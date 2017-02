Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Športni center Ribnica je bil nabito poln. Gneča na vhodu v dvorano je bila velika. Foto: www.alesfevzer.com Jan Grebenc se je izkazal s petimi zadetki. Foto: www.alesfevzer.com Robert Beguš je bil lahko zadovoljen le z igro v prvem polčasu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Berlinski lisjaki v drugem polčasu pokvarili praznik v Ribnici

Leban in Grebenc zadela po petkrat

9. februar 2017 ob 20:40

Ribnica - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Rika Ribnice so v 1. krogu skupinskega dela Pokala EHF pred 1.200 gledalci izgubili proti ekipi Füchse iz Berlina z 20:25. Nemci so blesteli v drugem polčasu.

Poraz Ribničanov na uvodni tekmi skupinskega dela drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini ni pokvaril prazničnega rokometnega vzdušja v deželi suhe robe. Izbranci Roberta Beguša so se odlično upirali favoriziranim berlinskim lisjakom in jih tudi pošteno namučili.

Ribničani so sijajno začeli, v 3. minuti so povedli z 2:0, a so jih gostje hitro ujeli in čez tri minute prišli do preobrata (2:3). Večji del prvega polčasa so zaostajali, a nikoli več kot za dva gola, po zaslugi trdne obrambe in strelsko razpoloženega Patrika Lebana, ki je v prvem polčasu prispeval pet od 11 golov, pa so v 30. minuti povedli z 11:10 in nato še zastreljali sedemmetrovko za izdatnejše vodstvo ob polčasu.

V 32. minuti so prednost povišali na 12:10, devet minut pozneje pa so tekmecu znova gledali v hrbet (14:16). Kljub glasni spodbudi navijačev niso zmogli preobrata. Vse bolj utrujeni Ribničani so v končnici tekme naredili kar nekaj tehničnih napak ter osem minut pred koncem zaostali za štiri gole (18:22). V končnici so povsem popustili in Berlinčani so si nabrali kar šest golov prednosti (19:25).

V ribniški ekipi sta bila najučinkovitejša Patrik Leban in Jan Grebenc, oba sta dosegla po pet golov. Ribničani bodo naslednjo tekmo igrali 18. februarja, ko se bodo v gosteh pomerili z danskim Gudmejem.

Skupina A, 1. krog:

RIKO RIBNICA - FÜCHSE BERLIN

20:25 (11:10)

1.200; Leban in Grebenc po 5, Setnikar 4, Kovačič 2, Fink, Pucelj, Nosan in Kulenović po 1; Lindberg 8, Nenadić 6, Drux 4, Zachrison in Tonnesen po 2, Fäth, Heinevetter in Struck po 1.



Sedemmetrovke: 1/3; 4/4

Izključitve: 10; 10 min.





Sobota ob 20.45:

SAINT RAPHAEL (FRA) - GUDME (DAN)

A. G.