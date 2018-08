Belgijke Slovenkam zadale prvi poraz v boju za EP

Na EP vodita prvi dve mesti

22. avgust 2018 ob 09:12,

zadnji poseg: 22. avgust 2018 ob 22:47

Antwerpen - MMC RTV SLO

Slovenske odbojkarice so doživele prvi poraz v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, v Antwerpnu so jih s 3:0 v nizih odpravile favorizirane Belgijke.

Belgijke so znova pokazale svojo moč, že tretjo tekmo zapored niso oddale niti niza, z zmago nad Slovenijo pa so potrdile vodstvo v kvalifikacijski skupini A. Slovenke so kljub porazu še naprej na drugem mestu, ki zagotavlja odhod na EP 2019. Na evropsko prvenstvo, ki bo na Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in v Turčiji, namreč vodita prvo in drugo mesto.

Slovenke, pri katerih se je s 14 točkami najbolj izkazala korektorka Iza Mlakar, so dobro servirale, bile boljše pri sprejemu, v vseh drugih elementih pa so bile boljše gostiteljice.

V polni dvorani Deurne je slovenski selektor Alessandro Chiappini tekmo z Belgijo začel s podajalko Evo Mori, korektorico Izo Mlakar, sprejemalkama Ano Marijo Vovk in Anito Sobočan, srednjima blokerkama Sašo Planinšec in Tino Grudino ter prosto igralko Majo Pahor.

Slovenke zapravile vodstvo

Slovenke so v prvem nizu igrale dobro in vodile že za pet točk (10:15). Po nekoliko neprepričljivi igri naših v napadu so se domačinke približale na 14:16 in nato še na 17:19, po asu Nathalie Lemmens pa je Chiappini posegel po odmoru. Niz točk Belgijk je prekinila Planinščeva, a so se zatem tekmice vseeno prebile v vodstvo z 21:20. Po novem asu je Chiappini iz igre potegnil Vovkovo, zamenjala jo je Pia Blažič, ki je poskrbela za izenačenje na 23:23. Belgijke so nato z blokom zaustavile Mlakarjevo, sledil je še nesporazum Slovenk, tekmice so se tako veselile zmage s 25:23.

Na začetku drugega niza sta se ob mreži dobro znašli Grudina in Vovkova ter Slovenijo popeljali do vodstva s 4:2. V nadaljevanju so varovanke Gerta Van de Broeka, tudi z nekaj sreče, dosegle niz štirih točk (6:4) in do 12:8 ostale v ospredju. Po dobrih obrambah Sobočanove in igri na mreži Planinščeve so se Chiappinijeve odbojkarice približale na 16:14, nato pa je Ilka Van de Vyver z začetnim udarcem poskrbela, da so si Belgijke zagotovile mirno končnico. Slovenska klop je vmes poskusila s prekinitvami, Chiappini je v igro poslal Blažičevo in Zdovc Sporerjevo, pri 22:16 pa je na začetni udarec odšla še Najdičeva. Vseeno so se zmage s 25:16 veselile gostiteljice.

Pahorjeva zaradi udarca z igrišča

V tretjem nizu so belgijske odbojkarice še naprej odlično izvajale začetne udarce in si s 5:2 hitro zagotovile tri točke naskoka. Grudina in Morijeva sta vrnili z enako mero za 8:8, po napadu Planinščeve in asu Vovkove so Slovenke vodile z 10:8. Po udarcu v glavo je morala igrišče zapustiti Pahorjeva, ki ni več vstopila v igro, zamenjala jo je Veronika Mikl. Po napakah Slovenk in dobri igri tekmic v bloku so gostiteljice prišle do preobrata in vodstva s 15:13. V nadaljevanju sta stvari v roke vzeli Kaja Grobelna in Laura Heyrman za vodstvo z 19:13 in 22:16. Vovkova in Mlakarjeva sta poskrbeli, da so se Slovenke še približale na 20:23, a so Belgijke vseeno zmagale s 25:21.

Slovenke se bodo z Belgijkami pomerile še v soboto v Mariboru.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2019

SKUPINA A

BELGIJA - SLOVENIJA

3:0 (23, 16, 21)

Belgija: Neyt, Herbots 11, Lemmens 1, Herrman 9, Flament, Van Gestel 5, Grobelna 9, Wandewiele, Struumilo, Jansssens 10, J. Van der Vyver, Goliat 4, I. Van der Vyver 2, Guilliams.

Slovenija: Mori 3, Grudina 4, Vovk 10, Jerala, Blažič 2, Zdovc Sporer 1, Mikl, Mlakar 14, Najdič, Pintar, Sobočan 4, Bračko, Pahor, Planinšec 11.

IZRAEL - ISLANDIJA

3:0 (19, 20, 18)

Sobota ob 20.30:

SLOVENIJA - BELGIJA



Vrstni red: Belgija 9, Slovenija 6, Izrael 3, Islandija 0.

Na evropsko prvenstvo, ki bo na Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in v Turčiji, vodita prvo in drugo mesto.

R. K., D. S.