Belchatow premočan za ACH Volley

Modena v torek premagala Craiovo

19. januar 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 19. januar 2017 ob 20:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji ACH Volleyja so v Stožicah na tretji tekmi Lige prvakov z 1:3 izgubili proti Skra Belchatowu iz Poljske, ki je osvojil prve točke.

Za Ljubljančane so bili usodni predvsem servisi tekmecev, s katerimi so veliko tvegali, veliko grešili, a tudi dosegali ase, predvsem, ko je bilo to najbolj potrebno. V teh trenutkih je blestel predvsem srbski reprezentant Srečko Lisinac. Gostje so odlično igrali v obrambi in ustavili najnevarnejše domače napadalce. Odstotek uspešnosti ljubljanskega napada je bil zelo nizek.

Skra Belchatow in ACH Volley se bosta pomerila tudi v naslednjem krogu, 1. februarja bo tekma na Poljskem.

Decembra so Ljubljančani z 2:3 izgubili v Modeni, doma pa z istim izidom ugnali Craiovo.

Na prvi tekmi 3. kroga v skupini D je že v torek Modena premagala Craiovo s 3:1.

Skupina D, 3. krog

ACH VOLLEY - BELCHATOW

1:3 (-19, -21, 18, -15)



MODENA - CRAIOVA

3:1 (-24, 27, 18, 16)

Lestvica:

MODENA 3 3 0 8 točk CRAIOVA 3 1 2 4 BELCHATOW 3 1 2 3 ACH VOLLEY 3 1 2 3





M. R.