Benzema podaljšal z Realom do leta 2021

Zidane bo imel na voljo močno zasedbo

20. september 2017 ob 16:40

Madrid - MMC RTV SLO

Karim Benzema je podaljšal pogodbo z madridskim Realom še za dve leti. Po stari pogodbi bi klub lahko zapustil leta 2019, po novi pa bo ostal do junija 2021. Odškodninska klavzula znaša kar milijardo evrov.

29-letni napadalec je v kraljevi klub prišel leta 2009 iz Lyona. Od takrat je osvojil 14 lovorik, med drugimi je bil trikrat član zmagovalne ekipe Lige prvakov (2014, 2016 in 2017). Na 371 tekmah je dosegel 181 golov za Real.

Prejšnji teden so nove pogodbe podpisali tudi Isco, Marcelo in Dani Carvajal, vsi bodo pogodbeno vezani do leta 2022. Zinedine Zidane bo imel tudi v naslednjih sezonah na voljo zelo močno zasedbo.

A. G.