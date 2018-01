Bezjak: Naredili bomo vse, da navijačem podarimo zmago

Skok: Igrati pametno in zbrano

23. januar 2018 ob 07:18

Varaždin - MMC RTV SLO

"Paziti bomo morali, da v napadu ne bomo izgubljali žog, saj te hitro kaznujejo," pred večerno tekmo s Španijo v Varaždinu opozarja slovenski rokometni reprezentant Marko Bezjak.

"Proti Makedoncem smo videli, kako dobri so v obrambi, kako kradejo žoge. To hitro kaznujejo z lahkimi zadetki. Morali bomo igrati zelo dobro tekmo v napadu in izgubiti čim manj žog," pravi Bezjak, ki se z Miho Zarabcem izmenjuje pri organizaciji slovenskega napada.

Prenos tekme na TVS 2 in MMC-ju se bo s studijskim delom začel ob 17.45.



Za silo smo se spočili

"Tri dni smo imeli prosto. Za silo smo se spočili. Kljub temu smo naredili v nedeljo dva treninga, v ponedeljek dva, tako da smo bili kar obremenjeni. Vseeno sem optimist za to, da bomo na tekmo prišli sveži, polni energije in da se bomo tudi za številne slovenske navijače potrudili. Naredili bomo vse, da jim končno podarimo zmago," napoveduje eden najizkušenejših v slovenski reprezentanci.

Selektor Veselin Vujović je pred tekmo s Španijo v ekipi napravil dve menjavi. Namesto Jana Grebenca in Urbana Lesjaka je v moštvo uvrstil Patrika Lebana in Urha Kastelica.

Zbrano in pametno

Slovenski uspeh bo odvisen tudi od uspešnosti vratarjev. Matevž Skok je na tem prvenstvu kazal dobre predstave. Pred Španci pa je povedal: "Presenetili so me s protinapadi. Obramba deluje odlično na čelu z vratarjem Vargasom, tako da bomo morali biti res zbrani vseh 60 minut. Moramo bomo izkoristiti svojo hitrost in jih 'skontrirati'. Skratka, igrati moramo pametno, zbrano, in to prinese uspeh. Sam se dobro počutim na parketu in res uživam v rokometu. Tako kot se počutim, tudi branim."

Spet sodita Romuna

Slovencem bosta sodila romunska sodnika Constantin Din in Sorin-Laurentiu Dinu, ki sta jim sodila že na uvodni tekmi z Makedonijo, ko je Slovenija izgubila s 25:24. Takrat sta jim sive lase povzročala s po mnenju selektorja Veselina Vujovića neupravičenimi izključitvami ...

Iz Varaždina Aleš Vozel, @vozela1