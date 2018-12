Bertoncelj bolj zadovoljen z uvrstitvami kot s skoki, kjer so še rezerve

Mladi skakalci imajo še veliko možnosti za napredek

Glavni trener smučarskih skakalcev, Gorazd Bertoncelj, je s prvimi tremi postajami zime, kar so bile tudi prve preizkušnje zanj v novi vlogi, zadovoljen in se že veseli vrnitve Petra Prevca in Tilna Bartola.

Najboljši slovenski skakalec zadnjih let se bo karavani svetovnega pokala priključil naslednji konec tedna v Engelbergu, kjer je v šampionski sezoni obakrat zmagal. "Verjamem, da je dovolj dobro pripravljen, da bo uspešno nastopal. Tekma ima svojo moč in na njej se šele vidi realno stanje. Trenutno je na treningih konkurenčen Domnu Prevcu in Timiju Zajcu. Verjetno za zmago še ne bo dovolj dober, če bo pa blizu prve petnajsterice, bomo za začetek s tem zadovoljni. Najprej pričakujem, da bo normalno sproščeno odskakal in da bo v stiku z najboljšimi, da ne bo nekih grozno velikih zaostankov. Potem se počasi lahko stopnjuje. Treba se je zavedati, da je bil pol leta brez treninga, da gleženj še ni povsem stoodstotno v redu in iz tega moramo izhajati," je o Petru Prevcu dejal Bertoncelj.

Po besedah glavnega trenerja Petrov gleženj, še ni tak, "kot si želijo, je pa v stanju, da se da tekmovati". Za raven skokov dobitnika velikega kristalnega globusa leta 2016 dodaja, da lahko napreduje v tej smeri, da ponavlja več dobrih skokov in jih izvede bolj lahkotno ter sproščeno. V torek je zeleno luč za vrnitev na skakalnice dobil Bartol, ki bo prvič skakal na začetku naslednjega tedna, nato pa Bertoncelj računa, da bo v kratkem času pripravljen tudi za nastope v svetovnem pokalu, kjer se je 21-letnik uveljavil lani.

Še veliko možnosti za napredek mladih skakalcev

To bo še dodatna mlada moč že tako zelo mlade slovenske ekipe, ki je uspešno opravila s prvimi tremi postajami zime. Najboljša skakalca v slovenskem taboru sta še oba najstnika, Timi Zajc in Domen Prevc, ki sta v skupnem seštevku trenutno deseti in 11. Med prvo dvajseterico sta daleč najmlajša. Kar tri leta je od Domna starejši drugi najmlajši, trenutni nosilec rumene majice, Rjoju Kobajaši, ki je letnik 1996, tako kot tretji Slovenec v razvrstitvi, Anže Lanišek, ki zaključuje dvajseterico: "To je samo dobro za našo prihodnost, saj imajo ti skakalci še veliko možnosti za napredek. Pomembno je, da so v stiku z najboljšimi in tako v stiku s trendom, ki je prisoten v skokih. Zaleti se znižujejo, spreminjata se tehnika in oprema. Zato je res pomembno, da so tu poleg."

Zajc je dobro skakal že poleti in je nakazal, da bo eden glavnih slovenskih adutov, presenetil pa je Domen, ki je izpustil Wislo, nato v Ruki dvakrat pristal tik pod odrom za zmagovalce, v Nižnem Tagilu pa je obakrat zasedel 14. mesto. Na prvi tekmi mu je uspel velik skok naprej v finalu, v nedeljo pa je v drugi seriji, potem ko je bil v igri za stopničke, precej izgubil. "Po eni strani me je presenetil, po drugi pa ne. Že celo jesen je bil dobro pripravljen, tudi s tehničnega vidika. Ko je naredil tisti preskok, je bilo v trenutku mnogo bolje. V zadnjih dveh ali treh treningih pred Ruko se je sestavil, nakazal je dobre skoke, hkrati pa mu ta skakalnica ustreza," je o najmlajšem Prevcu pristavil Bertoncelj, ki pa glede obeh mladeničev poudarja: "Zagotovo smo bolj zadovoljni z uvrstitvami kot s skoki, ker so še rezerve v tehniki in izvedbi."

Kranjec in Tepeš v svetovni pokal prek celinskega

Pred začetkom sezone je postavil konkretne in visoke cilje, za uvodne tekme pa dejal, da želi, da so poleg najboljših. To je Sloveniji uspelo, le prva ekipna preizkušnja in zadnja tekma v Nižnem Tagilu, ko sta se v finale prebila le dva, sta bili med šestimi tekmami nekoliko slabši: "Na vsaki tekmi smo imeli posameznika, ki je bil v igri za stopničke. Tudi na tej zadnji. S tem smo zelo zadovoljni. Na dveh ali treh smo bili tudi kot moštvo uspešni. Se pravi, da sta bili ponesrečeni le prva in zadnja tekma. V tej smeri morajo iti fantje naprej. Morajo biti psihično stabilni in sproščeni. Z rezultatom se ne smejo obremenjevati, kdaj bodo stopničke in podobno. Morajo biti osredotočeni na tehniko in izvedbo, stopničke pa bodo že prišle."

Od najizkušenejšega v ekipi, Jerneja Damjana, Bertoncelj še pričakuje prave skoke. V Engelbergu bo imel z vrnitvijo Petra Prevca na voljo nekoliko bolj izkušeno ekipo, v prihodnosti pa pričakuje, da se bo svetovnemu pokalu priključil še kakšen iz B-ekipe, ki zimsko sezono s celinskim pokal začenja ta teden v Lillehammerju: "Z B-ekipo smo veliko trenirali skupaj. Nismo sicer ves čas bili skupaj, smo pa kar precej. Robert Kranjec in Jurij Tepeš sta trenutno v ekipi za celinski pokal, kjer pričakujemo, da bosta med boljšimi in bosta potem prišla tudi v svetovni pokal."

Kobajaši trenutno res izjemno močan

Po Engelbergu sledita dva tedna premora, nato pa je na vrsti prvi vrhunec sezone, novoletna turneja. Cilj bo na tradicionalni turneji štirih skakalnic uvrstitev med najboljših šest. "To ostaja naš cilj, ampak je treba tam res narediti vse skoke, vključno s kvalifikacijami, brez napak. Spodrsljaja ne sme biti, saj sicer nimaš možnosti, da bi bil tako visoko," pravi Bertoncelj, ki med favoriti vidi trenutno prvo četverico skupne razvrstitve – Rjoju Kobajaši, Piotr Žyla, Kamil Stoch in Johann Andre Forfang: "Bi rekel, da je favorite treba iskati med to vodilno četverico. Tu je Stoch najbolj izkušen. Potem pa je širši svetovni vrh zelo razširjen."

Novoletna turneja je nekakšna prelomnica v sezoni, ki je lahko tudi breme za glavnega favorita. Po prikazanem do zdaj bo to nedvomno Kobajaši, ki je dokazal, da je trenutno zares neverjetno močan. "On je izjemno eksploziven skakalec. Izvrsten je na odskočni mizi in v fazi letenja ima veliko hitrost. Res je močan. Poleti je bil na domači tekmi v Hakubi zastrašujoč. Spremljali smo tudi njihove interne tekme na Japonskem, kjer jih je premagoval za 50 točk ali več, se pravi v daljavi tudi po 20 metrov na skok. Tako da presenetil me ni, preseneča me le, da je tako stabilen tudi psihološko. Če lahko zdrži? Trenutno je forma tako visoka, da lahko. Bomo videli. Če bo zmagal na novoletni turneji, mislim, da bo zdržal," je dodal na koncu glavni slovenski trener.

