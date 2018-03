Ben Simmons pristal v elitni družbi novincev

Embiid zbral 29 točk

16. marec 2018 ob 08:04

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Philadelphie so po zaslugi zadnje četrtine (35:19) v gosteh premagali New York 118:110. Junak večera je bil Ben Simmons.

Bil je sicer šele peti najboljši strelec svoje ekipe, a v njegovi statistiki najdemo 13 točk, 10 skokov in 12 podaj, kar je zanj že osmi trojni dvojček. Na večni lestvici novincev je zdaj sam na drugem mestu, saj je prehitel Magica Johnsona, zaostaja le za Oscarjem Robertsonom (26).

21-letni košarkar ima zdaj v statistiki 1.000 točk in po 500 skokov in podaj. S tem mejnikom se med novinci prav tako ponašata le Magic Johnson in Oscar Robertson.

Največ točk dosegel Embiid

"To je nadrealno, ker vem, kako dolgo se igra košarka in koliko odličnih košarkarjev jo je igralo. Imam družbo z Magicom in Robertsonom, to je zame res nadrealno," je bil presenečen Simmons. Med igralci v modrem je bil sicer najbolj opažen Joel Embiid, ki je imel prav tako vsestransko igro (29 točk, 10 skokov, 4 podaje in 2 blokadi).

Rakete so si zagotovile divizijo, a ciljajo še višje

Houston je premagal LA Clipperse s 101:96. Rakete so si s tem že zagotovile zmage v jugozahodni diviziji. "To je sicer dober dosežek, a vsi vemo, kaj si letos želimo v rednem delu. Prvo mesto in najboljše izhodišče," je bil jasen Eric Gordon, ki je dosegel 23 točk. Še eno več je zbral James Harden.

Rivers: To je farsa

Na drugi strani je bil trener Clippersov Doc Rivers besen kot ris: "Nimam kaj reči o sojenju," je začel in nato nadaljeval (seveda o sojenju) "Oni so vrgli 41 trojk, mi 18. Dosegli smo dvakrat več točk v raketi kot oni. Na koncu pa je bilo razmerje v prostih metih 23:8 za njih. To je popolna farsa."

Liga NBA, tekme 15. marca:

INDIANA - TORONTO 99:106

Collison 22, Jefferson 20; DeRozan 24, Valančiunas 16 in 17 skokov.



NEW YORK - PHILADELPHIA 110:118

Beasley 24 in 13 skokov; Embiid 29 in 10 skokov, Šarić 21 in 12 skokov.



ATLANTA - CHARLOTTE 117:129

Prince 22 in 10 skokov, Collins 21; Howard 33 in 12 skokov, Walker 24.



MEMPHIS - CHICAGO 110:111

Evans 25, Gasol 21 in 10 skokov; LaVine 20, Portis 17.



HOUSTON - LA CLIPPERS 101:96

Harden 24, Gordon 23, Capela 19 in 12 skokov; Harris 29, Rivers 20.

SAN ANTONIO - NEW ORLEANS 98:93

Aldridge 25, Murray 18 in 12 skokov; Holiday 24, Davis 21 in 14 skokov.



DENVER - DETROIT 120:113

Murray 26, Jokić 23, 12 skokov in 10 podaj, Barton 23; Griffin 26, Buycks 22, Drummond 21 in 17 skokov.



UTAH - PHOENIX 116:88

Mitchell 23, Gobert 21 in 13 skokov; Warren 19, Jackson 17.



PORTLAND - CLEVELAND 113:105

McCollum 29, Lillard 24, Harkless 17; James 35 in 14 skokov, Korver 19.

Tekme 16. marca:

ORLANDO - BOSTON

PHILADELPHIA - BROOKLYN

TORONTO - DALLAS

OKLAHOMA CITY - LA CLIPPERS

GOLDEN STATE - SACRAMENTO

LA LAKERS - MIAMI

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 68 51 17 75,0 BOSTON CELTICS 68 46 22 67,6 INDIANA PACERS 69 40 29 58,0 CLEVELAND CAVALIERS 68 39 29 57,4 WASHINGTON WIZARDS 69 39 30 56,5 PHILADELPHIA 76ERS 67 37 30 55,2 MILWAUKEE BUCKS 68 36 32 52,9 MIAMI HEAT 69 36 33 52,2 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 68 30 38 44,1 CHARLOTTE HORNETS 69 30 39 43,5 CHICAGO BULLS 68 24 44 35,3 NEW YORK KNICKS 69 24 45 34,8 BROOKLYN NETS 68 21 47 30,9 ORLANDO MAGIC 69 21 48 30,4 ATLANTA HAWKS 69 20 49 29,0 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 68 54 14 79,4 GOLDEN STATE WARRIORS 68 52 16 76,5 PORTLAND TRAIL BLAZERS 68 42 26 61,8 OKLAHOMA CITY THUNDER 70 41 29 58,6 MINNESOTA TIMBERWOLVES 69 40 29 58,0 NEW ORLEANS PELICANS 68 39 29 57,4 UTAH JAZZ 69 39 30 56,5 SAN ANTONIO SPURS 69 39 30 56,5 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 67 37 30 55,2 DENVER NUGGETS 69 38 31 55,1 LOS ANGELES LAKERS 68 31 37 45,6 DALLAS MAVERICKS 68 22 46 32,4 SACRAMENTO KINGS 69 22 47 31,9 PHOENIX SUNS 70 19 51 27,1 MEMPHIS GRIZZLIES 68 18 50 26,5

S. J.