Bezjak z 11-metrovke preprečil poraz Rijeke na Poljudu

Dinamo s 4:0 premagal Split

11. marec 2017 ob 20:08

Split - MMC RTV SLO

Prednost nogometašev Rijeke pred Dinamom se je v 24. krogu hrvaškega prvenstva zmanjšala na štiri točke. Varovanci Matjaža Keka so na jadranskem derbiju proti Hajduku v Splitu remizirali z 1:1.

Na Poljudu so gostitelji bolje začeli tekmo in po nekaj priložnostih povedli v 31. minuti z zadetkom Gambijca Hamze Barryja z desne strani v prazno mrežo, potem ko sta se pri Rijeki ob poskusu izbijanja žoge zapletla vratar Andrej Prskalo in branilec Ivan Martić ter obležala na tleh.

V nadaljevanju je bil nekajkrat blizu povišanju vodstva napadalec Hajduka Marko Futacs, a priložnosti ni izkoristil. Kazen je prišla v 81. minuti, ko je sodnik Mario Zebec pokazal na 11-metrovko po prekršku Zorana Nižića nad Frankom Andrijaševićem. Z bele točke je hladnokrvno izenačil slovenski reprezentant Roman Bezjak, ki je prvič po vrnitvi v Rijeko 14. februarja igral v začetni postavi. Korošec je bil na zelenici vso tekmo, medtem ko je drugi Slovenec Matic Črnic vstopil v 67. minuti.

Zagrebški Dinamo je že pred srečanjem na Poljudu pred domačimi gledalci s 4:0 nadigral Split. V 24 krogih je zbral 58 točk, Rijeka, ki je še brez poraza, pa 62. Tretjeuvrščeni Hajduk jih ima 42.

Rijeka in Dinamo se bosta do konca prvenstva srečala še dvakrat, 8. aprila na Rujevici in v zadnjem krogu 27. maja na Maksimiru.

24. krog:

HAJDUK SPLIT - RIJEKA 1:1 (1:0)

15.642; Barry 31.; Bezjak 81./11-m

Hajduk: Stipica, Kvesić, Vlašić (86./Ohandza), Futacs, Nižić, Bašić (74./Jefferson), Tudor (88./Ismajli), Čosić, Erceg, Gkentsoglou, Barry.

Rijeka: Prskalo, Kulušić, Zuta, Gavranović (97./Males), Elez, Gorgon (87./Črnic), Andrijašević, Mišić, Bradarić, Martić (36./Canadjija), Bezjak.

Sodnik: Mario Zebec (Cestica pri Varaždinu)

DINAMO ZAGREB - RNK SPLIT 4:0 (2:0)

Hodžić 12., 61., Sammir 35., Čorić 71.

M. R.