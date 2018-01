Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Aljaž Bedene je trenutno 49. igralec sveta. Foto: BoBo Dodaj v

Bedene zdaj najvišje uvrščeni Slovenec

Hercogova na stotem mestu

1. januar 2018 ob 13:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na najnovejših teniških lestvicah ATP in WTA v moški in ženski konkurenci ob vhodu v leto 2018 ni sprememb. Vodita Španec Rafael Nadal in Romunka Simona Halep.

Najbližji zasledovalec Nadala je Švicar Roger Federer, tretji je Bolgar Grigor Dimitrov. Halepovi sledita Španka Garbine Muguruza in Danka Caroline Wozniacki.

Tudi Slovenci so obdržali svoje položaje, razlika je le, da bo znova pod slovensko zastavo igral Aljaž Bedene, ki je z 49. mestom najvišje uvrščeni Slovenec na jakostnih lestvicah. Med najboljšimi stotimi je tudi Blaž Kavčič, ki je 97.

Najvišje uvrščena Slovenka je Polona Hercog, ki ostaja na stotem mestu.

LESTVICA ATP - ENTRY RANKINGS 1. JANUAR 1. (1) R. NADAL ŠPA 10.645 2. (2) R. FEDERER ŠVI 9.605 3. (3) G. DIMITROV BLG 5.150 4. (4) A. ZVEREV NEM 4.610 5. (5) D. THIEM AVT 4.015 6. (6) M. ČILIĆ HRV 3.805 7. (7) D. GOFFIN BEL 3.775 8. (8) J. SOCK ZDA 3.165 9. (9) S. WAWRINKA ŠVI 3.150 10. (10) P. CARRENO BUS. ŠPA 2.615 11. (11) J.-M. DEL POTRO ARG 2.595 12. (12) N. ĐOKOVIĆ SRB 2.585 13. (13) S. QUERREY ZDA 2.535 14. (14) K. ANDERSON JAR 2.480 15. (15) J.-W. TSONGA FRA 2.320 ... 49. (49) A. BEDENE SLO 993 97. (97) B. KAVČIČ SLO 581 206. (206) B. ROLA SLO 248

LESTVICA WTA 1. JANUAR 1. (1) S. HALEP ROM 6.175 2. (2) G. MUGURUZA ŠPA 6.135 3. (3) C. WOZNIACKI DAN 6.015 4. (4) K. PLIŠKOVA ČEŠ 5.730 5. (5) V. WILLIAMS ZDA 5.597 6. (6) E. SVITOLINA UKR 5.500 7. (7) J. OSTAPENKO LAT 5.010 8. (8) C. GARCIA FRA 4.385 9. (9) J. KONTA VB 3.610 10. (10) C. VANDEWEGHE ZDA 3.258 11. (11) K. MLADENOVIC FRA 2.935 12. (12) S. KUZNECOVA RUS 2.856 13. (13) S. STEPHENS ZDA 2.802 14. (14) J. GÖRGES NEM 2.655 15. (15) A.PAVLJUČENKOVA RUS 2.485 ... 100. (100) P. HERCOG SLO 653 174. (175) D. JAKUPOVIĆ SLO 334 180. (171) T. ZIDANŠEK SLO 317

T. J.