Berlisk v 58. minuti zadel za slavje Jesenic

V soboto v Podmežakli proti Sterzingu

3. januar 2017 ob 23:32

Feldkirch - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so krajši niz gostovanj v Alpski ligi končali z zmago. Potem ko so na prvi tekmi v letu 2017 v ponedeljek izgubili v Lustenauu z 0:3, so bili dan pozneje v Feldkirchu boljši s 3:4.

Jeseničani so dobro začeli in z golom Mihe Brusa povedli na začetku druge tretjine. Toda nato so domači dvakrat zadeli in povedli, po izenačenju Erica Panceta v 41. minuti pa so bili gostje tisti, ki so v 44. prišli do tesnega vodstva, zadel je Marjan Manfreda. A se Feldkirch še ni predal, v 55. minuti je bil izid tako spet izenačen, za končni izid pa je ob številčni prednosti poskrbel Nejc Berlisk, ki je zadel v 58. minuti.

V soboto v Podmežaklo prihaja južnotirolski Sterzing.

26. krog:

FELDKIRCH - SIJ ACRONI JESENICE

3:4 (0:0, 2:1, 1:3)

Winzig 27., Puschnik 29., Mairitsch 55.; Brus 22., E. Pance 41., Manfreda 44., Berlisk 58.

LUSTENAU - KAC CELOVEC 2

6:3 (0:1, 2:1, 4:1)



Sreda:

ZELL AM SEE - BREGENZERWALD

SALZBURG 2 - KITZBÜHEL

ASIAGO - RITTNER

GARDENA - STERZING

CORTINA - PUSTERTAL

FASSA - NEUMARKT

Vrstni red: Rittner 71, Pustertal 65, Feldkirch 52, Jesenice in Lustenau po 51 ...

M. R.