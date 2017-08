Bes tenisačice nad trenerjem: "Si butast? Izbriši ta nasmešek z obraza!"

Izpadla v prvem krogu Connecticuta

24. avgust 2017 ob 16:25

New Haven - MMC RTV SLO

Obračun prvega kroga WTA-turnirja v Connecticutu med Kazahstanko Julijo Putincevo in Francozinjo Alize Cornet je bolj kot sama igra zaznamoval epski prepir med Kazahstanko in njenim trenerjem ob robu igrišča.

50. igralka sveta se je namreč povsem razbesnela nad svojim trenerjem, Rusom Romanom Kislianskim, ker ta ni ploskal vsakič, ko je osvojila točko v obračunu, ki ga je sicer razborita Putinceva gladko izgubila v dveh nizih s 6:0, 6:0, konec drugega niza pa za nameček v navalu besa še uničila lopar.

Posnetek tirade 22-letne v Moskvi rojene tenisačice je medtem že postal prava spletna uspešnica.

Vse skupaj se je začelo, ko je skušal Kislianski svoji varovanki med premori pomagati z nasveti, a brez uspeha. "Zakaj nenehno žvečiš žvečilni gumi in gledaš svoje butaste videe. Si butast ali kaj?" ga je napadla, na kar ji je on odgovoril samo: "Pa kaj ti je, Julija?" Takoj je dobil svoj odgovor: "Nikdar mi nisi zaploskal, ko sem osvojila točko. Samo gledaš svoje butaste videe."

Dan pozneje opravičilo trenerju

Trener jo je na to vprašal, ali je okej, ona pa: "Si ti okej? Odigrala sem dolgo igro, ti pa mi nisi niti enkrat zaploskal." Kislianski je na to odgovoril, da je nasprotnica naredila napako in da na to pač težko zaploska, Putinceva pa se ni dala: "Pa kaj? Občinstvo je ploskalo mojim napakam, ti bi lahko pa njenim."

Kislianski: "Boš boljša na igrišču, če začnem ploskati? Imaš kakšen načrt?"

Putinceva: "Da, pojdi stran. Lahko me nehaš podpirati. Zakaj si sploh prišel sem?"

Kislianski: "Moraš se bolj približati žogici, preveč si oddaljena. Prišel sem ti pomagat z nasvetom."

Putinceva: "Raje izbriši ta butasti nasmešek z obraza."

Kislianski: "Razumem."

Na koncu je Kislianski res odšel z igrišča, Putinceva pa se je pozneje na svojem Instagramu vseeno opravičila za svoj izbruh: "Včasih je težko obvladovati čustva, ampak si bom prizadevala za to. Žal mi je! Včeraj je bil peklenski dan, ničesar nisem mogla storiti. Žal se te stvari v tenisu včasih dogajajo."



