prvo oviro.

28-letni Ljubljančan, 65. igralec sveta, je s 6:4, 6:4 premagal Gillesa Müllerja iz Luksemburga, ki je na lestvici ATP 30 mest višje.

Bedene je v prvem nizu dvakrat odvzel servis 35-letnemu veteranu, tako da tudi izguba začetnega udarca ob koncu niza ni bila usodna. Prvi niz je trajal 42 minut. V drugem je do brejka prišel že v tretji igri in prednost zadržal do konca, čeprav se je soočil s štirimi žogami za odvzem servisa. Dvoboj je trajal uro in 29 minut.

Slovenec se bo v 2. krogu pomeril s sedmim nosilcem, Južnoafričanom Kevinom Andersonom, ki je prejšnji teden igral v polfinalu Madrida.

Naslov brani Nemec Alexander Zverev, ki je lani v finalu premagal Novaka Đokovića. Prvi favorit je Rafael Nadal, ki bi se po nepričakovanem porazu v Madridu proti Dominicu Thiemu z osvojitvijo turnirja spet zavihtel na prvo mesto svetovne teniške lestvice.

V ženski konkurenci je edina slovenska predstavnica Polona Hercog, ki se bo v torek pomerila z Rusinjo Svetlano Kuznecovo.

Prvi krog, tabela (M):

NADAL (ŠPA/1) prost



VERDASCO (ŠPA) - DŽUMHUR (BiH)



MEDVEDEV (RUS) - HAASE (NIZ)



BERDYCH (ČEŠ/15) - SHAPOVALOV (KAN)



GOJOWCZYK (NEM) - QUERREY (ZDA)

6:2, 7:6

SONEGO (ITA) - MANNARINO (FRA)

2:6, 7:6, 6:3

FOGNINI (ITA) - MONFILS (FRA)



THIEM (AVT/6) prost



DIMITROV (BLG/3) prost



NIŠIKORI (JAP) - F. LOPEZ (ŠPA)



HAČANOV (RUS) - KOHLSCHREIBER (NEM)



SOCK (ZDA/13) - FERRER (ŠPA)

6:3, 6:4

ĐOKOVIĆ (SRB/11) - DOLGOPOLOV (UKR)



BASILAŠVILI (GRU) - BALDI (ITA)



DELBONIS (ARG) - RAMOS VINOLAS (ŠPA)



ISNER (ZDA/8) prost



ANDERSON (JAR/7) prost



BEDENE (SLO) - MÜLLER (LUK)

6:4, 6:4

JOHNSON (ZDA) - WAWRINKA (ŠVI)

6:4, 6:4

CARRENO BUSTA (ŠPA/10) - DONALDSON/ZDA

6:4, 3:6, 6:0

SCHWARTZMAN (ARG/14) - JARRY (ČIL)



PAIRE (FRA) - GASQUET (FRA)



HARRISON (ZDA) - SUGITA (JAP)

7:6, 6:3

ČILIĆ (HRV/4) prost

DEL POTRO (ARG/5) prost



ČORIĆ (HRV) - CICIPAS (GRČ)



CUEVAS (URU) - CECCHINATO (ITA)



GOFFIN (BEL/9) - MAYER (ARG)



POUILLE (FRA/16) - SEPPI (ITA)



JAZIRI (TUN) - EDMUND (VB)



BERRETINI (ITA) - TIAFOE (ZDA)



A. ZVEREV (NEM/2) prost

R. K.