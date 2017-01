Bezjak: Prenesli smo breme favorita

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Slovenskemu selektorju Veselinu Vujoviću gre za zdaj vse po načrtih. Slovenija ima po dveh tekmah štiri točke. Foto: EPA Sorodne novice Zarabec zatrl islandske apetite Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

14. januar 2017 ob 17:46

"Na uvodnih dveh tekmah smo osvojili štiri točke, zelo sem zadovoljen s tem izkupičkom," je po zmagi nad Islandci razmišljal selektor rokometašev Veselin Vujović.

Vujović je nato o tekmi povedal: "Islandci so bili nepopustljiv tekmec, srčno so se borili vseh 60 minut. V prvem polčasu je dobro delovala naša obramba, po njeni zaslugi smo si priigrali malce otipljivejšo prednost. Na začetku drugega polčasa je naša prednost hitro skopnela, v končnici pa smo bili bolj zbrani od tekmecev.



Miha Zarabec: "Tekma je bila zares zahtevna, vse drugo kot zmaga pa bi bilo za nas veliko razočaranje. Islandske rokometaše smo dobro analizirali in se pripravili na njihov način igre, a vedeli smo, da smo boljši in da moramo zmagati. Na tej tekmi se je videlo veliko pozitivnega v naši igri, a ostale so tudi zadeve, ki jih moramo popraviti. Že naslednja tekma proti Makedoniji bo pravšnja priložnost za to."

Marko Bezjak: "Na tekmi z Islandci smo bili favoriti, svojo nalogo pa smo uspešno opravili. V drugem polčasu smo zdržali njihov nalet, vsi skupaj si zaslužimo čestitke za prikazano igro in pohvalo za bojevito ter nepopustljivo predstavo."

Matej Gaber: "Tekmo smo dobro odprli in celoten prvi polčas odigrali na visoki ravni v napadu in obrambi. V drugem polčasu smo malenkostno padli, a zasluženo osvojili obe točki. Upam, da bomo v nadaljevanju turnirja ponovili predstavo iz prvega polčasa in jo razvlekli na 45 ali 50 minut."

Blaž Janc: "Tekma je bila izjemno razburljiva. Na koncu je bil morda celo kanček sreče na naši strani, res pa je, da nam je v prvem polčasu malce obrnila hrbet. Mojim soigralcem lahko čestitam za borbeno igro. V zmago smo vseskozi verjeli, v nobenem trenutku nismo podvomili vanjo."

Borut Mačkovšek: "Tekma je bila neprimerljivo težja od uvodne z Angolo, a najbolj pomembno je, da smo osvojili obe točki. Zmaga je velika, na dveh tekmah smo osvojili štiri točke, kar je bil tudi naš cilj. Zdaj se lahko mirno pripravimo na Makedonijo."

