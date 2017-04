Benko preprečil nov polom Olimpije

Džeko med gledalci v Kidričevem; Domžalčani dobili "goleado"

17. april 2017 ob 14:09,

zadnji poseg: 17. april 2017 ob 22:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije tudi po osmih krogi spomladanskega dela ostajajo brez zmage. V 29. krogu Prve lige so v Stožicah remizirali z Radomljami (1:1).

Zmaji tonejo vse globlje, saj jim tudi proti odpisanim zadnjim Radomljanom ni uspelo osvojiti treh točk. Predramil jih ni niti uspeh nad Mariborom v polfinalu pokala. Olimpija in Radomlje sta najslabši ekipi spomladanskega dela. Zdaj so Ljubljančani v tem delu osvojili tri točke, Radomljani pa dve. Do 88. minute so gostje bili na pragu velikega presenečenja, ko so vodili, vendar je potem točko rešil Leon Benko.

Ljubljančani so sicer prevladovali vso tekmo, a so bili napadi gostiteljev jalovi. Šele v drugem delu drugega polčasa so sprožili prve strele na vrata Radomelj, ki so iztržili prvo točko v medsebojnih dvobojih. V prvem polčasu je bila še najnevarnejša situacija v 43. minuti, ko je po kotu z glavo streljal Dino Štiglec, a je žoga zletela tik nad prečko.

Karamatić v polno, Benko z 11-m v prečko

Bolj vroče je bilo v 60. minuti pred vrati Roka Vodiška. Do strela je nekoliko z leve strani prišel Luka Gajić, ljubljanskemu vratarju pa je uspelo toliko posredovati, da je žoga ob vratnici končala v kot. Zatem so Radomljani povedli. Neodločna domača obramba je slabo posredovala in žoga je prišla do Tina Karamatića, ki jo je pospravil v mrežo.

Nadaljevali so se neučinkoviti domači napadi. Olimpija ni in ni našla poti do gola. Velika priložnost se je zmajem ponudila v 75. minuti, ko je Rok Jazbec v kazenskem prostoru podrl Andraža Kirma. Z bele točke je Benko žogo z močnim strelom poslal v prečko. Ljubljanski pritisk se je nadaljeval in v 88. minuti je vendarle prišlo do izenačenja. Aris Zarifović je po kotu zadel žogo z glavo, nato pa jo v gneči le spravil do Benka, ki jo je iz obrata poslal za hrbet Aljaža Ivačiča.

Džeko videl remi Aluminija in Kopra

V Kidričevem, kjer sta se Aluminij in Koper razšla brez zmagovalca (2:2), je bil med gledalci tudi bosanski zvezdnik Edin Džeko. Izvrstni napadalec Rome je trenutno s 25 goli prvi strelec Serie A in je na tribuni spremljal dobrega prijatelja Senijada Ibričića, ki igra za Koper. Aluminij tudi na osmi medsebojni tekmi v Prvi ligi ostaja brez zmage nad prvoligašem z Obale. Koprčani na drugi strani že pet krogov zapored niso okusili slasti zmage.

V prvem delu so bili gostitelji nevarnejši. V 18. minuti je koprsko vodstvo preprečil okvir vrat. Streljal je Matej Pučko. Vendar pa se je pet minut kasneje le zatresla domača mreža, ko je s prvencem v tej sezoni Koper v vodstvo popeljal Ed Kevin Kokorović. Takoj po začetku drugega polčasa je Lovro Bizjak izenačil. Gostje so kmalu zatem znova zapretili, vendar sta bila Ruben Belima in Danijel Pranjić nenatančna.

Sandi Križman je Koper v 59. minuti vrnil v vodstvo, toda gostitelji so znova našli odgovor. Ponovno je bil uspešen Bizjak, ki je sedmič v tej sezoni zatresel mrežo in Aluminiju priigral točko. Domača vrsta je bila celo blizu zmage, vendar je 75. minuti Žiga Škoflek zadel le okvir vrat.

