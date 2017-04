Benteke na Anfieldu pokopal nekdanje soigralce

Martial in Rooney zadela za zmago v Burnleyju

23. april 2017 ob 19:39

Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši Liverpoola so izgubili tekmo 34. kroga Premier lige. Na Anfieldu jih je z 2:1 premagal Crystal Palace, oba zadetka je dosegel nekdanji napadalec rdečih Christian Benteke.

Belgijski reprezentančni napadalec je poskrbel za preobrat, potem ko je v 24. minuti za vodstvo gostiteljev z natančno odmerjenim prostim strelom poskrbel Philippe Coutinho. Najprej je v zaključku prvega polčasa po hitrem napadu izkoristil natančno podajo z desne strani in zadel ob drugi vratnici, zmagotiviti zadetek je dosegel v 74. minuti, ko je domača obramba nanj povsem pozabila po predložku iz kota.

Liverpool kljub porazu še vedno zaseda tretje mesto na prvenstveni lestvici, od četrtouvrščenega Manchester Cityja ima dve točki naskoka, a tudi dve odigrani tekmi več.

Martial in Rooney za zmago v Burnleyju

Na prvi nedeljski tekmi tekmi 34. kroga pa so slast zmage v Burnleyju okusili nogometaši Manchester Uniteda. Rdeči vragi so slavili z 2:0, oba gola so zadeli v prvem polčasu. Najprej v 21. minuti, ko je Anthony Martial sprejel odlično podajo Anderja Herrere in neubranljivo sprožil v spodnji levi kot vrat Toma Heatona. Vodstvo ekipe Joseja Mourinha je podvojil Wayne Rooney, ki je po Martialovem poskusu žogo z levico ob vratnici zbezal v mrežo. Burnley

je bil povsem nenevaren, v okvir Unitedovih vrat ni sprožil niti enega strela, kar se mu je na domači tekmi Premier lige zgodilo drugič v zgodovini - prvič je bil tako neučinkovit proti Liverpoolu decembra 2014. Rdeči vragi sicer poraza na prvenstvenih tekmah ne poznajo že 23 krogov. Nazadnje so klonili 23. oktobra lani pred Chelseajem (4:0).

Premier liga, 34. krog, nedeljski tekmi:

BURNLEY - MANCHESTER UNITED 0:2 (0:2)

Martial 21., Rooney 39.

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE 1:2 (1:1)

Coutinho 24.; Benteke 43., 74.

Lestvica: CHELSEA 32 24 3 5 65:27 75 TOTTENHAM 32 21 8 3 68:22 71 LIVERPOOL 34 19 9 6 70:42 66 MANCHESTER CITY 32 19 7 6 63:35 64 MANCHESTER UTD. 32 17 12 3 50:24 63 EVERTON 34 16 10 8 60:37 58 ARSENAL 31 17 6 8 63:40 57 WEST BROMWICH 33 12 8 13 39:42 44 SOUTHAMPTON 31 11 7 13 37:40 40 WATFORD 33 11 7 15 37:54 40 STOKE CITY 34 10 9 15 37:50 39 CRYSTAL PALACE 33 11 5 17 46:53 38 BOURNEMOUTH 34 10 8 16 49:63 38 WEST HAM 34 10 8 16 44:59 38 LEICESTER 32 10 7 15 41:53 37 BURNLEY 34 10 6 18 33:49 36 HULL CITY 34 9 6 19 36:67 33 SWANSEA 34 9 4 21 39:68 31 MIDDLESBROUGH 33 4 12 17 23:43 24 SUNDERLAND 32 5 6 21 26:58 21

