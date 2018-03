Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tiesj Benoot se je veselil največje zmage v karieri. Foto: EPA Dodaj v

Benoot blestel na makadamskih odsekih v Toskani

Bujakova najboljša Slovenka na ženski različici

3. marec 2018 ob 17:10

Siena - MMC RTV SLO, STA

Belgijski kolesar Tiesj Benoot je zmagovalec dirke Strade Bianche po toskanskih gričih. 23-letnik je dosegel prvo profesionalno zmago.

Do cilja na trgu Piazza del Campo v Sieni je imel član ekipe Lotto Soudal 39 sekund prednosti pred Francozom Romainom Bardetom. Tretje mesto je zasedel svetovni prvak v ciklokrosu Wout van Aert.

Mohorič na enajstem mestu

Najboljši Slovenec je bil Matej Mohorič na enajstem mestu, zaostal je tri minute in pet sekund. Novi član Bahrain-Meride je z močnim zaključkom vpisal tretji najboljši slovenski izid na dirki Strade Bianche. Boljša sta bila le Jure Golčer (7. mesto leta 2007) in Jure Kocjan (4. mesto leta 2011), a je bila takrat dirka kategorije 1.1.

Grega Bole (Bahrain-Merida) je prikolesaril do 39. mesta (+13:10), Primož Roglič (LottoNl-Jumbo), ki več pričakuje od prihajajoče dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, je bil 48. (+19:33). Jan Polanc (UAE Emirates) in Kristijan Koren (Bahrain-Merida) nista prišla do konca.

Mraz in dež še otežila 11 makadamskih odsekov

Strade Bianche je navkljub temu, da je bila letos šele 12. izvedba in šele druga za točke svetovne serije ena najbolj priljubljenih in zanimivih dirk v kolesarskem koledarju. Dodaten čar ji dajo toskanski griči in vinogradi ter 11 makadamskih odsekov v dolžini 63 kilometrov. Letos sta vse skupaj še dodatno popestrila mraz in dež, pred dnevi tudi sneg, ki sta kolesarjem naredila pravo ciklokros dirko.

V teh razmerah se je na koncu najbolje znašel Benoot, ki se je kakšnih 30 kilometrov od cilja odločil, da se poda v lov na takrat vodilna Bardeta in van Aerta. Nekaj časa mu je družbo delal Pieter Serry, ko se ga je otresel, pa je hitro ujel ubežnika, ju prehitel in suvereno nadaljeval proti ciljni črti.

"To je res poseben poseben trenutek. Čutil sem pritisk, saj so belgijski novinarji nenehno spraševali, kdaj bom prvič zmagal. Zavedal sem sem, da mi trasa leži, saj sem bil dvakrat že osmi. V karieri verjetno ne bom dobil veliko dirk, vsekakor pa lahko zmagam na kakšni veliki klasiki," je bil navdušen Benoot.

Bardet in van Aert sta dobro sodelovala večino bega, Francoz pa se je mladega belgijskega zvezdnika ciklokrosa, trikratnega zaporednega svetovnega prvaka v tej disciplini, dokončno otresel v zadnjem kilometru, na vzponu do trga. Kljub temu je van Aert požel veliko navdušenja, saj je dosegel daleč največji uspeh na cestnih dirkah. Na nekaj preizkušnjah je v preteklosti že nastopil, denimo na dirki svetovne serije BinckBank v lanski sezoni in na nekaj dirkah ekstra kategorije.

Van Aert je za Benootom zaostal 59 sekund, 20 več kot Bardet na drugem. Prehitel je Alejandra Valverdeja, ki je končal na četrtem mestu. Svetovni prvak Peter Sagan je bil osmi.

Kolesarke so z enodnevno dirko Strade Bianche začele sezono svetovne serije. Zmagala je Nizozemka Anna van der Breggen, olimpijska prvakinja na cestni dirki iz Ria 2016. Najboljša Slovenka je bila na 28. mestu Eugenia Bujak, Poljakinja, ki od letošnjega leta nastopa s slovenskim potnim listom.

Van der Breggnova je zadnje kilometre premagovala sama, za drugo in tretje mesto sta na koncu 136-kilometrske dirke v Sieni obračunali Poljakinja Katarzyna Niewiadoma in Italijanka Elisa Longo Borghini. Prva je zaostala 49 sekund, druga pa 59.

Članice BTC City Ljubljane so na dirki belih cest odprle sezono. Urška Žigart, Polona Batagelj, Urša Pintar, Rusinja Anastazija Jakovenko in Švedinja Hanna Nilsson niso prišle do konca, tako kot tudi ne Slovenka Katja Jeretina, članica ekipe Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling.

Končni vrstni red, 184 km: 1. T. BENOOT BEL 5:03:33 2. R. BARDET FRA +0:39 3. W. VAN AERT BEL 0:58 4. A. VALVERDE ŠPA 1:25 5. G. VISCONTI ITA 1:27 6. R. POWER AVS 1:29 7. Z. ŠTYBAR ČEŠ 1:42 8. P. SAGAN SLK 2:08 9. P. SERRY BEL 2:11 10. G. MÜHLBERGER AVT 2:16 11. M. MOHORIČ SLO 3:05 ... 39. G. BOLE SLO 13:10 48. P. ROGLIČ SLO 19:33 Polanc in Koren sta odstopila.

A. G.