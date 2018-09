Berčič, Savšek in Kragljeva na savskih brzicah tik za stopničkami

Zmagala Tasiadis in Kuhnlejeva

1. september 2018 ob 11:32,

zadnji poseg: 1. september 2018 ob 14:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nemški kanuist Sideris Tasiadis je zmagal na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Najboljši Slovenec je bil Anže Berčič na četrtem mestu.

Vsi štirje slovenski kanuisti so se prebili v finale. Berčič je z 'ničlo' zaostal tik za odrom za zmagovalce in postavil svoj izid sezone. Imel je 3,39 sekunde slabši čas od najboljšega. Benjamin Savšek, ki je bil v polfinalu najhitrejši, a je imel zaradi dotika drugi čas, je imel tudi v finalu dve kazenski sekundi. Aktualni svetovni prvak je končal na petem mestu. Za zmagovalcem Tasiadisom je zaostal štiri sekunde. Sedmi je bil brez kazenskih sekund Jure Lenarčič, ki je prvič letos veslal v finalu, vožnja pa se je popolnoma ponesrečila Luki Božiču, ki je zgrešil ena vrata in je bil deseti.

"Finalna vožnja je bila v redu, zgornji del je bil zelo hiter, čoln mi je lepo tekel. V spodnjem delu pa sem imel težave z vodo, potem sem začel paziti na dotike, saj so bili količki nizko. Ampak če potegnem črto, sem zadovoljen s četrtim mestom. Upam, da bo šlo tako naprej," je dejal Berčič, Savšek pa dodal: "Žal mi je. Več sem pričakoval od domače tekme. Pričakoval sem, da bom na stopničkah. To je bila moja želja. V sezoni sem se veliko posvečal temu nastopu, ampak se mi v spodnjem delu ni izšlo, zadnje kombinacije sem slabo odveslal. Če bi šlo za kako drugo progo, bi bil s petim mestom zadovoljen, na domači progi pa ostaja grenak priokus."

Drugo mesto je zasedel Alexander Slafkovsky. Slovak je bil v polfinalu prvi, v finalu pa si je odločilen zaostanek za zmagovalcem privozil v zgornjem delu. V cilju je bil 0,68 sekunde počasnejši od Tasiadisa. Tretje mesto je zasedel še en Nemec Franz Anton, ki je odprl finale.

Foxova prvič letos ni zmagala

Med kajakašicami je bila prvič letos poražena Jessica Fox, aktualna svetovna prvakinja in prepričljivo vodilna v svetovnem pokalu. Avstralka je, ko je pod Šmarno goro že močno deževalo, začela zelo hitro, a je v spodnjem delu proti zmagovalki Avstrijki Corinni Kuhnle izgubila precej časa. Tretje mesto je zasedla še ena Avstrijka Viktoria Wolffhardt. Četrta je bila najboljša Slovenka Urša Kragelj, ki je bila v spodnjem delu zelo hitra, nekaj časa pa je izgubila zgoraj. Za Kunhlejevo je zaostala 6,52 sekunde. Eva Terčelj, ki je zbrala kar osem kazenskih sekund, je bila osma.

"Res škoda, da danes ni nobenih stopničk za slovensko ekipo. Sama sem se res borila po najboljših močeh, žal sem naredila veliko napako že v drugih protitočnih vratcih. Poskušala sem nadoknaditi zaostanek, toda ni mi uspelo. Druge punce so bile danes zelo, zelo hitre," je po finalu povedala Kragljeva.

V nedeljo polfinale in finale čaka še kanuistke in kajakaše. Nastopilo bo sedem slovenskih čolnov.

T. J.