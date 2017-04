Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Robert Berić je v nedeljo proti Rennesu dosegel peti zadetek v letošnji sezoni Ligue 1. Foto: Reuters Utegne Nik Omladić kmalu zaigrati za Darmstadt? Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Berić si je prislužil pohvalo trenerja; Omladić v Darmstadt?

Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu

24. april 2017 ob 13:51

St. Etienne - MMC RTV SLO

V preteklem tednu je od slovenskih reprezentantov na klubski sceni mrežo zatresel zgolj Robert Berić, ki je dosegel edini zadetek St. Etienna ob remiju z Rennesom (1:1).

Zadetek je padel v zaključku prvega polčasa, ko so gostitelji izvedli hiter protinapad. Po levi strani je gostujoči obrambi pobegnil Romain Hamouma in v kazenski prostor poslal nizek predložek, ki ga je slovenski napadalec hladnokrvno preusmeril v gol. Vseeno to ni bilo dovolj za zmago.

Za Berića, ki je član francoskega prvoligaša od leta 2015, je bil to peti zadetek v letošnji sezoni Ligue 1, in prvi po 12. marcu, ko je zadel ob remiju St. Etienna proti Metzu (2:2).

Galtier: Berić je igral dobro

Trener St. Etienna Christophe Galtier je bil zadovoljen s predstavo Krčana in dejstvom, da lahko spet računa na kapetana Loica Perrina, ki je nazadnje dres oblekel 19. marca. "Vsak trener bi bil vesel vrnitve Perrina v osrčje obrambe. Njegova vrnitev je prinesla stabilnost in mirnost v našo obrambo. Dobro je odigral tudi Robert (Berić), ki je moral biti ob podaji Hamoumaja na pravem mestu ob pravem času. Žal nam vodstva ni uspelo zadržati, nikakor nismo s podajami našli igralcev v konici napada. V drugem polčasu bi bili lahko z malce več zbranosti in natančnosti precej nevarnejši," je povedal 50-letnik, ki klub s stadiona Geoffroy-Guicharda vodi od leta 2009.

Omladić na seznamu želja v Darmstadtu?

Medtem pa se v Nemčiji širijo govorice, da utegne Nik Omladić, član drugoligaša Eintrachta iz Braunschweiga, kmalu zamenjati delodajalca, poroča spletna stran Transfermarkt.de. 27-letnik naj bi se že sestal s klubskim predstavnikom Tomom Eilersom. V Darmstadtu si je kariero sicer rešilo kar nekaj nogometašev, vključno s trenerjem in nekdanjim nemškim reprezentantom Torstenom Fringsem. Od igralcev velja omeniti Sidneyja Sama, Sandra Wagnerja in Kevina Grosskreutza, ki v prejšnjih klubih niso dobili pravih priložnosti. Omladić se v letošnji sezoni ni pretirano naigral, zato je selitev k zadnjeuvrščeni ekipi Bundeslige še toliko bolj verjetna. Na zadnji tekmi svojega Eintrachta proti Bochumu (2:0) Omladić ni bil uvrščen v ekipo.



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 15 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

Mitja Lisjak