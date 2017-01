Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Belgiji, kjer je kolesarstvo izjemno priljubljen šport, je smrt trenrerja zelo odmevala. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Belgijski kolesar Verberckmoes padel na dopinškem testu - njegov trener storil samomor

Sporni trener je dajal varovancem "vitaminske injekcije"

23. januar 2017 ob 18:31

Bruselj - MMC RTV SLO

V Belgiji odmeva smrt kolesarskega trenerja ciklokrosa, ki je storil samomor, potem ko so razkrili, da je njegov varovanec Fabio Verberckmoes padel na dopinškem testu.

Kolesar, sicer še mladinec, je jemal kortizon. Belgijski mediji ugibajo, da je bil Eddy V, polnega imena trenerja niso razkrili, vpleten v dopinški primer.

Verberckmoes je bil pozitiven po drugem mestu na dirki v Oleyu blizu Liega 18. decembra. Ekipa Cycling.be-Alphamotorhomes je tekmovalca odpustila, grozi pa mu štiriletna prepoved tekmovanj.

Osebni trener Verberckmoesa Eddy V je samomor naredil v sredo, za seboj ni pustil nobenega poslovilnega sporočila ali informacije.

Družina mladega kolesarja verjame, da je trener nekako vpleten. "Fabio je imel novega trenerja od začetka decembra. Nekoga izven ekipe, ki ga je štiri mesece cukal za rokav. Tri dni pred dirko v Oleyu, kjer so ujeli Fabia, ga je prišel trener iskati domov. Češ, da mu bo dal prvo 'vitaminsko injekcijo'. Vprašal sem ga, če je to dovoljeno, odgovoril mi je: 'Brez skrbi, Phil. To sem počel večkrat.' Fabio je vmes šel v avto," je za dejal Philippe Verberckmoes, oče kolesarja.

"Zaupal sem novemu trenerju. Nihče ni pomislil, da daje Fabiu prepovedana poživila. Tako kot moj sin, sem tudi jaz povsem šokiran. Zdaj lahko le čakamo na komisijo zveze, da nas pokliče na zaslišanje," je še dodal.

Za Het Laatste Nieuws je spregovoril tudi Vispoel Bryan, ki pravi, da ga je treniral isti trener in mu razlagal, da dobiva vitamine. "Treniral me je od novembra. Nikoli nisem posumil. Zdaj zaskrbljeno čakam na rezultate. To zimo zagotovo ne bom več dirkal. Smrt Eddyja in vsi dvomi mi tega tako ne bi dopustili," je povedal Bryan.

A. G.