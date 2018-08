Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sašo Bertoncelj se je vpisal tudi v spominsko knjigo Mestne občine Ljubljana. Foto: Iztok Dimc Sorodne novice "Konjenik" Bertoncelj si je v Glasgowu razdelil srebro s Hrvatom

Bertoncelj po medalji zaradi adrenalina še zdaj bolj slabo spi

Za nagrado prejel 3.000 evrov

14. avgust 2018 ob 22:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Mestni občini Ljubljana so pripravili sprejem za telovadca Saša Bertonclja, ki je v nedeljo na evropskem prvenstvu v Glasgowu osvojil srebrno medaljo na konju z ročaji, in njegovega dolgoletnega trenerja Sebastijana Piletiča.



Oba so sprejeli ljubljanski župan Zoran Janković, v imenu dolgoletnega pokrovitelja predsednik uprave družbe BTC Jože Mermal in predsednik Gimnastične zveze Slovenije Damjan Kralj. BTC je Bertonclja nagradil s 3.000 evrov, Piletiča pa s 1.000 evri.

"Ob prejemanju čestitk počasi dojemam, kako velik rezultat mi je v resnici uspel. Veselje je res veliko, zaradi adrenalina pa še zdaj bolj slabo spim," je povedal Bertoncelj.

Več si oglejte v spodnjem prispevku Leona Andrejke.

VIDEO Bertoncelj po srebru nehal dvomiti v svoje sposobnosti

M. R.