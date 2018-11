Benedejčič ne bo spreminjal sistema igre, kapetan bo Verbič

Prenos tekme v petek ob 20.45 na TV SLO 2 in MMC-ju

15. november 2018 ob 19:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor Igor Benedejčič je na novinarski konferenci pred petkovo tekmo proti Norveški povedal, da ne bo spreminjal sistema igre slovenske reprezentance, saj je bilo za kaj takega premalo treningov.

Začasni selektor je prejšnji teden ob objavi seznama igralcev za zadnji dve srečanji Lige narodov dejal, da razmišlja o menjavi sistema, toda to se naposled ne bo zgodilo. Sistem tako ostaja 4-2-3-1.

Po številnih odpovedih in poškodbah proti Norveški ne bo mogel pomagati niti branilec Nemanja Mitrović, ki ima težave s peto.

Za kapetana so igralci na sestanku po sinočnji večerji izbrali Benjamina Verbiča.



Za kapetana so igralci na sestanku po sinočnji večerji izbrali Benjamina Verbiča. "Sem eden izmed tistih z največ nastopi, odločili so se zame. To je zame velika čast, tako kot bi bila za vsakogar v reprezentanci. Je dodatna obveza in odgovornost, ki jo je treba sprejeti," je pojasnil vezist Dinama iz Kijeva, ki v reprezentanci še ni pokazal tistega, kar javnost od njega pričakuje.

"Strinjam se s tem, da Benjamin še ni dal, kar bi lahko. Sicer dela dobro in mislim, da mu bo kapetanski trak dodatna spodbuda. Pomagati mora tudi v obrambi," je poudaril Benedejčič.

Selektor je dodal, da je za odločitev o začetni enajsterici pomemben tudi zadnji trening, ki so ga njegovi varovanci zvečer opravili na zelenici, kjer bo jutri tekma.

"V glavi postavo sicer že imam, a je še ne morem razkriti. Moramo se predstaviti organizirano, tako v obrambi kot v napadu. Pustiti moramo srce na igrišču in zadovoljiti občinstvo. Pomembno je, da igralci pokažejo pravo željo. Na treningih nisem uvedel kaj bistveno novega, želim pa si, da to, kakor se obnašamo na treningih, pokažemo tudi na igrišču, česar do zdaj nismo. Od agresivnosti do tega, da si več upamo. Želim si, da pride podpret našo reprezentanco čim več ljudi," je še dejal.

Na treningih so bili osredotočeni na izboljšanje igre v obrambi: "Moramo se dobro postaviti, spredaj pa imamo kar nekaj kakovostnih igralcev, ki lahko marsikaj naredijo v dvobojih ena na ena."

"Mislim, da po vseh teh tekmah, ko nam ni nič uspevalo, moramo na zmago. Želimo obstati v ligi C. Mislim, da bo Slovenija jutri že od prve minute napadala. Želimo pokazati všečen nogomet, a hkrati seveda iztržiti dober izid. Moramo pokazati kompakten nogomet, mislim, da je to naše orožje za jutri," je bil jasen Verbič.

Tudi Norveška bo oslabljena, med drugim bo igrala brez poškodovanega prvega zvezdnika Joshue Kinga. "King nam je delal velike težave na prvi tekmi, vendar mislim, da ima Norveška veliko igralcev, ki so kakovostni, tako da ne bo velike razlike in se odsotnost Kinga ne bo preveč poznala. Če ne bomo igrali agresivno in si ne bomo želeli vzeti žoge, potem imamo lahko velike težave," je sklenil Benedejčič.

Pred dobrim mesecem dni so bili Norvežani v Oslu boljši z 1:0.

M. R., foto: BoBo