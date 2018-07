Bedene za 2. krog Hamburga potreboval tri nize

Drugi niz izgubil s kar 1:6

24. julij 2018 ob 18:10

Hamburg - MMC RTV SLO, STA

Bedene je kot najboljši Slovenec na 80. mestu lestvice ATP in ga v drugem krogu čaka tretji nosilec Pablo Carreno-Busta iz Španije Carreno-Busta je ugnal Nemca Floriana Mayerja z 2:6, 6:1 in 7:6 (4).

Laaksonen hitro izenačil

Bedene in 26-letni Laaksonen, ki je sicer doma iz finskega kraja Lohja, sta na začetku uvodnega niza dobila svoje servise vse do osme igre, ko jo e Bedene tekmecu odvzel in povedel s 5:3 ter nato dobil še igro po svojem začetnem udarcu. Tudi prve tri uvodne igre drugega niza so minili podobno kot začetek prvega, nato pa je Bedene izgubil svoj servis v četrti igri. Laaksonen je nato zaigral še bolje in brez izgubljene igre v nadaljevanju izenačil v nizih na 1:1.

29-letni Ljubljančan je nato začel odločilni niz s servisom in po izenačenju prišel do druge prednosti. Sodnik je v tej točki zapustil svoj stol in nato po ogledu pristanka žogice točko prisodil Bedenetu, ki je tako dobil uvodno igro tretjega niza. Povsem prerojen je nadaljeval z brejkom ter tretji niz zaključil z dvema zaporednima asoma, s petim na tekmi je povedel s 3:0, po uri in pol pa je vodil s 4:1.

Manj kot četrt ure pozneje pa je bil izid že izenačen. Bedenetu v šesti igri ni uspelo priložnosti za brejk pretvoriti v točko in tekmec je znižal na 2:4, nato pa dobil še dve igri za 4:4. Deveta igra je brez izgubljene točke pripadla Bedenetu, ki je nato v maratonski deseti igri po osmih izenačenjih izkoristil peto priložnost za odvzem servisa in končno zmago, ki jo je slavil po uri in 58 minutah igre.

Tretjič letos že proti Špancu

Bedene je Laaksonena v njunem edinem prejšnjem medsebojnem dvoboju ugnal v uvodni partiji turnirja v Chennaiju leta 2014. Sedaj ga čaka Carreno-Busta, ki je na 13. mestu svetovne lestvice, s katerim se bo pomeril četrtič. Dvakrat sta igrala letos, nazadnje je v šestnajstini finala v Rimu zmagal 27-letni Španec, v istem krogu tekmovanja pa nekaj pred tem v Riu de Janeiru Bedene. Slovenski igralec je dobil tudi njun uvodni medsebojni obračun pred dvema letoma v prvem krogu na turnirju za veliki slam v Parizu.