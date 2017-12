Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Beno Udrih je v Ligi NBA, kjer je preživel 13 let, nazadnje igral za Detroit. Foto: Reuters Dodaj v

Beno Udrih

29. december 2017 ob 07:00

Kaunas - MMC RTV SLO

Mislim, da je imela Slovenija v preteklosti, denimo pred desetimi leti, veliko bolj nadarjeno reprezentanco. V njej je bilo kar nekaj igralcev iz Lige NBA, a nikoli nismo imeli selektorja, ki bi znal razdeliti vloge.

Igor Kokoškov je to znal, igrali so odlično in zasluženo so postali evropski prvaki.

Košarkar Beno Udrih, ki je prejšnji teden podpisal za litovski Žalgiris, ob prihodu v Kaunas na vprašanje, ali meni, da bi lahko slovenska reprezentanca z njim prej postala evropski prvak.

Vir: Žalgiris TV

M. R.