Bertoncelj: Ko bo ekipa samozavestna, bomo lahko načrtovali rezultate

Prihaja Domen Prevc

21. november 2018 ob 11:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Smučarji skakalci bodo ta konec tedna nastopili v Ruki, kjer ima selektor Gorazd Bertoncelj visoka pričakovanja.

Bertoncelj se je najprej z mislimi vrnil v Wislo, kjer je Slovenija na ekipni tekmi osvojila skromno sedmo mesto, na posamični tekmi pa je navdušil Timi Zajc s petim mestom: "Zagotovo nismo zadovoljni z ekipno tekmo, s posamično oziroma Timijem smo lahko, saj je bil konkurenčen najboljšim. Tako za Laniška kot za Semeniča je bil prav tako to dober uvod. Ampak za naprej bo treba pokazati boljše skoke."

Bertoncelj: Damjan je bil konstanten

Selektor je bil razočaran s predstavami Jerneja Damjana: "Vsi njegovi skoki so bili slabi, česar si ne znam razložiti, saj je bil vse od avgusta na vseh treningih konstanten in je dobro skakal. Presenečen sem bil glede na njegove izkušnje," je dejal Bertoncelj o najizkušenejšem članu slovenske vrste, o najmlajšem pa dodal: "Pri Žaku Mogelu pa je najbrž svoje naredilo prav pomanjkanje izkušenj, na tekmi se vse odvije tako hitro. A za oba sem prepričan, da bosta že na Finskem pokazala drugačen obraz. Verjamem, da v enem tednu oziroma 14 dneh nista pozabila skakati, da imata še vedno v sebi pravo formo in jo bosta tudi pokazala."

Ko bo samozavest, bodo prišli rezultati

Kljub visokim ciljem za sezono je Bertoncelj z uvodom zadovoljen: "Začeti moramo postopno, da se najprej otresemo pritiska in pokažemo dobre skoke. Rezultati so posledica, nagrada takšnih skokov. Ko bo enkrat ekipa samozavestnejša, močna, bomo lahko načrtovali tudi rezultate. Ko se vrne Peter Prevc v normalni izvedbi, bo to dobro za ekipo, Jernej Damjan, Domen Prevc, ko se bo prebudil, odpisal nisem niti še Robija Kranjca, Jurija Tepeša ..."

Prihaja Domen Prevc

Bertoncelj je v ekipi za Ruko opravil le eno zamenjavo. Tomaža Nagliča bo zamenjal Domen Prevc, sicer bodo v Ruki skakali še Zajc, Lanišek, Semenič, Pavlovčič, Damjan in Mogel. Pred začetkom sezone je selektor sicer napovedal, da se bo Domen Prevc vrnil v ekipo šele, ko bo lahko številka 1, in ne kot sedmi, a zdaj pravi, da so se stvari odvile drugače. "Ne vem, ali je Domen kaj napredoval, saj tega nismo mogli niti preveriti, a odločili smo se, da bomo na uvodnih treh postojankah rotirali osem skakalcev. Glede na to, da gre za Kuusamo, kjer Domen že ima dobre rezultate in ga veseli prizorišče, je dobil zdaj priložnost, da se lahko izkaže," je razložil selektor.

Damjan: Imel sem slab dan

Kuusamo ustreza tudi Damjanu, saj se vrača na prizorišče lanske zmage. A s seboj na Finsko nosi popolnoma ponesrečen uvod v Wisli, tako da rezultatskih pričakovanj nima: "Zoprno je. Tako na treningih kot v kvalifikacijah Wisle sem naredil tri tako slabe skoke, kot nisem tako slabega enega samega vse poletje. Ne vem, kaj je bilo. Očitno res slab dan. Ne razumem, ne bom se več pretirano s tem ukvarjal." Kot glavni razlog je izkušeni skakalec navedel to, da v smučarskem središču Ruka ni še nič snega. "Tekem se veselim manj kot po navadi, saj je še vse zeleno in bo manjkala pravljična, zimska kulisa, ki smo je na Finskem vajeni. Tam je bilo že zaradi tega po navadi lepo, če so bil razultati ali jih ni bilo. Po tem polomljenem vikendu na Poljskem še manj razmišljam o rezultatih. Rad bi naredil normalne skoke, to je vse, kar si želim. Ničesar drugega. V bistvu mi je vseeno za rezultat, da bi se le na skakalnici dobro počutil."

Dogajanje se bo začelo v petek ob 18. uri s kvalifikacijami, v soboto bo prva tekma pod žarometi ob 16.30, v nedeljo pa ob 17. uri.

