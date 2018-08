Belakova po padcu v finalu 8.; spodbuden nastop kolesark

5. avgust 2018 ob 08:21,

zadnji poseg: 5. avgust 2018 ob 20:15

Četrti tekmovalni dan evropskih prvenstev v Glasgowu je v finalu preskoka nastopila telovadka Teja Belak, ki je osvojila osmo mesto.

Belakova, ki je ciljala na zmagovalni oder, je po padcu v prvem skoku dobila oceno 13,533 točke. Evropska prvakinja je postala Madžarka Boglarka Devai z oceno 14,394. Druga je bila Rusinja Angelina Melnikova, tretja pa Romunka Denisa Golgota. Teja Belak je sicer nastopila v svojem četrtem finalu EP-ja po vrsti in petem v karieri. Najboljša je bila leta 2013 v Moskvi, ko je bila četrta.

Kolesarke so se popoldne merile na 130 km dolgi cestni dirki. Zmagala je Italijanka Marta Bastianelli, ki je ukanila Nizozemke. Te so sestavile šprinterski vlak, toda Bastianellijeva je švignila mimo, kot da bi imela prestavo več. Njena prednost v cilju je bila res velika. Druga je bila lanska zmagovalka EP-ja Nizozemka Marianne Vos, tretja pa Nemka Lisa Brennauer.

Bujakova poskrbela za slovenski mejnik

Nastopile so štiri Slovenke: Polona Batagelj, Urša Pintar, Špela Kern in debitantka v slovenskem dresu Eugenia Bujak. Bujakova, Poljakinja, ki od letos nastopa s slovenskim državljanstvom, je končala na 13. mestu in poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev (med ženskami) na EP-jih, ki potekajo od leta 2016. Batageljeva je bila 27, Kernova pa 57. Urša Pintar dirke ni končala, je pa nase opozorila z napadom dobrih 75 kilometrov do cilja, ko se je odpeljala iz glavnine in si prikolesarila kakšnih 10 sekund prednosti. Nato jo je večja skupina ob četrtem prihodu v središče Glasgowa ujela.

Šeglova v polfinalu na 200 m prosto

Plavalka Janja Šegel se je po dodatnem izločilnem nastopu s Švicarko Noemi Girardet uvrstila v popoldanski polfinale na 200 m prosto. Nadarjena Korošica je že v prvem nastopu z 2:00,64 dosegla najboljši izid v zadnjih dveh letih, čeprav s plavanjem ni bila povsem zadovoljna. "Na koncu mi je ostalo še veliko moči in mislim, da sem prepočasi začela," je dejala 17-letna plavalka. To je dokazala v dodatnem dvoboju, kjer je svoj dosežek z 2:00,18 izboljšala še za pol sekunde. V polfinalu je dosegla čas 2:00,98, kar je zadoščalo za 16. mesto.

Na 200 m prosto sta nastopili še dve Slovenki. 16-letna Katja Fain z 2:03,59 in 18-letna Neža Klančar z 2:03,67 s 43. oziroma 45. mestom nista bili zadovoljni.

Hrvat prepričljivo slavil v B-finalu

Z zadnjim tekmovalnim dnem so opravili veslači. Rajko Hrvat je med lahkimi skifisti zmagal v B-finalu in zasedel končno sedmo mesto. Na tekmi je vodil od štarta do cilja, že na polovici dvokilometrske proge pa je bilo jasno, da ga tekmeci tokrat ne bodo prehiteli. Še najbolj se mu je približal Grk Spiridon Giannaros, ki je na koncu zaostal slabe tri sekunde.

Marko Bolha in Jaka Malešič sta med lahkimi dvojnimi dvojci zasedla zadnje, 17. mesto. V finalu C sta se z Rusoma borila za predzadnje mesto, a dvoboj izgubila.

