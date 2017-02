Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Roman Bezjak bo poskušal z Rijeko osvojiti naslov hrvaškega prvaka. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bezjak se je vrnil na Reko "končat nedokončano delo"

Konec tedna nadaljevanje hrvaškega prvenstva

14. februar 2017 ob 17:56

Rijeka - MMC RTV SLO

O čemer se je govorilo že zadnjih nekaj dni, se je uresničilo. Slovenski nogometni reprezentant Roman Bezjak se je vrnil k Rijeki, kjer bo do konca sezone igral kot posojen nogometaš Darmstadta.

27-letni Korošec je za trenutno vodilno moštvo hrvaškega prvenstva že igral v pretekli sezoni, avgusta pa je za tri milijone evrov prestopil v Nemčijo. Tam se ni naigral, po zimskem premoru v Bundesligi je bil pod vodstvom novega trenerja Torstena Fringsa nazadnje na štirih tekmah vselej zunaj ekipe.

Do odhoda v Darmstadt je na sedmih tekmah za Rijeko dosegel sedem zadetkov in bil tedaj najboljši strelec hrvaškega prvenstva. "Zadovoljen sem, da sem se vrnil na Reko, ki jo imam za svoje mesto in klub. Tu sem se vedno dobro počutil in kazal odlične predstave. V tem trenutku je to najboljša rešitev zame, ker imam tu še nekaj za dokončati in verjamem, da nam bo v drugem delu sezone to uspelo," je za spletno stran kluba povedal Bezjak, ki je za moštvo Matjaža Keka skupaj odigral 48 tekem in dosegel 26 golov.

Rijeka ima po 20 krogih prvenstva šest točk prednosti pred Dinamom, spomladanski del pa bo začela v nedeljo z gostovanjem pri tretjeuvrščenem Osijeku.

"V tem trenutku je pred Romanom veliko drugih napadalcev. Pri nas bi imel malo priložnosti za igranje, zato je zanj najbolje, da si v stari sredini poskuša vrniti samozavest in da poleti začne priprave z istega štartnega položaja kot drugi napadalci," je že pred uradno potrditvijo Rijeke za nemški časnik Kicker dejal trener Darmstadta Frings. V Darmstadt je januarja prišlo šest novincev, med katerimi je tudi več napadalno usmerjenih nogometašev.

Bezjak ima z zadnjeuvrščenim moštvom Bundeslige pogodbo podpisano do leta 2019. V nemškem prvenstvu je jeseni zbral 11 nastopov.

M. R.