Sašo Bertoncelj je imel sedmi izid kvalifikacij. Foto: EPA Vaji sta bili dobro narejeni, posebej Saševa. Rokova je bila z nekaj majhnimi napakami. Ocene so bile grozne. Ocene ne prikazujejo dejanskega stanja. Oba sta dobila nižji oceni, kot smo pričakovali. Rok bi lahko dobil dve desetinki več. Ko je Sašo dobil 14,5, nas je malo 'posekalo'. Sebastjan Piletič, selektor Rok Klavora je na parterju dobil oceno 14,066. Foto: BoBo

Bertoncelj si je oddahnil, v finalu pa se ne bo zadovoljil s 7. mestom

Nezadovoljstvo z ocenami sodnikov

3. oktober 2017 ob 07:27,

zadnji poseg: 3. oktober 2017 ob 19:53

Montreal - MMC RTV SLO, STA

Najboljši slovenski telovadec Sašo Bertoncelj se je uvrstil v finale svetovnega prvenstva v športni gimnastiki v Montrealu. Na konju z ročaji je imel po prvem dnevu sedmi izid, drugi dan pa ga ni prehitel nihče več.

Slovenski adut je za svojo sestavo prejel oceno 14,525 in je do zadnjega trepetal za uvrstitev med osmerico finalistov. Najboljši med 132 tekmovalci je bil svetovni in olimpijski prvak, Britanec Max Whitlock, ki je dobil oceno 15,300. Drugo mesto je zasedel Kitajec Hao Veng z oceno 15,033, tretje pa Američan Alexander Naddour z oceno 14,966.

"Stresno je bilo od včeraj. Nič nisem spal. Je pa vse skupaj odtehtalo, ko sem se dokončno uvrstil med finaliste. Od razočaranja do upanja je bilo vse skupaj. Sem kar malo utrujen od vsega tega. Kot sem malo prej rekel fantom, malo sem prestar za to," je bila prva reakcija Bertonclja. Priznal je, da je po Kolumbijcu Jossimarju Orlandu Calvu Morenu vedel, da je v finalu, dokončno pa mu je odleglo, ko so se za njim zvrstili Korejci.

Napadal bo medaljo, a je ne napoveduje

Finalni nastop ga čaka v soboto, tako da nekaj časa za regeneracijo in treninge bo. "Zdaj sem prazen. Super, da se lahko spočijem. Energije mi ne bo zmanjkalo, to zagotovo ne. Časa je dovolj. Z užitkom bom treniral do finala," je dodal 33-letnik, ki je bil do zdaj na SP-ju najboljši leta 2014 v Nanningu, ko je končal na četrtem mestu.

"Pustimo se presenetiti. Lažje vaje mi ni treba trenirati. Težko bom delal in jo v dneh do finalnega nastopa skušal izpiliti. Ne razmišljam, da bi kaj drugega delal. Ne bom se zadovoljil s sedmim mestom," je na vprašanje, kaj pripravlja za finale, odgovoril Bertoncelj. "Napadal bom medaljo, a je ne napovedujem. Ne bom se zlahka predal. V tej konkurenci, med tako dobrimi telovadci, bi bilo arogantno napovedati, če bi rekel, da jo bom osvojil," je pripomnil.

Škofjeločan je nastopil v tretji od štirih kvalifikacijskih skupin. V kvalifikacijskem nastopu se je odločil za lažjo sestavo, kar je napovedal že pred odhodom v Kanado.

Klavora 15. na parterju

Ponoči je nastopil še drugi Slovenec. Rok Klavora je na parterju z oceno 14,066 končal na 15. mestu med 122 tekmovalci. Najboljši je bil aktualni svetovni prvak, Japonec Kenzo Širai, z oceno 15,766. Drugo mesto je zasedel Američan Donnell Whittenburg z oceno 15,033, tretjega pa njegov rojak Yul Moldauer z oceno 14,700.

Ocene ne prikazujejo dejanskega stanja

"Vaji sta bili dobro narejeni, posebej Saševa. Rokova je bila z nekaj majhnimi napakami. Ocene so bile grozne. Ocene ne prikazujejo dejanskega stanja. Oba sta dobila nižji oceni, kot smo pričakovali. Rok bi lahko dobil dve desetinki več. Ko je Sašo dobil 14,5, nas je malo 'posekalo'. Glavni favoriti so že šli mimo, nekaj 'drobiža' je ostalo za preostanek kvalifikacij," je po nastopu obeh Slovencev dejal selektor moške reprezentance Sebastijan Piletič in dodal: "Sašo je zelo razočaran. Tudi Rok. Ker sta dobro naredila. Če padeš, prevzameš krivdo nase. Če narediš, kar moraš narediti, gledaš druge, se ti zdi zamalo. Sta kar jezna na sodnike."

M. L., M. R.