"Goleada" v Domžalah gostiteljem

Domžalčani so s 5:3 odpravili Krško, kar je klubska 150. prvoligaška zmaga. S tem tudi ostajajo na drugem mestu lestvice. Že v prvih 45 minutah je padlo pet golov. Gostujočo mrežo je načel Ivan Firer, ki je že v šesti minuti iz bližine izkoristil podajo Jana Repasa, ki je sedmič v tej sezoni podal za zadetek. Na 2:0 je v 22. minuti z več kot 20 metrov s prostega strela nekoliko z desne strani povišal Jure Balkovec. Šest minut kasneje je bilo že 3:0, ko je Žan Majer zadel po podaji Firerja. Strelske vaje gostiteljev je v 31. minuti nadaljeval Firer, takoj zatem pa je izid znižal Miljan Škrbić.

Škrbić je zadel v uvodu drugega polčasa, ko je domžalsko mrežo zatresel po podaji Nikole Gatarića. Toda takoj v naslednjem napadu je povsem neodločna krška obramba prepustila prodor Amedeju Vetrihu, ki se je sprehodil v kazenski prostor in z močnim strelom ugnal Marka Zalokarja. Na 5:3 je sedem minut pred koncem po prodoru rezervista Arafata Mensaha zadel Filip Dangubić.

29. krog:

ALUMINIJ - KOPER 2:2 (0:1)

400; Bizjak 46., 66.; Kokorović 23., Križman 59.

Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Turkalj, Damiš, Kocić, Škoflek, Muminović, Petrović ( 79./Mesec), Tahiraj ( 82./Rebernik), Bizjak , Kramer ( 70./Panadić).

Koper: Antolović, Horvat, Gregov, Datković , Pučko, Kokorović ( 83./Tzandaris), Hodžić ( 85./Krivičić), Belima ( 72./Paljk), Ibričić, Križman , Pranjić.

Sodnik: Darjan Kovačič (Grosuplje)

DOMŽALE - KRŠKO 5:3 (4:1)

700; Firer 6., 31., Balkovec 22., Majer 28., Vetrih 52.; Škrbić 32., 51., Dangubić 83.

Domžale: Milić, Širok, Dobrovoljc, Blažič, Balkovec , Husmani, Franjić ( 80./Ožbolt), Majer ( 72./Žužek), Vetrih , Repas ( 46./Volarič), Firer .

Krško: Zalokar, Gorenc, Vuklišević, Šturm, Kramarič, Kovačič ( 46./Pušaver), Sadiković, Gatarić ( 69./Nakić), Mujan ( 67./Mensah), Dangubić, Škrbić .

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)

OLIMPIJA - KALCER RADOMLJE 1:1 (0:0)

1.000; Benko 88.; Karamatič 61.

V 76. minuti je Benko (Olimpija) z 11-m zadel prečko.

Olimpija: Vodišek, Klinar, Zarifović, Mitrović, Štiglec, Alves, Cretu ( 61./Kapun), Wobay ( 68./Tijanić), Kirm, Avramovski ( 46./Benko ), Eleke.

Radomlje: Ivačič, Jakovljević ( 78/Rokavec), Karamatić , Jazbec, Primc , Predragović ( 58./Nunić), Kovjenić, Balić, Cerar ( 69./Jugovar), Šipek, Gajić.

Sodnik: Dejan Balažič (Ljubljana)

GORICA - CELJE 1:1 (0:1)

500; Boben 55.; Volaš 22.



RUDAR - MARIBOR 0:1 (0:1)

1.500; Zahović 39.

Lestvica:

MARIBOR 29 19 7 3 57:22 64 DOMŽALE 29 15 6 8 57:33 51 OLIMPIJA 29 14 7 8 41:28 49 GORICA 29 12 9 8 39:34 45 CELJE 29 11 8 10 36:33 41 LUKA KOPER 29 9 11 9 31:35 38 RUDAR 29 9 8 12 41:42 35 KRŠKO 29 6 12 11 33:45 30 ALUMINIJ 29 7 8 14 29:45 29 KALCER RADOMLJE 29 1 8 20 20:67 11

