Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Teja Belak se je dobro pripravljala na prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Belakova uspešno začela s... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bertoncelj na EP po medaljo, tudi Belakova ima visoke cilje

V sredo se začenja prvenstvo s kvalifikacijami

13. april 2017 ob 19:17

Ljubljana - STA

Pred telovadci je po dveh svetovnih pokalih prvi vrhunec sezone, evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnji teden gostil romunski Cluj.

Slovenski tabor upe polaga v finalista zadnjega EP-ja v Bernu Tejo Belak in Saša Bertonclja, veliko možnosti za finale ima tudi Rok Klavora.

Selektor ženske reprezentance Andrej Mavrič se je odločil, da v Cluj poleg Belakove odpelje še Tjašo Kysselef in Lucijo Hribar, selektor moške izbrane vrste Sebastijan Piletič pa bo računal na Bertonclja, Klavoro, Žigo Šilca in Alena Dimica.

Belakova zelo dobro pripravljena

Ženski tabor največ upov polaga na Belakovo, ki je bila v Bernu šesta. Blizu finala osmerice je bila lani tudi Kysselefova na devetem mestu. Hribarjeva je lani prav tako tekmovala v Švici, a z mladinsko vrsto, letos bo tekmovala na vseh štirih orodjih.

"Teja in Tjaša sta že izkušeni, Lucija letos prvič nastopa med članicami in gre bolj po izkušnje. Pričakujem dobre rezultate na preskoku, torej finale," si želi Mavrič.

"Zelo dobro sem pripravljena. Všeč mi je, da sem na dveh tekmah prišla v tekmovalni ritem. Dva tedna sem trenirala, poskušala, izpilila skoka. Cilj je finale, potem pa bomo videli," pravi Belakova.

Kysselefova je dodala: "Pričakujem največ do zdaj – da bom blizu finalu. Borila se bom. Želim si finale."

Bertoncelj si želi medaljo

Lanski finalist EP-ja v Bernu Bertoncelj v tej sezoni še ni "ukrotil" konja z ročaji, na obeh svetovnih pokalih je ostal brez finala. V Švici je bil lani blizu finala Klavora, takrat je končal na 10. mestu na parterju, po lanski odlični sezoni v svetovnem pokalu pa je bil letos med resnimi kandidati za mesto med prvimi osmimi na EP-ju, a ga je pred prvo tekmo v Bakuju ustavila poškodba stegenske mišice, ki pa je zdaj preteklost.

"Želje so finalni nastopi. Sašo ima možnost za medaljo. Rok je bil dvakrat na meji finala, z njim računamo na osmerico. Isto velja za Žigo in Alena. Možnosti so, ob dobri izvedbi pričakujemo mesta okrog osmerice," je dejal Piletič.

"Počutim se v redu. Če se ne bi počutil dobro, ne bi šel v Romunijo in bi raje ostal doma z družino. Cilj je finale, želim si še kakšno medaljo. A popraviti moram izvedbo s prvih dveh svetovnih pokalov," je dodal Bertoncelj.

"Trikrat sem bil že prva rezerva finala, torej sem blizu najboljšim. Upam, da ne bom spet rezerva. Poškodba je mimo, upam na najboljše," je bil kratek Klavora.

Šilc bo tako kot Klavora nastopil na parterju, Dimic bo tekmoval na bradlji in drogu. Šilc bo v Cluju nastopil z lažjo vajo in bo stavil na "čisto" izvedbo, Dimic pa bo na drogu skušal izboljšati lansko 14. mesto, na bradlji pa se bo predstavil z novim elementom ter upal, da mu ga sodniki priznajo kot element Dimic 2.

EP v Romuniji se bo uradno začelo v sredo z moškimi kvalifikacijami, dan pozneje bodo v kvalifikacijah nastopile še ženske, v petek sledita oba mnogoboja, v soboto in nedeljo pa finali po orodjih.