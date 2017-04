Bertoncelj v finale s tretjo oceno kvalifikacij

Preostali trije Slovenci brez finala

19. april 2017 ob 22:30

Cluj - MMC RTV SLO/STA

Sašo Bertoncelj se je na konju z ročaji s tretjo oceno kvalifikacij uvrstil v sobotni finale evropskega prvenstva v gimnastiki v Cluju.

Bertoncelj je za svojo sestavo prejel oceno 14,733, pred njim sta končala le Madžar Krisztian Berki (15,200) in Rus David Beljavskij (15,000). Škofjeločan bo nastopil v šestem finalu evropskih prvenstev, do zdaj ima dve medalji, obe bronastega leska (2010 in 2014). Lani je v Bernu po padcu zasedel sedmo mesto.

"Zelo sem zadovoljen. Ne bom rekel, da je bila to ena najlepših vaj. Po dveh velikih, groznih napakah na svetovnih pokalih sem vajo naredil. Ob seskoku sem vedel, da je bilo to dovolj za finale," je povedal Bertoncelj.

Brez finala so ostali Alen Dimic na bradlji in drogu ter Žiga Šilc in Rok Klavora na parterju. Dimic je padel z obeh orodij, obakrat je imel oceno 12,700. Šilc je dobil oceno 13,700, Klavora pa 13,633.

V četrtek kvalifikacije čakajo še telovadke. V slovenskem dresu bodo nastopile Lucija Hribar, ki bo tekmovala v mnogoboju, ter Teja Belak in Tjaša Kysselef na preskoku.

M. R.